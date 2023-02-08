Распускал руки и угрожал убийством: тренера по фигурному катанию обвинили в домогательствах

Тренера и директора единственного музея фигурного катания в России Андрея Уварова подозревают в насильственных действиях сексуального характера, которые мужчина применял к своей ученице, еще не достигшей совершеннолетия. На мужчину возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах. Действия предположительно происходили в 2015-2016 годах, на тот момент юной спортсменке было 12 лет.

Дело на Андрея Уварова, тренера коллекционера антикварных вещей, было заведено 7 февраля. Бывшая ученица специалиста обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что во время тренировочного процесса, когда она занималась растяжкой, мужчина проявлял к ней особый интерес, а также распускал руки и угрожал убийством, как указывает издание ИА REGNUM.

По словам потерпевшей, это происходило в 2015-2016 годах, когда ей было 12 лет. Она решилась обратиться в полицию только сейчас.

«В настоящий момент в отношении 47-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Часть «б» данной статьи предусматривает, что противоправные действия были совершены с применением угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. А также деяния могут быть совершены с особой жестокостью по отношению к потерпевшей», — заявил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Наказание по пункту «б» части 2 статьи 132 Уголовного кодекса Российской федерации предусматривает лишение свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Уваров создал единственный в России музей фигурного катания «Ледяной Олимп», который располагается в подмосковном Новогорске на олимпийской базе, где ко многим крупным турнирам готовится сборная России. Многие спортсмены отдали туда свои вещи для экспозиции, включая Анну Щербакову, Марка Кондратюка, Аделину Сотникову, Татьяну Волосожар и Максима Транькова. Уваров также является членом Федерации фигурного катания Москвы.

27 января издание «Московский комсомолец» сообщило о похожем случае: на одного из тренеров катка в московском торговом центре было заведено уголовное дело по статье 132 часть 4 «Б» («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия»). Сообщалось, что родители привели свою 10-летнюю дочь на каток и приняли решение об индивидуальных занятиях с тренером. 24 января юная фигуристка после неудачной тренировки, на которой она много падала, рассказала родителям, что тренер будто бы «трогал ее особенным образом», из-за чего она не могла спокойно выполнять упражнения. Также она поделилась, что мужчина забирался ей под одежду руками.

При этом поведение тренера у родителей также вызвало настороженность из-за фривольного стиля общения со своей подопечной: называл младшеклассницу «кисулей», а также велел ей «собрать булки».

Они решили довериться специалисту из-за его послужного списка, издание «МК» отметило, что мужчина создал музей олимпийских побед отечественного фигурного катания, а в экспозицию вошли «коллекция антикварных коньков от Петра I до наших дней, коллекция костюмов олимпийских чемпионов, настольных медалей и значков, антикварных открыток и газет». Описание, данное СМИ, полностью совпало с описанием на официальном сайте музея «Ледяной Олимп».

Наказание по части 4 статьи 132 УК РФ строже, чем по части 2 этой же статьи. Совершенные деяния наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов, говоря о ситуации с 10-летней фигуристкой, отметил, что получить условный срок по такой статье практически невозможно.

«Подобных дел очень много. Сейчас вообще такое ощущение, что по данным делам, по 132-й статье, будто бы показатели раскрываемости стараются выбить. Возбуждают дело, стоит кому-то что-то услышать… В моей практике были случаи, когда следователи заставляли и детей говорить, и родителей, которым дети рассказывали совершенно другое. В результате человек садился на 12 лет. Ситуация с данными делами катастрофическая.

Так получилось, что я специализируюсь на таких делах. У меня их было очень много, я как специалист по данной категории дел скажу, что доказать невиновность практически невозможно. Если возбудили — особенно, если взяли под стражу, — то это реальный срок.

Важно отметить, что, если тренер будет признан виновным, то об условном сроке речи быть не может. Это преступление считается особо тяжким, только 12 лет — и это минимальная планка наказания. Может, и больше», — заключил адвокат в комментарии «Газете.Ru».

Издание «МК» в своем материале отметило, что во время допроса мужчина, имя которого не раскрывается, пытался давить на жалость и говорить, что «жизнь пропала». Стоит также отметить, что подозреваемый женат на своей бывшей ученице, которую тренировал с юности, и имеет двух детей.