«Должен быть костяк россиян»: Дзюба раскритиковал «бразильское направление» «Зенита»

Артем Дзюба, который покинул «Зенит» в прошлом году, рассказал, почему не общается с Сергеем Семаком, и раскритиковал петербургский клуб за «бразильское направление» в выборе игроков. Экс-футболист Максим Деменко в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что форвардом руководят эмоции, а ветеран «Спартака» Валерий Гладилин отметил, что Дзюба обижен на все команды, за которые когда-либо выступал.

Артем Дзюба ушел из петербургского «Зенита» свободным агентом летом 2022 года, съездил в Турцию, где сыграл несколько матчей за «Адану Демирспор», и вновь вернулся в Россию, где после нескольких месяцев без клубной прописки подписал контракт с московским «Локомотивом». Форвард дал большое интервью Нобелю Арустамяну, где рассказал подробности своего ухода из петербургского клуба. Дзюба критично высказался о пути развития «Зенита», выразив недовольство большим количеством бразильских футболистов в составе команды.

«Зенит» предложил мне такой контракт, что будто и не предлагал. Сразу скажу — у меня никаких обид, прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то — нет. С Алексеем Миллером приятно пообщались, друг другу пожелали удачи. Ему огромное спасибо за тот период.

Но в любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно.

В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое», — заявил форвард.

На сегодняшний момент в составе петербургского клуба числятся семь бразильских футболистов: Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо и Малком, причем двое последних несколько дней назад получили российское гражданство.

Известный российский футболист Максим Деменко, который в своей карьере играл за «Зенит» и «Спартак», отметил, что Дзюбой руководят в том числе и эмоции, и объяснил, что имел в виду футболист.

«Это все-таки эмоции в какой-то степени. В любом случае, Артем в этой ситуации хотел сказать о том, что многие футболисты российские не играют, не попадают в состав из-за этого. Но опять же, это решение клуба. И клуб решение принимает, и тренер. Артем и говорит, что российским футболистам тяжело там (в «Зените». – прим. «Газеты.Ru») играть, эмоциональным выходит его высказывание.

Но это проблема «Зенита». Я вот говорил, взять того же Андрея Мостового, играл за сборную своей страны. И как тяжело ему было попасть [в основной состав], что уж говорить о молодых ребятах, которые подают надежду. Воспитанники там, ребята, которые там поиграли тоже. Но это решение руководства, оно приняло такой путь. И пока этот путь действует: «Зенит» четыре года подряд становится чемпионом России. Значит, правильно действуют», — сказал Деменко.

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что считает текущую политику «Зенита» абсолютно верной, поскольку она приносит результаты, а слова Дзюбы продиктованы завистью, поскольку он не сумел в итоге вписаться в такую команду.

«Во всем мире сильные футболисты приезжают в сильные страны, где есть хорошо развитый футбол. Бразильцы играют и в Англии, и во Франции, и в Италии. Если к нам приезжают хорошие бразильцы, а у нас в «Зените» играют именно хорошие бразильцы, они все кандидаты в национальную сборную, проявляют себя и выглядят сильнее наших игроков. Это только плюс нашему футболу. У таких футболистов есть чему учиться.

А Дзюба пусть завидует, что он не вписался в такую команду, где ребята хорошо играют в футбол. Вот пусть здесь доказывает, в «Локомотиве».

Может, им поможет остаться в высшем дивизионе, если предстоит играть стыковые матчи», — отметил экс-игрок.

Гладилин считает, что у форварда осталась большая обида на те клубы, в которых он когда-либо играл, в том числе на «Зенит» со «Спартаком».

«У него обида большая на все клубы: и на «Спартак», и на «Зенит». Думаю, что у него будет обида и на «Локомотив». На все команды, за которые он играл, на турецкую тоже, которая пригласила его, а у него не получилось. Дзюба так устроен, он самолюбивый, обидчивый человек. Я его осуждать не собираюсь, он высказывает свое мнение. Я считаю, что тут больше задето его самолюбие из-за того, что он в этой команде не вписался. Хотя он хочет себя показать, что он еще играет, но в команде, которая сейчас борется за выживание. Вот посмотрим через полгода, где он дальше будет.

У меня есть твердое убеждение, что руководители «Зенита» поступают правильно. Сильных легионеров нужно приглашать, не только бразильцев, но и аргентинцев, лучше южноамериканцев, потому что они надежные ребята и не убегут, как европейцы, которые разрывали контракт. Политика «Зенита» правильная, а все остальное – личные обиды и амбиции обиженного Дзюбы», — заключил он.

Сам Дзюба, говоря о своем уходе из петербургского клуба, отметил, что никакого конфликта с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым у него не было до последнего момента, когда игрок был недоволен тем, что клуб потерял костяк футболистов, которые добивались побед. По мнению Дзюбы, их уход из клуба не был связан с футбольными причинами. Также Дзюба признался, что разногласий с Сергеем Семаком у него не было, однако на сегодняшний момент они не поддерживают общение.

«Мы по сей день не общаемся. У нас нет никакого конфликта.

Мы просто не разговариваем, и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно все сказать в лицо.

Может быть, он не решает, кто останется в команде, а кто нет. Наверное, пожелания говорит, но не последний, кто говорит «да» или «нет». Последнего разговора не было. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров», — поделился Дзюба.

Нападающий также не обошел тему нелюбви фанатов к нему, признавшись, что не понимает, чем мог заслужить такое отношение.

«С чего вдруг? За что они меня не любят? За дрочку, условно? Господи, да они все там дрочат. Все мальчики, все люди это делают. То, что это видео попало, конечно, некрасиво, но я же не призываю делать это на камеру. Нет, это неправильно и некрасиво, и я это признаю. А в чем посыл фанатов «Спартака»? Они-то что могут сказать?» — высказался форвард.