«Зачем смотреть Игры, где нас нет»: Россия не получила права на трансляции Олимпиад до 2032 года

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о передаче прав на трансляции четырех Олимпийских игр — с 2026 по 2032 год — Европейскому вещательному союзу и американской корпорации Warner Bros. Discovery. Российских вещателей среди компаний, которые могли бы показывать Игры, нет. В комментариях «Газете.Ru» серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, телеведущая Яна Батыршина заявила, что пока в соревнованиях не участвуют россияне, переживать об этом не стоит. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова также заметила, что у российской аудитории не будет интереса к трансляциям.

Европейский вещательный союз и Warner Bros. Discovery выиграли тендер на эксклюзивный показ четырех Олимпиад подряд — в период с 2026-го по 2032 год. Президент МОК Томас Бах выразил удовлетворение достигнутым соглашением, поскольку оно, по его мнению, обеспечивает финансовую стабильность олимпийского движения и спортсменов.

«Мы рады достичь долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиакомпаниями. <…> Поскольку МОК перераспределяет 90% доходов, это соглашение обеспечит критическую финансовую стабильность для олимпийского движения и, в конечном итоге, поддержит самих спортсменов»,

— приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Российское спортивное сообщество и СМИ обратили внимание на тот факт, что у вещателей из России не будет прав на показ событий Игр. Но стоит заметить, что у них и не было шансов выиграть тендер — по крайней мере, на данный момент.

ВГТРК, «Первый канал» и радиодом «Останкино» сами объявили о приостановлении членства в Европейском вещательном союзе еще в феврале 2022 года. Таким образом, Россию никто не лишал права показывать предстоящие Олимпиады. Каналы сами отказались от сотрудничества.

Однако нельзя исключать, что ситуация изменится, когда МОК все же ослабит санкции и допустит россиян до международных соревнований — а рано или поздно это должно произойти.

Кроме того, несмотря на все санкции в отношении российского спорта, Россия все же имеет права на трансляции Олимпиад с 2018 по 2024 год. Но эти права были куплены по отдельному тендеру, инициированному российской стороной. Эта ситуация может повториться и в дальнейшем.

Если санкции останутся в силе и россияне не попадут на Игры-2026, то российские власти могут попросту ограничить покупку прав на трансляции.

Серебряный призер Олимпиады — 1996, пятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, телеведущая и комментатор Яна Батыршина считает, что незачем показывать в России соревнования, в которых не принимают участия отечественные спортсмены.

«Если нас не допустят до Олимпийских игр, то зачем нам их показывать, раз наших спортсменов там нет? Это все-таки не чемпионат мира по футболу.

Все равно никогда Олимпийские игры не побьют рейтинг и популярность футбола — тем более такого события, как чемпионат мира. Олимпиаде такого не собрать — если наших не допустят, никто их не будет смотреть.

Да, это значимое для меня событие — я сама бывшая спортсменка. Но для обычного человека это не такое важное событие, чтобы следить за ним.

Люди больше любят футбол, чем олимпийские виды спорта. И если не участвует Россия, никто Игры смотреть не будет.

Пока у нас нет информации, будут ли россияне участвовать в Олимпийских играх, расстраиваться по поводу трансляций не имеет смысла», — сказала Батыршина «Газете.Ru».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова также заметила, что пока российских спортсменов нет на соревнованиях, зрительского интереса к показам не будет. По ее словам, МОК объявил о продаже прав европейской и американской вещательным корпорациям, чтобы оказать дополнительное психологическое давление на россиян.

«Критично ли это, пока на соревнованиях нет россиян? Абсолютно правильный вопрос. Очень показательным был чемпионат мира по футболу: кто хотел болеть за какие-то команды, смотрел и болел, и если бы трансляций не было, они нашли бы возможность. Но интерес к нему упал, потому что не было нашей сборной. Да, финал хотели посмотреть. А игры до этого смотрели меньше, чем обычно. Так что без участия наших интерес и к просмотру Олимпийских игр теряется. Кому будет нужно, посмотрят через интернет.

Мне не нравится, что говорят про 2032 год, — как будто нас уже отстранили до этого года. Словно они знают больше, чем мы и МОК. Что, уже есть решение? Уже где-то это прописано?

Это рассчитано на публику, которая в этом не разбирается и воспримет новость без нюансов, не будет вникать в подробности. Они подумают, что Россию уже отстранили до 2032 года.

Это, к сожалению, рассчитано на то, чтобы понервировать нас — и спортсменов в том числе. Возможно, кто-то из них подумает, что до 2032 года россиян не допустят. Представляете: они тренируются, а надежду уничтожают на корню. Это психологическое давление, я считаю», — заключила Журова.