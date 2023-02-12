6-6 по броскам в створ пока. Негусто, прямо скажем. Вот седьмой от «Вашингтона» приходит в экипировку Кяхкенена.
Кяхкенен выловил бросок Дженсена. Держал шайбу, но свистка не последовалао, и он отдал партнерам. Те, правда, сразу из своей зоны выбраться не сумели.
Атака продолжилась, и еще опасный бросок прошел мимо створа ворот «Сан-Хосе», а в ответном выпаде Барабанов в упор не смог переиграть Линдгрена.
КЯХКЕНЕН! Какой сейвище! Потерял «акулы» шайбу в своей зоне, и Обе-Кубель выкатлся 1 в 0, обыграл было финского вратаря, но тот ловушкой потащил!
Очень мощно давили «Шаркс», но в итоге шайба вышла из зоны «Кэпиталз». А вернулась офсайдом. Еще 68 секунд большинства осталось.
В позиционной атаке «Шаркс» Барабанов вывел на бросок с убойной точки подключившегося Влэшика — Линдгрен потащил на этот раз.
Чуть активнее «Вашингтон», 3-2 по броскам в пользу хозяев, но у них и большинство уже было. В основном катаются от зоны к зоне команды.
Майкл Эссимонт сбил клюшкой входившего в зону с шайбой Дауда и заработал две минуты штрафа. Первое большинство «Вашингтона».
ГОООООООООООООЛ! Евгений Свечников — 0:1! Ворвался в зону и бросил из левого круга. Вроде и должен был брать Линдгрен, но не смог.
Состав «Сан-Хосе Шаркс»:
Кяхкенен (Делл) — Харрингтон, Беннинг, Макдональд, Ферраро, Влэшик, Карлссон — Штурм, Е.Свечников, Бонино, Лоренц, Эйссимонт, Линдблом, Майер, Кутюр, Гаджович, Гертл, Грегор, Барабанов.
Состав «Вашингтон Кэпиталз»:
Линдгрен (Кюмпер) — Дженсен, Орлов, Фехервари, Ирвин, Густаффсон, ван Римсдайк — Овечкин, Милано, Строум, Бэкстрем, Эллер, Хэтэуэй, Манта, Шири, Оши, Юханссон, Кузнецов, Обе-Кюбель.