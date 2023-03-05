Овечкин уничтожил «Сан-Хосе», Бобровский совершил чудо-сейв и устроил драку

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин помог своей команде разгромить «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив две шайбы и сделав результативную передачу. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 79 голов, а также забил 168-му вратарю за карьеру в заокеанской лиге. В свою очередь российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский помог своей команде победить «Питтсбург» Евгения Малкина, совершил невероятный сейв без клюшки и ввязался в драку. Новые достижения россиян в НХЛ — в обзоре «Газеты.Ru».

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:8

Минувшей ночью «Вашингтон» в гостях разгромил «Сан-Хосе», и первую скрипку в этом матче играл Александр Овечкин. Не совершив результативных действий в предыдущей игре против «Анахайма», в этот раз он сполна удовлетворил запросы требовательных болельщиков. Хотя началась встреча для «столичных» неудачно, к 16-й минуте они проигрывали 0:2 после голов Томаша Гертля и Александра Барабанова.

Но затем игра перевернулась. С 29-й по 46-ю минуту в ворота голкипера «акул» Каапо Кяхкенена влетело пять шайб, последнюю из них с передачи Овечкина забросил Ти Джей Оши. На это хозяева ответили голом Нико Штурма, однако всего через девять секунд за спиной Кахкенена вновь зажегся красный свет — это уже сам Ови отправил шайбу в сетку. А семь минут спустя российский форвард оформил дубль после передачи дебютанта НХЛ Винсента Иорио. Точку в матче поставил Дилан Строум.

«Это один из величайших хоккеистов истории. Для меня невероятная честь набрать первое очко в НХЛ благодаря его голу.

Я равняюсь на него, как и многие игроки, я счастлив», — признался после матча Иорио.

Овечкин ожидаемо был признан первой звездой встречи, он довел счет своих очков за сезон до 60 (35+25). Он еще на две шайбы приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, который составляет 894 гола — на данный момент в активе Великой восьмерки 815 голов.

Еще одно достижение Гретцки, вероятно, останется недосягаемым для Александра — легендарный канадец возглавляет список игроков с наибольшим количеством матчей с тремя и более очками. У Гретцки таких игр было 459, а для Овечкина матч против «Сан-Хосе» стал 130-м с 3+. Тем не менее, по этому показателю он сравнялся с Бреттом Халлом и Адамом Оутсом и делит с ними 20-е место.

Едва ли в обозримом будущем кто-то догонит Гретцки по общему количеству очков за карьеру — великий хоккеист набрал 2857 (894+1963) баллов. Овечкин же по этому параметру обошел Стэна Микиту и вышел на 16-е место с 1470 (815+655) очками.

Отметим также, что Кяхкенен стал 168-м вратарем, которому Овечкин забил в заокеанской лиге.

Лишь Яромир Ягр и Патрик Марло огорчали больше голкиперов за карьеру в НХЛ — 178 и 177 соответственно.

«Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:1

Выезд во Флориду стал неудачным для «пингвинов», которые прервали победную серию из четырех матчей. Однако нельзя не отметить форварда гостей Евгения Малкина, который стал соавтором единственного гола своей команды — он ассистировал Крису Летангу.

Главным же героем встречи и ее первой звездой стал российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский, одержавший свою сотую победу за «Флориду». Он отразил 31 бросок, а в одном из эпизодов и вовсе совершил невероятный сейв на Сидни Кросби.

Капитан «Питтсбурга» и Рикард Раккель выходили два в одного, Кросби замыкал передачу на дальней штанге, но Бобровский выпустил клюшку из рук, переместился в угол и блином отразил шайбу.

«Раккель сделал классную передачу, он буквально заморозил всех на льду. А я просто покатился, как мог, мне повезло, что шайба попала в блин», — скромно прокомментировал свои действия Бобровский.

Этим российский вратарь не ограничился. Сергей отметился также, завязав потасовку с форвардом «Питтсбурга» Джейсоном Цукером, который на большой скорости сбил с ног голкипера. Началась массовая драка, которую арбитры не без труда остановили.

«Он специально выставил локоть, мне не понравилось это. Он грязно сыграл, и я хотел себя защитить.

Но чувствую себя нормально, я успел заметить, что он выставляет локоть, и сумел сгруппироваться. Потасовка — это просто эмоции, потом ты сосредотачиваешься и можешь играть дальше», — констатировал Бобровский.

«Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 7:5

Самый результативный матч дня состоялся в Виннипеге, где местные «Джетс» принимали «Ойлерс» и одержали победу. Заключительную шайбу на последней минуте в пустые ворота забросил Дилан Демело, а ассистировал ему Владислав Наместников, для которого этот матч был дебютным в составе хозяев.

«Влади делает много работы. В первом периоде он доставил шайбу к чужим воротам и едва не забил. В третьем периоде он остановил у борта трудную шайбу, благодаря этому мы смогли организовать опасный выход на чужие ворота. Он прекрасно разбирается в деталях игры, у него отличное чутье, и он очень хорошо чувствует игру.

Возможно, вы не знаете, но он крепкий парень. Я имею в виду, что он жесткий. Мне нравится, как он стремится в борьбе»,

— охарактеризовал россиянина главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс.

«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:2

Очередное очко в составе «рейнджеров» набрал Владимир Тарасенко, ассистировав Алекси Лафреньеру. Однако его команда проиграла второй матч подряд, а «Бостон» продлил победную серию до 10 матчей. И не последнюю роль в этом успехе сыграл российский защитник Дмитрий Орлов.

Этот матч стал для него пятым за «мишек», и в четвертой игре подряд он набирает очки.

В игре с «Рейнджерс» он сделал результативную передачу на Патриса Бержерона, забросившего победную шайбу, и теперь в его активе три гола и шесть ассистов в составе «Брюинз».