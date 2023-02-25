«Негодяй не понял, что натворил»: в темнокожего полузащитника «Зенита» прилетел банан

В российском футболе очередной скандал на почве расизма — болельщик ульяновской «Волги» бросил банан португальскому хавбеку петербургского «Зенита» Венделу, который уходил после замены в четвертьфинальном матче Кубка России. Российский футбольный союз (РФС) может наказать ульяновскую «Волгу» штрафом в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей за данный инцидент, а также закрыть трибуны на срок от одного до трех матчей. Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов, бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев и почетный президент РФС Вячеслав Колосков специально для «Газеты.Ru» объяснили, как необходимо реагировать обществу на подобные правонарушения, а также предложили, как именно следует наказать фаната-расиста.

Четвертьфинальный матч Кубка России между «Волгой» и «Зенитом», который прошел в Ульяновске 25 февраля, завершился будничной победой команды Сергея Семака с крупным счетом 3:0. Эта игра так бы и осталась незамеченной широкому кругу болельщиков, если бы не эпизод, который случился в компенсированное ко второму тайму время.

Во время замены полузащитника сине-бело-голубых Вендела на нападающего Юрия Козлова с трибун стадиона «Труд» по направлению к португальцу прилетел банан.

Сам футболист после игры никак не отреагировал на произошедшее, а вот его агент, Чезаре Барбьери, не остался в стороне.

«Какие мысли по инциденту с бананом? К сожалению, есть вещи, которые до сих пор продолжают происходить в современном футболе. Я еще не успел связаться с Венделом. Давайте подождем позиции «Зенита» по этому поводу», — приводит слова Барбьери «Спорт-Экспресс».

С официальным заявлением вышла Российская премьер-лига (РПЛ), которая призвала как можно быстрее найти и наказать правонарушителя.

«Российская Премьер-Лига осуждает проявление расизма на матче Кубка России. Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение»,

— сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов, комментируя эпизод с брошенным бананом, заявил, что в последнее время уровень культуры на трибунах был высоким.

«Вообще, это картинка из прошлого. Раньше, лет 10-15 назад, когда у нас появлялись легионеры, темнокожие футболисты, это имело место быть, но чтобы сейчас. В наше время это нонсенс», — цитирует Тукманова Vprognoze.ru.

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что возникший на фоне брошенного банана расистский скандал не стоит внимания.

«Да у нас полно таких отморозков, знаете ли. Которые чего-то там бросают, и так далее. На это обращать внимание, на мой взгляд, не нужно.

На репутацию России в футбольном мире этот эпизод никак не повлияет. Как бороться с расизмом? Пусть вводят какие-то санкции, ловят нарушителей, штрафуют их, ищут, что угодно. Что хотят, пусть то и делают.

Значит, этим людям так сильно нужен футбол», — приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».

В качестве санкций к «Волге» РФС может применить денежный штраф в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей и запрет на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей или проведение от одной до трех игр без зрителей.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил «Газете.Ru», что подобным хулиганам нужно навсегда закрывать доступ на спортивные мероприятия.

«Это негодяй, который сам, наверное, не понимает, что сделал. А если понимает, то должен понести еще большую ответственность. Организаторам, руководителям ульяновского футбола, РФС, — всем им нужно обязательно сделать так, чтобы этот человек понес серьезное наказание, и отлучить его от похода на стадион надолго или навсегда.

Но я бы не стал говорить, что праздник футбола в Ульяновске был омрачен этим скандалом. Не должен какой-то негодяй, который пытается осквернить все то доброе, что дает футбол, выходить на первый план. Все осудили этот поступок, это радует», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

При этом специалист отметил, что клуб не должен нести наказание за действия конкретного нарушителя.

«Я не знаю, насколько правильно штрафовать «Волгу» за этот инцидент. Как клуб может отследить все то, что делает какой-то человек? У нас же есть Fan ID, его для этого и делали, чтобы наказывать болельщиков за такие вещи.

Я не представляю, как клуб может предусмотреть такое. Может быть, фаната уже поймали и дали ему какое-либо наказание. Нужно наказывать именно его или ответственных лиц, которые по всем своим правам отвечают за порядок на трибунах.

Я бы не стал клуб как-то штрафовать, потому что в такой ситуации практически ничего нельзя сделать в противовес. Поймать, наказать, передать органам полиции — да. Но вообще исключить появление таких людей невозможно», — заключил Игнатьев.

К аналогичным действиям призвал и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Должны быть последствия, обязательно. Если это действительно был банан, мы знаем, что это означает.

Это серьезнейшее пятно не только на клубе и на болельщиках из Ульяновска, но и на нашем футболе.

Здесь вариант только один: выявить этого негодяя и изолировать его от футбола, чтобы неповадно было», — сказал Колосков «Газете.Ru».