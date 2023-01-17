Чудо-камбэк «Вашингтона»: Овечкин остановил соперника силовым приемом, Орлов забросил победную шайбу

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях вырвали победу у «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:3, уступая 0:3 по ходу встречи. Автором решающей шайбы в овертайме стал Дмитрий Орлов, а капитан «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей и сокрушительным силовым приемом против форварда «островитян» Жана-Габриэля Пажо. Попутно Овечкин обновил несколько достижений в НХЛ. «Газета.Ru» — о новых успехах россиян в заокеанской лиге.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4 ОТ

«Вашингтон» подошел к этой игре с серией из двух поражений подряд и был невероятно близок к третьему. Уже к 24-й минуте гости «горели» со счетом 0:3. Однако вскоре ситуация коренным образом изменилась. И началось все с лидера «Кэпс» Александра Овечкина. Второй снайпер в истории НХЛ напомнил всем, что он не только великий голеадор, но и не менее выдающийся боец.

В середине второго периода Ови у чужих ворот всей своей ураганной мощью впечатал в борт форварда «островитян» Жана-Габриэля Пажо. Прием был настолько сокрушительным, что канадец с трудом поднялся, а затем пошатнулся — если бы не поддержка партнера, он бы снова упал.

Судьи бросились смотреть повтор, сочтя, что Овечкин мог сфолить на большой штраф — но в итоге капитан «столичных» не был наказан даже двумя минутами. Уже после матча его одноклубник и — забежим вперед — главный герой встречи Дмитрий Орлов назвал именно этот момент поворотным.

«Мне кажется, это перевернуло игру, мы заиграли более жестко, больше внимания уделяли защите. Безусловно, это эпизод, который делает разницу, нам нужно было действовать таким образом в каждом моменте, потому что в этом наша сила.

Думаю, мы были хороши в давлении и в физическом аспекте», — заявил Орлов в послематчевом интервью.

В свою очередь, главный тренер «Айлендерс» Лейн Ламберт ожидаемо выразил удивление в связи с решением судей никак не наказывать Овечкина. Он подчеркнул, что как минимум большинство его команда должна была заработать.

«Я очень удивился. Он атаковал соперника не по правилам, толкнул его на борт. Безусловно, мы должны были играть в большинстве», — убежден Ламберт.

Очевидно, этот эпизод и впрямь повлиял на боевой дух гостей: еще до второго перерыва они сократили отставание до минимума. Сначала отличился Гарнет Хэтэуэй, удачно сыгравший на добивании после броска Овечкина (россиянин благодаря этому записал на свой счет голевую передачу). А следом шайбу забросил Том Уилсон, и здесь соавтором гола стал Орлов.

В заключительной 20-минутке Ти-Джей Оши сравнял счет, игра перешла в овертайм, и там точку в матче поставил все тот же Орлов. Благодаря двум результативным действиям, одно из которых стало решающим, россиянин был признан первой звездой встречи.

В раздевалке Орлову устроили овации, вручив канат и динамометр. Эмоции его одноклубников зашкаливали — среди одобрительных выкриков можно было расслышать и не слишком цензурные крики радости на русском языке. Дмитрий, в пятый раз за карьеру забивший в овертайме, заслужил этот праздник. Овечкин же в этот раз остался без голов, но обновил ряд личных достижений.

Прежде всего, капитан «Вашингтона» сделал 650-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом и вышел на 69-е место среди всех игроков в истории лиги по голевым пасам.

В общей сложности на счету Ови теперь 1460 (810+650) очков в 1320 матчах в НХЛ. Он идет на 16-м месте по набранным очкам, на семь баллов отставая в списке лучших бомбардиров от Стэна Микиты.

Помимо этого, Александр сделал 20-й ассист за сезон и стал третьим россиянином в текущем розыгрыше «регулярки», которому покорилась отметка в 50 очков — на счету Овечкина также 30 голов. Лидирует среди российских хоккеистов по системе «гол+пас» Никита Кучеров из «Тампы», у которого 62 балла (17+45), второй результат у форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова — 52 (25+27).

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:3

«Рейнджеры» на чужом льду одержали победу над «Коламбусом», уже к середине второго периода сделав результат: к 32-й минуте гости вели 3:0, а автором третьей шайбы в ворота «жакетов» стал россиянин Виталий Кравцов. В отличие от «Вашингтона», у «Коламбуса» сил на камбэк не хватило, хозяева смогли ответить лишь голом Эндрю Пика.

Кравцов же, комментируя свой гол, поблагодарил партнеров по звену Баркли Гудроу и Филипа Хитила. По его словам, именно они сделали все, чтобы он смог отличиться.

«Все работу проделали Гуди и Фил. Я просто подставил клюшку под шайбу и наконец-то забил», — констатировал Виталий.

«Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс» — 4:3 ОТ

А вот «Питтсбург» свой матч также выиграл лишь в овертайме, и тоже со счетом 4:3. Противостояние с «утками» вышло нешуточным, обе команды поочередно выбивались в лидеры.

Так, на пятой минуте «пингвины» открыли счет — отличился Джейсон Цукер после передачи Евгения Малкина. А в середине второго периода уже сам Малкин вновь вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1.

После этого основные события развернулись в заключительные 10 минут встречи. Йон Клинберг и Тревор Зеграс поставили уже «Питтсбург» в положение догоняющих, но хозяев за 25 секунд до сирены спас от поражения Брайан Раст, а победную шайбу в дополнительное время забросил Джейк Гюнцель.

«Это огромный успех для нас. Думаю, наше лидерство было неоспоримым. Мы много говорили о завершении атак и о правильной реакции. Мне правда понравилось, как ребята сегодня отвечали соперникам», — сказал после игры главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

«Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флеймз» — 2:1

«Нэшвилл» на своем льду, не особенно напрягаясь, взял верх над «Калгари». Уже к 15-й минуте Роман Йози и Юусо Пярссинен забросили шайбы, которых «хищникам» хватило для победы. В концовке второго периода гости ответили голом россиянина Никиты Задорова, но это было все, на что «Флеймз» оказались способны в этом матче. Они таким образом прервали победную серию из двух игр, а «Нэшвилл», в свою очередь, завершил череду поражений, насчитывавшую три матча.

«В первые два периода мы выглядели просто жалко, мы постоянно были на шаг позади.

У нас не было энергии, уверенности, мы не наносили бросков. Мы плохо разыгрывали шайбу и упустили слишком много моментов. Словом, в первых двух периодах мы уступали по всем параметрам», — признал Задоров.