Бывшая жена должна Мамаеву 3 млн рублей: суд разделил имущество скандальной пары

Пресненский суд Москвы завершил разбирательства по делу раздела имущества футболиста Павла Мамаева и его бывшей супруги Аланы. Экс-жена игрока согласилась на раздел имущества с учетом супружеской доли футболиста и по итогу осталась должна ему около 3 млн рублей, сохранив при этом в собственности квартиру и машину.

Речь шла о разделе однокомнатной квартиры в центре Москвы на 2-й Черногрязской улице площадью 47 квадратных метров и стоимостью 35,2 млн рублей, парковочного места там же за 3,7 млн рублей, а также автомобиля Bentley Continental GT за 26 млн рублей. Все это футболист Павел Мамаев приобрел во время брака с Аланой Мамаевой. Адвокат Евгения Векина, которая представляет интересы игрока, сообщила, что изначально Мамаева требовала, чтобы все имущество досталось ей. В качестве аргумента бывшая супруга футболиста приводила тот факт, что квартиру в Москве она купила, продав свою недвижимость в Краснодаре.

«Однако она забыла, что жилье там ей приобрел и подарил тот же Павел Мамаев и 18 млн рублей, за которые была продана эта квартира, никак бы не хватило на квартиру в Москве и парковочное место», — заявила Векина в комментарии Business FM.

В ходе судебных разбирательств Мамаева приняла решение согласиться на раздел имущества с учетом супружеской доли ее бывшего мужа.

Также суд разделил денежные средства на счетах бывших супругов. Векина отметила, что ее клиент изначально не собирался забирать у бывшей жены квартиру и автомобиль. С учетом раздела денежных средств и взаимозачета по выкупу супружеской доли Мамаева осталась их владелицей, однако осталась должна бывшему супругу около 3 млн рублей.

Также по ходу судебных разбирательств бывшая супруга Мамаева подала иск, в котором требовала раздела доли имущества, которую, по ее мнению, футболист намеренно оформил на родителей, чтобы скрыть от суда. Речь шла о квартирах в столичном районе Хамовники, на Цветном бульваре, трех жилых домах в районе Киевского шоссе, двух машиноместах, нежилом помещении на Никольской улице и автомобиле Lexus, купленных в период брака отцом и матерью футболиста. Имущество было оценено на 478 млн рублей, и, по мнению Аланы, его необходимо было разделить. В этом иске она требовала себе 269 млн рублей.

Однако в ходе судебных разбирательств экс-супруга футболиста отозвала иск, поскольку не было найдено подтверждений тому, что Мамаев намеренно оформил недвижимость на родителей.

«14 ноября 2022 года Алана Мамаева отказалась от исковых требований на 269 млн рублей, испугавшись взыскания судебных расходов. На протяжении всего судебного процесса ей так и не удалось найти доказательства своей позиции», — сказала Векина.

Мамаева требовала взыскать с бывшего супруга денежные средства еще по двум пунктам: она хотела половину от тех средств, которые футболист потратил на лечение травмы ноги за рубежом, а также 50% от денег, которые Мамаев потратил на оплату новогоднего отдыха всей семьи в ОАЭ.

Павел и Алана жили в браке с 2013 года. У них родилась общая дочь, а также Павел принял сына Аланы от предыдущего брака. В апреле 2021 года пара развелась, и остаться друзьями бывшие супруги не смогли, несмотря на то что Мамаева активно поддерживала мужа в то время, когда он находился в заключении из-за драки, в которую угодил вместе с Александром Кокориным.

Пара долгое время судилась за алименты, которые футболист должен был выплачивать на содержание их общей дочери.

В апреле 2022 года Мамаев, который к тому моменту уже женился снова (его избранницей стала блогер Надежда Санько), пошел в суд с требованием снизить процент алиментов, и его иск был удовлетворен. Изначально по решению того же суда Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но потом сумма была сокращена вдвое — бухгалтерия клуба «Химки», за который тогда выступал игрок, должна была переводить шестую часть оклада игрока на счет бывшей жены.

Последним клубом в карьере футболиста стал как раз подмосковный клуб. На поле игрок не появлялся с февраля 2022 года и на сегодняшний момент находится в статусе свободного агента, однако о завершении карьеры пока не говорит.

«Ждать ли продолжения моей карьеры? У меня все прекрасно, всего доброго!» — приводит слова Мамаева «РБ Спорт».