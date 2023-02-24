Безрадостное возвращение: Овечкин не помог «Вашингтону» обыграть аутсайдера и потерял партнера

Александр Овечкин вернулся в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) после похорон отца, но его команде возвращение лидера успеха не принесло. «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил последней команде Западной конференции — «Анахайму», впервые с 2003 года потерпев шесть поражений подряд. Кроме того, у Овечкина стало на одного соотечественника в команде меньше: защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов перешел в «Бостон». «Газета.Ru» — о главных событиях дня в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс» — 2:4

Минувшей ночью «Вашингтон», борющийся за плей-офф, принимал «Анахайм», занимающий последнее место в турнирной таблице Западной конференции. И вновь в составе «столичных» вышел на лед капитан команды — Александр Овечкин, вернувшийся из России после похорон отца. Болельщики ждали от него чуда — без Великой восьмерки «Кэпс» вконец посыпались и проиграли четыре матча кряду, а в целом серия поражений достигла пяти игр.

Увы, чуда не случилось. Хотя «столичные» забросили первыми — на 11-й минуте счет открыл Ти Джей Оши. А вскоре после этого Овечкин имел великолепную возможность отличиться, но на пятачке не сумел переиграть вратаря «уток» Джона Гибсона.

В итоге Ови провел на площадке почти 22 минуты, но так и не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «-2».

А «Дакс» переломили положение во втором периоде. Сначала Исак Лундстрем сравнял счет, затем Ник Дженсен вновь вывел «Кэпс» вперед, а после восстановил равновесие Трой Терри, которому ассистировал Дмитрий Куликов. На эти три гола командам потребовалось три минуты, но далее забрасывали только гости. На 43-й минуте Якоб Сильверберг отправил в ворота «Вашингтона» третью шайбу, а уже в концовке Дерек Грант поразил пустые ворота и установил окончательный счет.

Возвращение Овечкина пока ничего не изменило для «Кэпиталз». Более того, «столичные» установили своеобразный антирекорд — они проиграли шесть матчей подряд впервые с 2003 года.

«Анахайм», в свою очередь, прервал шестиматчевую серию неудач. Александр выразил надежду, что ситуация изменится в следующей игре.

«Все в порядке. Хорошо, что я вернулся, с каждой сменой я все больше чувствую игру. Но следующий матч будет лучше», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

Между тем, перед этим матчем произошло событие, несомненно, огорчившее Овечкина. Его многолетний партнер по команде российский защитник Дмитрий Орлов перестал быть игроком «Вашингтона» — он был обменян в «Бостон». Вместе с ним в этом же направлении проследовал форвард Гарнет Хэтэуй.

«Это грустно. Отличные товарищи по команде, хорошие друзья, классные игроки.

Тяжело, но таков бизнес. Это жизнь, я желаю им удачи, а нам надо двигаться дальше», — констатировал Овечкин.

Сам Орлов, по словам его агента Марка Гандлера, был шокирован таким поворотом в карьере, но намерен сполна использовать этот шанс и ответить на новый вызов.

«Дмитрий шокирован, но и взволнован, он хочет завоевать Кубок Стэнли. Когда у вас есть один, то от этой тяги уже не избавиться. Обмен не стал для него большой неожиданностью, но в любом случае, покидать команду, которая вас задрафтовала, после 11 лет, шокирующе — неважно, готовы вы к этому или нет», — сообщил агент.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз» — 5:6 ОТ

Один из самых результативных матчей игрового дня состоялся в Тампе, где местные «молнии» принимали «Баффало» и уступили в овертайме. В составе хозяев следует отметить россиянина Никиту Кучерова, который на третьей минуте ассистировал Стивену Стэмкосу. Этот голевой пас стал для него 60-м в сезоне, что позволило игроку установить уникальный клубный рекорд.

Он стал первым хоккеистом в истории франшизы, который провел за нее три сезона, сделав 60 и более ассистов.

Главным же героем матча стал российский защитник «Баффало» Илья Любушкин. Именно он стал автором победного для своей команды гола на второй минуте дополнительного времени. Удивительно, что при этом «клинки» играли в меньшинстве. Любушкин, таким образом, стал первым игроком в истории команды, который смог забить в овертайме в меньшинстве в регулярном чемпионате. Ранее подобное достижение удавалось Джейсону Поминвиллу, но он забил в матче плей-офф.

«Взгляните на мою статистику: я не так много забиваю. Но это всегда здорово, я рад отличиться за «Баффало» — это моя команда.

Здесь отличные ребята, потрясающие партнеры. У нас молодая команда и хорошая атмосфера, одно удовольствие играть здесь в хоккей», — заявил Любушкин.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Миннесота Уайлд» — 0:2

«Миннесота» обыграла на выезде «Коламбус» и одержала четвертую победу подряд. Одним из героев встречи стал российский нападающий гостей Кирилл Капризов. В начале матча Брэндон Дюхайм открыл счет, а вскоре Капризов забросил свою шайбу, и цифры 0:2 остались на табло до конца игры.

Капризов, таким образом, довел счет своим голам в сезоне до 34. В общей сложности на его счету на данный момент 68 (34+34) очков.

«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1

Эта игра неудачным образом сложилась для российских нападающих «рейнджеров». Единственную шайбу в составе гостей забросил Винсент Трочек. Артемий Панарин результативными действиями не отметился, а Владимир Тарасенко завершил матч с показателем полезности «-1».

Но важно отметить и еще один факт. После обмена Тарасенко из «Сент-Луиса» и его гола в дебютном матче за «Рейнджерс» капитан ньюйоркцев Джейкоб Труба в шутку заявил, что команде необходимо выменивать еще больше россиян.

Однако, похоже, ситуация развивается в обратном направлении: форвард команды Виталий Кравцов пропустил игру с «Детройтом» из-за возможного обмена в другой клуб. Ранее он сам запросил обмен.

«Питтсбург Пингвинз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:7

«Питтсбург» терпит крушение за крушением. Поражение от «Эдмонтона» стало для «пингвинов» четвертым подряд, при этом ни в одном из этих матчей черно-желтые не пропустили меньше четырех шайб.

Светлым пятном на этом фоне выглядит игра российского нападающего Евгения Малкина.

В матче с «нефтяниками» он стал соавтором обоих голов своей команды, сделав две результативные передачи.

При этом Крис Летанг после паса Малкина открыл счет уже на второй минуте. Но затем хозяева пропустили семь шайб подряд, и лишь за полторы минуты до финальной сирены Летанг при содействии россиянина оформил дубль, который едва ли подсластил пилюлю.

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:3 ОТ

«Ванкувер» на выезде был близок к поражению от «Сент-Луиса»: к заключительной минуте основного времени гости проигрывали 1:2. Спас ситуацию россиянин Андрей Кузьменко, забросивший за полминуты до сирены и сравнявший счет. Игра перешла в овертайм, и там удачливее оказались «Кэнакс» — автором победного гола стал Элиас Петтерссон.