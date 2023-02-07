«Ампутировали обе стопы, идет борьба за руки»: врачи не смогли сохранить ноги Костомарову

Специалистам не удалось сохранить ноги российскому фигуристу Роману Костомарову. По информации ТАСС, спортсмену ампутировали обе стопы, сейчас идет борьба за руки. При этом общее состояние олимпийского чемпиона — 2006 улучшается. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» призвала не верить информации из СМИ и отметила, что семья Костомарова поступила совершенно правильно, оградившись от прессы.

Российский фигурист, олимпийский чемпион Турина Роман Костомаров остается в больнице и продолжает бороться с пневмонией, которая дала очень тяжелые осложнения. Как сообщает ТАСС, медики не смогли спасти его ноги на фоне развивающегося некроза тканей.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании.

Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», — передает агентство со ссылкой на осведомленный источник.

О состоянии Романа высказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, судья проекта «Ледниковый период» Татьяна Тарасова. Накануне, когда речь шла о возможной ампутации конечностей, она заметила, что это страшно для любого человека, а не только для спортсмена, который зарабатывает на жизнь катанием на коньках. Теперь Тарасова подчеркнула, что спортивное сообщество обязательно окажет Костомарову помощь в реабилитации, но главное на данный момент заключается в другом.

«Помощь будет оказана, это не вопрос, — вопрос в состоянии здоровья. Главное — выжить в этой тяжелой борьбе с болезнью», — приводит слова Тарасовой «Говорит Москва».

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в «Коммунарке». Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО (аппарат для искусственного обогащения крови кислородом). 24 января спортсмена отключили от аппарата, но у него продолжались проблемы с кровообращением.

В какой-то момент медики стали рассматривать возможность ампутации пальцев ног, однако некроз распространился выше, и, очевидно, у врачей не осталось иного выхода, кроме как ампутировать обе стопы.

Отметим при этом, что информация об оперативном вмешательстве разнится. Так, Telegram-канал «112» утверждает, что спортсмен лишился стопы на левой ноге, а на правой ему ампутировали целый голеностоп.

«Вчера прошла тяжелая операция, ее целью было убрать весь некроз и остановить процесс отмирания клеток. С одной ноги мертвую часть ткани удалось зачистить. На второй зона поражения оказалась большой — пришлось полностью ампутировать голеностоп.

Сейчас фигурист Роман Костомаров находится в сознании. Врачи делают регулярные перевязки и берут анализы. Олимпийский чемпион находится под капельницей, температура после операции скачет», — говорится в сообщении.

При этом получить достоверную информацию от близких фигуриста крайне затруднительно. Мать спортсмена Валентина Костомарова сообщила «Известиям», что ее не пускают к сыну, и лишь врачи, проводящие лечение, обладают действительно актуальной информацией об его состоянии.

«Пятый канал» утверждает, что консультации по лечению Костомарова дают немецкие врачи. По информации источника, зарубежные медики дистанционно получают результаты обследований и дают рекомендации.

Не исключается, что в дальнейшем Роман продолжит лечение в Германии.

Вместе с тем, олимпийская чемпионка — 2006 по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призывает не доверять информации, которая исходит не от близких Костомарова. Она заметила, что семья спортсмена и его жена Оксана Домнина дистанцировались от прессы — и, по мнению Журовой, это совершенно обоснованный шаг.

«Оксане, видимо, надоели сплетни. Каждый пытается какую-то информацию узнать, а потом выясняется, что это совсем не так. Я понимаю, что она всех оградила и никому не дает никакой информации. Причем бывает, что люди абсолютно искренни — даже мне пишут врачи, знакомые, предлагают помощь. Но наверняка с ним работают лучшие. Понимаю Оксану: она боится, что через каких-нибудь врачей информация просочится, пресса попытается найти ход, лазейку. Мне кажется, это абсолютно придуманная история.

Они закрылись. Я писала, просто по-дружески хотела узнать о состоянии, но она не хочет отвечать — и правильно делает, я бы тоже так поступила.

Пусть парня лечат профессионалы. Я уверена, что с ним работают профессионалы и лучшие врачи. Раз семья не хочет делать это публичным, это их право», — сказала Журова «Газете.Ru».