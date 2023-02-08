«Только живи, мой герой»: Костомаров встретил 46-летие в больнице после ампутации стоп

Чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина написала трогательное поздравление с 46-летием своему супругу Роману Костомарову, который накануне перенес ампутацию стоп из-за отмирания тканей после двусторонней пневмонии. Другие люди из мира фигурного катания также поздравили олимпийского чемпиона, по-прежнему находящегося в тяжелом состоянии в больнице.

День рождения после операции

8 февраля олимпийскому чемпиону Турина-2006 по фигурному катанию Роману Костомарову исполнилось 46 лет. В последнее время его имя не сходит с первых полос новостных лент по печальному поводу.

10 января фигурист оказался госпитализирован из-за двусторонней пневмонии, после того как выступал в новогодних ледовых шоу, несмотря на высокую температуру.

В больнице Костомаров был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен докторами в медикаментозную кому. Также спортсмен долгое время подвергался экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) — искусственному насыщению крови кислородом. Это называют одной из возможных причин, по которым у Романа начался некроз на пальцах рук и ног. В итоге врачи были вынуждены прибегнуть к хирургическому вмешательству и ампутировать фигуристу сначала левую, а затем и правую стопы.

Состояние пациента по-прежнему остается тяжелым, но сообщается, что он находится в сознании, а в его состоянии постепенно появляются улучшения.

«С днем рождения, мой герой!»

Оксана Домнина, являющаяся супругой Костомарова и матерью двоих его детей, также выступавшая в фигурном катании в танцах на льду и являющаяся чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр — 2010, долгое время никак не проявляла себя в публичном поле и не комментировала состояние мужа.

Но в день рождения супруга она написала большой пост в соцсетях, поздравив Костомарова с 46-м днем рождения.

«С Днем рождения, мой герой… мой сильный… мой любимый… мой чемпион во всем! — написала Домнина.

— Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти… но сейчас так. И мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи».

Также Домнина попросила прессу уважать их частную жизнь и не беспокоить звонками по поводу состояния Костомарова:

«Я понимаю, что это ваша работа — добывать информацию и писать, что правда и неправда. Но только Роман, если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения! Всем!»

Наконец, чемпионка пожелала всем своим подписчикам оставаться в добром здравии.

«Это самое главное в жизни! Жалко, что мы это ценим по-настоящему только в трудные минуты! Цените в здравии, друзья!

Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное», — написала Домнина.

«Главное — живи!»

В этот день с теплыми словами в адрес Костомарова в своих социальных сетях выступили и другие знаменитые люди из мира фигурного катания.

«За свой недолгий век в мире фигурного катания я ни за разу не испытывала дискомфорт от общения и работы с Ромой, — написала в своем Telegram-канале Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады-2018. — Я не постесняюсь спросить у него совет и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком еще много-много лет.

И я восхищаюсь силой духа Оксаны. Рома, Оксана — вы пример для меня! Рома, с днем рождения тебя! Спасибо тебе за то, что ты есть! Крепкого тебе здоровья! Скоро увидимся!»

Обратился к имениннику с поздравлениями и словами поддержки заслуженный тренер России Александр Жулин, который являлся наставником пары Костомарова и Татьяны Навки и привел их к олимпийскому золоту.

«Рома, мы не перестаем за тебя молиться и верим, что ты скоро поправишься! Держись, боец! С днем рождения! Как правильно написала Оксана Домнина, мы все сейчас можем помочь только позитивными мыслями и поддержкой! — написал Жулин. — Будем ждать новостей, и я надеюсь и верю, что они прозвучат уже из уст самого Романа!»

Конечно, не оставила такой день без внимания и Татьяна Навка, многолетний партнер Костомарова в танцах на льду.

«Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой! Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься! — написала Навка в своем Telegram-канале.

— И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное — живи».

Великая пара

Костомаров начинал свои занятия фигурным катанием под руководством Лидии Караваевой, которая поставила его в пару со своей дочерью Екатериной Давыдовой.

Их дуэт считался перспективным и выступал вместе порядка десяти лет, выиграв чемпионат мира среди юниоров и на следующий сезон заняв третье место на взрослом чемпионате страны.

Однако затем Костомаров уехал тренироваться в американский Делавэр к Наталье Линичук, которая и поставила его в дуэт с Навкой.

Правда, всего через год опытная наставница посчитала этот тандем бесперспективным и предложила другую партнершу — Анну Семенович.

Вместе с будущей солисткой группы «Блестящие» Костомаров откатал один сезон. Главным достижением пары стали серебряные медали на чемпионате России.

После десятого места на чемпионате Европы и 13-го на чемпионате мира Костомаров решил снова кататься с Навкой, и это решение принесло дуэту феноменальный успех.

Пара постепенно стала доминировать во всем мире. Три года подряд они побеждали в финалах серии Гран-при, на чемпионате России и чемпионате Европы.

Также Навка и Костомаров выиграли два мировых форума, а затем победили на Олимпийских играх в Турине в 2006 году, где были абсолютными фаворитами.

То выступление стало их последним совместным в профессиональной карьере, после чего Костомаров сосредоточился на работе и выступлениях в различных ледовых шоу.