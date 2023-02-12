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Спорт

Овечкин идет за рекордом: «Вашингтон» бьется с «Сан-Хосе». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс». ОНЛАЙН

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Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Reuters
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным принимает «Сан-Хосе Шаркс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ - регулярный чемпионат.
1-й период
12 февраля 21:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон
Главный судья: Том Хмелевски  (Колорадо-Спрингс, Канада), Коди Бич  (Нанаймо, Канада)
1-й период

02'54" Свечников

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'18

6-6 по броскам в створ пока. Негусто, прямо скажем. Вот седьмой от «Вашингтона» приходит в экипировку Кяхкенена.

'17

Кяхкенен выловил бросок Дженсена. Держал шайбу, но свистка не последовалао, и он отдал партнерам. Те, правда, сразу из своей зоны выбраться не сумели.

'16

Атака продолжилась, и еще опасный бросок прошел мимо створа ворот «Сан-Хосе», а в ответном выпаде Барабанов в упор не смог переиграть Линдгрена.

'15

КЯХКЕНЕН! Какой сейвище! Потерял «акулы» шайбу в своей зоне, и Обе-Кубель выкатлся 1 в 0, обыграл было финского вратаря, но тот ловушкой потащил!

'15

Хороший момент у «Вашингтона»: ван Римсдайк выкатился на ворота и бросил — Кяхкенен поймал.

'13

Отбился «Вашингтон» — Овечкин покинул штраф-бокс.

'12

Очень мощно давили «Шаркс», но в итоге шайба вышла из зоны «Кэпиталз». А вернулась офсайдом. Еще 68 секунд большинства осталось.

'11

А вот Александр Овечкин удален. Первое в матче большинство «акул».

'11

Уже вторая коммерческая пауза в первом периоде, а моментов практически нет.

'10

В позиционной атаке «Шаркс» Барабанов вывел на бросок с убойной точки подключившегося Влэшика — Линдгрен потащил на этот раз.

'8

Чуть активнее «Вашингтон», 3-2 по броскам в пользу хозяев, но у них и большинство уже было. В основном катаются от зоны к зоне команды.

'6

Отбился «Сан-Хосе» — в полном составе «акулы».

'5

Вывели Овечкина на могучий щелчок по свободному пространству. Но Кяхкенен все видел и отразил.

'4

Майкл Эссимонт сбил клюшкой входившего в зону с шайбой Дауда и заработал две минуты штрафа. Первое большинство «Вашингтона».

'3

ГОООООООООООООЛ! Евгений Свечников — 0:1! Ворвался в зону и бросил из левого круга. Вроде и должен был брать Линдгрен, но не смог.

'2

Первая атака и первый бросок остались за «Вашингтоном». Кяхкенен на месте.

'1

Поеееехали! Матч начался.

21:35

В НХЛ никогда не начинают в заявленное время. Встреча начнется примерно в 21.38 мск.

21:30

Состав «Сан-Хосе Шаркс»:

Кяхкенен (Делл) — Харрингтон, Беннинг, Макдональд, Ферраро, Влэшик, Карлссон — Штурм, Е.Свечников, Бонино, Лоренц, Эйссимонт, Линдблом, Майер, Кутюр, Гаджович, Гертл, Грегор, Барабанов.

21:25

Состав «Вашингтон Кэпиталз»:

Линдгрен (Кюмпер) — Дженсен, Орлов, Фехервари, Ирвин, Густаффсон, ван Римсдайк — Овечкин, Милано, Строум, Бэкстрем, Эллер, Хэтэуэй, Манта, Шири, Оши, Юханссон, Кузнецов, Обе-Кюбель.

21:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сражается с «Сан-Хосе Шаркс».

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