«Девочка просто упала»: жена хоккеиста КХЛ сбила ребенка на пешеходном переходе

27 февраля стало известно, что Яна Вовченко-Александрова, супруга хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко, сбила на пешеходном переходе в Череповце ученицу средней школы, которая переходила улицу вместе с родственником. Девушка заявила, что попала в ДТП из-за резкой остановки другой машины, закрывшей ей обзор и помешавшей вовремя остановиться. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» предположил, что Вовченко-Александрова не понесет уголовной ответственности, поскольку стороны с большей вероятностью смогут разрешить спор мирно, не обращаясь в суд.

Инцидент произошел 23 февраля на улице Батюшкова в Череповце, где базируется «Северсталь». Автомобиль, за рулем которого, по данным Telegram-каналa SHOT, находилась 28-летняя Яна Вовченко-Александрова, не остановился перед пешеходным переходом и сбил пятиклассницу, направлявшуюся на другую сторону дороги вместе со своим дедушкой.

Пострадавшую девочку быстро доставили в больницу, у нее диагностированы ушибы головы и ног.

После проведенного обследования врачи назначили школьнице амбулаторное лечение и отпустили домой. 65-летний мужчина, сопровождавший внучку, не пострадал.

В беседе с SHOT Вовченко-Александрова заявила, что не признает своей вины в случившемся.

«Мне загородила обзор машина, которая остановилась перед пешеходами. Этот автомобиль резко решил заехать во двор, и затем, чтобы минимизировать последствия удара, я съехала на обочину», — сказала жена хоккеиста.

По ее мнению, пострадавшая девочка «никак не покалечилась, не была раздавлена, ничего такого — она просто упала на попу».

После ДТП в социальных сетях девушку стали обвинять в неоднократном нарушении правил дорожного движения, упомянув несколько аварий с ее участием. Вовченко-Александрова в ответ на это назвала себя образцовым водителем, а волна негатива, по ее мнению, связана с благосостоянием ее семьи.

«В Череповце не любят людей, у которых есть деньги», — приводит ее слова Telegram-канал SHOT.

Супруг виновницы ДТП, нападающий «Северстали» Даниил Вовченко, который в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 63 игры и набрал 36 баллов за результативность, уже пообещал возместить весь ущерб семье пострадавшей девочки.

«Ситуация непростая, и она приводит в шок, особенно если посмотреть видео. Самое главное, что с ребенком все в порядке: обошлось без переломов и серьезных травм. Отделались легкими ушибами и испугом.

Моя супруга прошла все экспертизы на алкоголь и наркотики — ничего не обнаружено, что естественно.

Мы находимся в диалоге с родителями девочки. Со стороны семьи Вовченко будет оказана любая помощь ребенку», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

Адвокат Максим Калинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что Яна Вовченко-Александрова сумеет избежать уголовного наказания, так как полученные ребенком в ДТП травмы незначительны.

«Об уголовной ответственности здесь речи не идет совсем. Статья 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за дорожно-транспортные происшествия, включает в себя только те случаи, когда пострадавший получил тяжкий вред здоровью, либо умер из-за полученных повреждений.

В данном случае мы видим, что никаких серьезных переломов нет, и однозначно можно утверждать, что тяжкого вреда здоровью нет. Максимально возможный вред здоровью — средний.

Поэтому супруге хоккеиста Вовченко грозит лишь административная ответственность по статье 20.18 КоАП, предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до 2,5 тысяч рублей. Потерпевшие могут обратиться в суд для взыскания с супруги хоккеиста морального и материального вреда, а также средств, которые необходимы на лечение и реабилитацию ребенка», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».

Также адвокат заявил, что скорее всего конфликт между сторонами удастся решить мирным путем, так как перспективы у гражданского дела в суде будут невелики.

«Сторонам никто не мешает договориться до суда. К примеру, сторона жены хоккеиста может обратиться с заявлением к потерпевшим о принятии материальной помощи. Все это не возбраняется и поможет не доводить дело до суда.

Я более чем уверен, что это дело в гражданском порядке до суда не дойдет, потому что необходимо понимать, что даже если сторона потерпевшей девочки обратится в суд, то взыскать сможет только небольшую сумму.

Нужно понимать, что сумма компенсации, которую они смогут затребовать, будет покрывать лишь расходы на лечение. Учитывая, что хоккеист — человек состоятельный, убежден, что стороны договорятся безо всякого суда», — заключил Калинов.