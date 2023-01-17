«Голова в порядке, надеемся»: состояние Костомарова остается тяжелым

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает находиться в Коммунарке в медикаментозной коме. При этом состояние спортсмена стабилизировалось, и близкие надеются, что он вскоре пойдет на поправку.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Попавший несколько дней назад в больницу с тяжелой пневмонией бывший спортсмен все еще находится в медикаментозной коме, сообщил хореограф Максим Ставиский.

«Мы все болеем за него. Я уверен, что он справится, выкарабкается из этой сложной ситуации. Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то – нет. Иногда приходится читать новости из «проверенных источников» о «резком ухудшении» его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких. Мы с Ромой еще покатаемся», – рассказал Ставиский агентству ТАСС.

Прокомментировал состояние знаменитого спортсмена и его отец Сергей Костомаров.

«Ничего не изменилось. Ждем. Все так же: в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся», — приводит слова Костомарова-старшего телеканал «360».

«Роман пока в том же состоянии», — подтвердила «РБК-Спорт» супруга Костомарова Оксана Домнина.

Тем не менее уже вечером 17 января появилась информация, что в состоянии Романа наблюдается некоторая положительная динамика. Данные опубликовал Telegram-канал SHOT.

«У Костомарова сейчас наблюдается небольшая положительная динамика, связанная с состоянием легких: перестала увеличиваться площадь их поражения. На фоне инфильтрации (это когда в тканях скапливаются какие-то вещества и частицы, которых там быть не должно) врачи перестали фиксировать деструктивные изменения в легочной ткани. Инфильтрат стал медленно сокращаться, особенно это заметно в правом легком, — опубликовано в канале.

— Также у спортсмена наблюдаются небольшие нарушения со свертываемостью крови. В остальном нет ни положительных, ни отрицательных изменений. Врачи делают все возможное, чтобы вытащить спортсмена».

Также сообщается, что у прославленного фигуриста поражены оба легких, а состояние аналогично тому, в котором находилась певица МакSим, также изначально не обратившаяся к врачам и в итоге введенная в состояние комы, но затем вылечившаяся.

Роман Костомаров был госпитализирован ночью 10 января в центральную больницу с пневмонией. Утром состояние звездного фигуриста ухудшилось, и он был подключен к ИВЛ и ЭКМО, а потом введен в искусственную кому.

Через три дня СМИ сообщили, что тело спортсмена начало синеть, а сам он до сих пор не пришел в сознание. К этому времени он уже был переведен в «Коммунарку».

Проблема с болезнью Костомарова была в том, что его легкие были слишком ослаблены на момент заболевания, при этом Роман продолжал выступать в ледовых шоу, когда у него уже была повышенная температура. Все вместе эти факторы привели к тяжелым последствиям.

45-летний Костомаров является одним из самых титулованных российских спортсменов. Вместе с Татьяной Навкой, нынешней супругой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента страны Владимира Путина, он добился больших успехов в танцах на льду.

Навка и Костомаров трижды выигрывали чемпионат России, столько же раз первенствовали в финале Гран-при и на чемпионате Европы, являются двукратными чемпионами мира.

Но главной их победой, конечно же, стало золото Олимпийских игр в Турине в 2006 году, после которого они завершили свои карьеры.

Костомаров женат на другой бывшей фигуристке, Оксане Домниной, которая каталась в танцах на льду в паре с Максимом Шабалиным и выиграла бронзовые медали на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году, а также становилась чемпионкой мира. У супругов есть дочь Анастасия и сын Илья.

В последнее время Костомаров был задействован во многих шоу-проектах, связанных с фигурным катанием. У него есть Орден Дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.