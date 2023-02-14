Паспорт и бизнес: экс-президент IIHF Фазель стал гражданином России

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель получил российское гражданство и стал индивидуальным предпринимателем. 73-летний швейцарец получил долю в компании-производителе яблок премиум-класса, совместно с Геннадием Тимченко.

Российское гражданство и бизнес

Экс-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель получил российское гражданство, сообщило агентство «Интерфакс».

Более того, 73-летний швейцарский дантист по профессии стал еще и совладельцем российской компании, занимающейся выращиванием яблок.

По данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю отошла 54-процентная доля в компании ООО «Алма Холдинг». Известно, что раньше аналогичный пакет принадлежал швейцарской компании S.A., в то время как доля в размере 46% находится в собственности «Волга груп агро», одной из компаний «Волга груп», принадлежащей бизнесмену Геннадию Тимченко.

«Алма Холдинг» располагает почти 400 га садов в Краснодарском крае и выращивает яблоки премиум-качества по интенсивной технологии.

Фазель был внесен в ЕГРЮЛ как индивидуальный предприниматель с российским гражданством в январе текущего года.

Влиятельный функционер

«Почему бы и нет? Но в первую очередь нужно хорошо выучить русский язык, чтобы ответить на этот вопрос на русском, — отвечал Фазель в сентябре 2021 года на вопрос о возможности получения российского гражданства.

— Россия – важный участник мирового хоккейного процесса. Думаю, что новый президент IIHF должен как минимум уважать Россию».

С тех пор слухи о получении знаменитым функционером российского гражданства возникали с завидной регулярностью.

Фазель возглавлял Международную федерацию хоккея с 1994 года. Уйти он изначально планировал еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса и сложной обстановки в мире вынужден был остаться. В итоге на конгрессе IIHF в Санкт-Петербурге новым президентом федерации был избран Люк Тардиф, в то время как Фазель уже не баллотировался.

Фазель был видным функционером, и в 2003 году «Sport Intern Newsletter» называл его в числе тринадцати самых влиятельных людей в мировом спорте.

Пожалуй, самой большой его заслугой стало участие сильнейших хоккеистов мира в главном хоккейном турнире сборных. Именно Фазель проводил успешные переговоры с Национальной хоккейной лигой, и ее игроки участвовали в Зимних Олимпиадах с 1998 по 20014 годы.

Всегда был за Россию

При этом у Фазеля на протяжении его карьеры были особенно дружеские отношения с Россией. Функционер всегда тепло отзывался о советском хоккее и игроках, а также высоко ценил организацию турниров в Российской Федерации и отношение первых лиц государства к этому виду спорта.

При Фазеле Россия трижды проводила взрослый чемпионат мира, а также трижды получала право на проведение молодежного мирового форума. Правда, турнир, который должен был в 2024 году пройти в Новосибирске, теперь состоится в шведском Гетеборге из-за ситуации с санкциями против отечественного спорта.

В 2010 году Фазель получил из рук на тот момент президента страны Дмитрия Медведева Орден Дружбы за большой вклад в развитие сотрудничества с Российской Федерацией в области спорта.

Есть в активе экс-функционера Орден Дружбы народов Белоруссии, он является кавалером Ордена Почетного легиона Франции, Крест Признания III степени Латвии, а также украинская премия за значительный вклад в развитие и популяризацию хоккея в мире.

В 2021 году Фазель был введен в Зал международной славы Международной федерации хоккея.

«Бессовестно решал вопросы»

Фазель всегда уважительно высказывался о Владимире Путине и неоднократно говорил, что готов сотрудничать с Федерацией хоккея России или Континентальной хоккейной лигой, когда закончит работать президентом IIHF.

Не отошел швейцарец от своей позиции и после начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине, за что регулярно подвергается критике.

«Бывший президент IIHF Рене Фазель теперь, как утверждают, работает в КХЛ. Он — позор мировой хоккейной семьи. Его ни при каких обстоятельствах нельзя приглашать на ЧМ-2022 в Финляндии, который пройдет в мае», — писал, например, в своих соцсетях экс-премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

А вот генменеджер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» финн Ярмо Кекяляйнен обиделся за то, что Фазель не оценил качество финала последней Олимпиады, где Финляндия переиграла Россию.

«Своими комментариями об олимпийском финале Рене Фазель ясно продемонстрировал свою некомпетентность в понимании великой игры в хоккей. К сожалению, он пребывал на посту главы IIHF слишком долго», — написал Кекяляйнен.

«Еще пару лет назад все говорили, что после Международной федерации хоккея он пойдет в КХЛ. Были слухи даже о позиции комиссара. Это для меня не стало неожиданностью. Но меня поразило, насколько бессовестно он решал эти вопросы и насколько открыто показал, на чьей он стороне. Будучи почетным президентом IIHF, он портит репутацию организации своими наглыми действиями. Удивительно, что он решил играть по таким правилам», — говорил о Фазеле экс-член IIHF Юкка-Пекка Вуоринен.

Сам же Фазель критиковал и продолжает критиковать отстранение России.

«Даже в «холодную войну» Советский Союз играл с США, с Канадой. Даже в такой напряженной ситуации, как сегодня, спорт должен нести посыл о мире и объединении людей. Было много возможностей так поступить [вводить санкции в спорте], потому что в мире было много войн, и вот теперь мы это делаем. Очень грустно слышать, что хотят сделать люди. Есть правила и положения, о которых нельзя забывать. Но ещё рано о чем-то говорить. Посмотрим, какие основания они могут найти, но вы сами видите, как спортивные федерации исключают спортсменов… Не в этом смысл спорта, войне в спорте не место, — цитирует швейцарца «Чемпионат».

— Я понимаю, что люди на эмоциях. Но если мы разрушим спорт, как мы потом снова сможем объединить людей? Я сам спортсмен, жил во времена «холодной войны», даже в самых тяжелых ситуациях мы играли друг с другом».