Пальцы поражены некрозом и не сгибаются: Костомаров может лишиться рук

Врачи продолжают бороться за сохранение пальцев рук олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже месяц находится в больнице. На данный момент пальцы плохо функционируют и практически не сгибаются. Руководитель Центра спортивной медицины Московской области Александр Алешин предположил, что такие серьезные осложнения были вызваны сахарным диабетом у спортсмена.

9 февраля «Пятый канал» опубликовал новую информацию по поводу состояния рук Костомарова. Сообщается, что пальцы еще целы, однако управлять ими получается плохо — они не сгибаются, и спортсмен не может сделать обычное рукопожатие. В связи с этим вероятность ампутации сохраняется.

Тем не менее некроз на руках выражен сейчас не так ярко, поэтому медики прикладывают все усилия, чтобы сохранить пальцы фигуриста.

«Пятый канал» в своем материале также отмечает, что Костомарову ампутировали одну стопу, но медики сумели спасти вторую, «зачистив» там лишь пораженные ткани.

8 февраля РЕН ТВ также сообщил, что была произведена ампутация только левой стопы, а за правую врачи пытаются бороться. Однако процесс отмирания клеток остановить пока не удается.

Информацию об ампутации одной стопы также дал Telegram-канал «112», а вот ТАСС сообщил, что спортсмен лишился сразу двух стоп.

Кроме того, отмечалось, что фигурист продолжает находиться в сознании, а медики постоянно делают ему перевязки.

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах отметил, что ампутация при гангрене является вынужденной операцией в том случае, если пациенту не помогли антибиотики и переливание крови. Также он отметил, что в подобном случае важна быстрота действий, поскольку промедление может привести к тому, что придется ампутировать больше.

«Гангрена — очень серьезное осложнение. Довольно давно я не слышал про нее — значит, что множество негативных факторов ударило по организму одновременно. Конечно, пневмония и сепсис могут привести организм к гангренам. Но такое бывает редко.

Сепсис может быть непредсказуем, поэтому он очень опасен.

Нужно понимать, что гангрены бывают двух видов: сухая и влажная. Влажная — очень быстротечная, поэтому ее быстро приходится останавливать и ампутировать зараженную часть, чтобы позже не ампутировать еще выше.

Если с влажной гангреной промедлить, то есть большой риск скоротечной смерти пациента. Сухая гангрена чуть медленнее, но тоже очень важно ампутировать зараженную часть вовремя», — приводит слова Авербаха Sport24.

8 февраля издание «Лайф» сообщило, что в больнице в Коммунарке, где сейчас находится олимпийский чемпион, для спортсмена завели конфиденциальную электронную карту. Такой шаг был необходим после того, как в прессу попали сведения о состоянии здоровья фигуриста.

Отмечается, что результаты анализов и данные о процедурах дополнительно защищены, так как доступ к карте теперь имеет лишь ограниченный круг медиков.

Руководитель Центра спортивной медицины Московской области, заслуженный работник здравоохранения России Александр Алешин предположил, что к таким серьезным осложнениям у спортсмена привел сахарный диабет.

«По своему личному опыту и по имеющейся информации, что у больного почернели стопы, не берусь, конечно, утверждать на 100 процентов, но этот факт обычно указывает, что у человека сахарный диабет, причем уже в изрядно запущенной стадии», — цитирует Алешина издание «Подмосковье сегодня».

По мнению врача, послеоперационная реабилитация фигуриста может занять несколько лет. Отмечается, что сахарный диабет может поражать мозговые сосуды и сердце, вызывая новые осложнения.

Врач-эндокринолог и анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, говоря о состоянии Костомарова, выдвинула версию, что роковыми оказались генетические заболевания и предрасположенности, а также сепсис и тромбоз.

«Чтобы диабет, который человека не мучил, развился до такой степени, что пришлось ампутировать ступни, — это маловероятно. К ампутации в результате диабета люди идут годами. Скорее всего, развился тромбоз.

Мог сказаться и сепсис, но обычно сепсис развивается так, что сперва поражена одна конечность, потом другая, а вот таким образом, когда сразу обе конечности сильно пострадали, — это больше похоже на тромбоз», — приводит слова Павловой KP.Ru.

Костомаров находится в больнице уже месяц. Сообщения о его госпитализации с тяжелой формой пневмонии появились 10 января.