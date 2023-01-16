«Начала кувыркаться с парными элементами»: Косторная ушла от Буяновой и из одиночного катания

Фигуристка Алена Косторная, которая пропускает сезон из-за восстановления после операции на бедре, переходит из одиночного в парное катание. Спортсменка уже выступала в рамках шоу вместе с другим экс-учеником Этери Тутберидзе — Георгием Куницей, и теперь ради смены вида ушла от Елены Буяновой, у которой тренировалась с весны 2022 года. Катарина Гербольдт, которая в своей карьере также переходила из одиночного катания в парное, в комментарии «Газете.Ru» оценила это решение и рассказала, что нужно фигуристке для успеха в новом виде.

О том, что чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная сосредоточилась на работе над парными элементами, стало известно в декабре. Фигуристка вместе с Георгием Куницей выступала в шоу Евгения Плющенко и демонстрировала серьезные успехи в новом для себя виде. Одиночнице даже удалось приземлить тройной выброс.

Тренировки проходили в группе Сергея Рослякова, куда Косторная перешла теперь на постоянной основе.

Теперь уже бывшая наставница Косторной Елена Буянова, которая работает в ЦСКА, подтвердила уход спортсменки, отметив, что их сотрудничество было завершено, когда фигуристка начала работать над парными элементами.

«Я уже давно ее отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. И они пошли к Сергею Рослякову.

Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание», — сказала Буянова РИА Новости.

Сам Росляков отказался обсуждать конкретные планы на дальнейшее сотрудничество, отмечая, что это будет решено после того, как Косторная и Куница вернутся из отпуска на Кубе, куда улетели после выступления в шоу.

«Мы готовили ребят к шоу, учили парные элементы с Аленой и Гошей. Дальнейшие планы пока не обсуждали. Они откатали серию зимних шоу, а сейчас улетели на отдых. Вернутся — поговорим», — сказал Росляков ТАСС.

Пока изменения в статусе Косторной остаются на уровне разговоров, поскольку в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) не поступало официальных уведомлений об ее переходе в парное катание. Пресс-атташе федерации Ольга Ермолина заявила, что подобный документ не нужен только в одном случае.

«Если они хотят кататься в шоу, то уведомления не нужны. Если продолжать спортивную карьеру, то необходимо проинформировать федерацию. Пока официальных заявлений не поступало», — приводит слова Ермолиной «Матч ТВ».

Российская фигуристка, призерка чемпионата России в женском одиночном катании Катарина Гербольдт, которая в свое время также совершила переход из одиночного в парное катание, в комментарии «Газете.Ru» рассказала, что лично у нее не возникло с проблем с изменением вида, однако в этом вопросе все индивидуально.

«У меня не возникло проблем, но у многих возникают. Все очень индивидуально. Мне просто повезло. Мне реально парное катание давалось легче, чем одиночное. Наверное, у меня были хорошие учителя, которые очень доступно все объясняли, и я в силу своего возраста и понимания, что времени много нет — либо я делаю, либо я заканчиваю, — смогла добиться быстрого и качественного результата.

Морально тоже не было трудностей. Мне все очень сильно понравилось, я ходила на тренировки с удовольствием, так что как таковых проблем даже не возникло», — отметила экс-фигуристка.

Также Гербольдт рассказала, подходит ли стиль Косторной под парное катание.

«И там, и там нужно уметь кататься и быть эмоциональной. В обоих видах это приветствуется, поэтому, мне кажется, это существенный плюс Алены.

У каждого свои мотивационные фишки. У кого-то есть мотивация, у кого-то ее недостаточно. Понятно, все зависит от результата. Если у Алены будут мотивация и желания, то и результат должен быть», — заключила Гербольдт.

Переход Косторной в парное катание выглядит логичным решением, хотя и немного неожиданным.

В начале сентября 2022 года фигуристка перенесла операцию из-за обострившейся старой травмы бедра и объявила, что большую часть сезона она пропустит — речь сначала шла об этапах Гран-при России, а после и о чемпионате страны.

Таким образом, на официальных стартах в качестве одиночницы Косторная не появляется уже больше года, а последним ее турниром стал этап Гран-при во Франции в прошлом сезоне, где она завоевала серебро и гарантировала участие в финале турнира.

Из-за ковидных ограничений финал Гран-при сезона-2021/22 был отменен, а сама фигуристка позже на одной из тренировок получила перелом руки, который не позволил ей принять участие в национальном первенстве — главном старте для отбора на Олимпийские игры — 2022.

Позднее Косторная сломала другую руку, а в марте стало известно, что она во второй раз покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Елене Буяновой — сначала на испытательный срок, а потом тренер и фигуристка начали сотрудничать на постоянной основе.

Однако выйти на соревновательный лед под руководством нового тренера у Косторной так и не получилось. Случились операция, восстановление, выступления в шоу, и теперь переход в парное катание.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, зачем Косторной нужен был этот шаг.

«Я про это давно знала. Думаю, что она перешла в парное катание для того, чтобы научиться парным элементам, чтобы потом работать в шоу. Парникам в шоу проще работать», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии «Газете.Ru» отметила, что пока не стоит обсуждать вопрос, поскольку никаких официальных заявлений не было сделано.

«Это все тоже нерешенный вопрос. Она же не подавала никакого заявления в федерацию. Она уехала отдыхать! Да, она выступала на «Елках», да, она делала парные элементы, но и все на этом. Так что давайте мы подождем, когда все объявят официально. Тогда и будем комментировать», — сказала Бестемьянова.