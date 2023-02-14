«Проблемы со здоровьем отца»: Овечкин покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам

Лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин экстренно покинул расположение клуба. Генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан заявил, что хоккеист вынужден был пойти на такой шаг по семейным обстоятельствам. По информации «РИА Новости Спорт», отец Овечкина Михаил испытывает проблемы со здоровьем, и капитан «Вашингтона» в связи с этим направляется в Москву. «Газета.Ru» — о том, что известно о ситуации.

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вынужденно покинул расположение клуба. Об этом заявил генменеджер «столичных» Брайан Маклеллан.

«Старший вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан объявил, что капитан Александр Овечкин покинул команду по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека»,

— говорится в сообщении пресс-службы «Кэпс».

Таким образом, российский нападающий пропустит как минимум ближайший матч своей команды против «Каролины Харрикейнс». «Ураганы» опубликовали заявление, выразив поддержку лидеру предстоящего соперника.

«От имени клуба выражаем поддержку. Нет ничего важнее тех, кого мы любим. Желаем всего наилучшего Алексу и его семье»,

— сказано в сообщении «Каролины».

В «Вашингтоне» воздержались от подробностей.

Однако, по информации «РИА Новости Спорт», проблемы со здоровьем возникли у отца Овечкина, Михаила. Ожидается, что уже в ближайшее время Александр прибудет в Москву.

«Столичные», тем временем, нашли замену своему капитану на ближайший матч. Журналист Тарик Эль-Башир сообщил, что «Кэпс» вызвали из АХЛ 27-летнего нападающего Джо Снайвли.

Журналистка Сэмми Сильбер, в свою очередь, рассказала, что пообщалась с форвардом «Кэпиталз» Ти Джеем Оши. По словам хоккеиста, утром Овечкин побывал в расположении команды и обратился к одноклубникам, объяснив сложившуюся ситуацию. Оши отметил важность того, что игроки смогли лично пообщаться со своим капитаном и поддержать его.

«Ови понимает, как много он значит для нас», — цитирует журналистка Оши.

Пока неясно, сколько времени будет отсутствовать Овечкин. Отметим, что за всю карьеру в НХЛ он крайне редко пропускал матчи «Вашингтона», и происходило это по причине травм. В последний раз российский нападающий из-за повреждения нижней части тела не играл 22 января 2023 года — «столичные» без него провели матч с «Вегасом» и потерпели поражение со счетом 2:6.

Сэмми Сильбер в соцсетях также приводит слова главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта, который заявил: скорее всего, на этой неделе Овечкина ждать не стоит.

А это значит, что он пропустит оба матча с «Каролиной» — еще одна игра запланирована на воскресенье. Также он не сыграет с «Флоридой» в пятницу.

Немаловажный вопрос, который беспокоит болельщиков и экспертов, заключается в том, как вынужденный пропуск одного или более матчей скажется на статистике Овечкина. Форвард «Вашингтона» продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки – 894 гола за карьеру в НХЛ. На данный момент Великая восьмерка идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 812 шайб.

По оценкам специалистов, если Ови сохранит нынешний темп результативности, то сможет превзойти достижение Гретцки в ноябре 2024 года.

В текущем сезоне на счету россиянина 32 гола в 54 матчах, это девятый показатель среди всех снайперов лиги. Лучшим на данный момент является форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, забросивший 42 шайбы.