В России признали Валиеву невиновной в употреблении допинга. Что будет дальше

Российская фигуристка Камила Валиева после провала в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву, сообщив Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о том, что 16-летняя спортсменка не виновна в употреблении допинга. Однако результат фигуристки на чемпионате России — 2022, где она выиграла золото, аннулирован. Такое решение не устроило WADA, организация намерена подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Комиссия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) постановила, что Камилу Валиеву следует дисквалифицировать только с одного соревновательного дня на чемпионате России — 2022, в который была взята допинг-проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат «триметазидин». Таким образом, результат спортсменки на национальном первенстве прошлого года аннулирован, она лишена золотой медали.

Соответственно, чемпионкой России – 2022 должна стать Александра Трусова, которая заняла на национальном первенстве прошлого года второе место. Примечательно, что для спортсменки этот титул стал первым во взрослой карьере.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что получило решение РУСАДА, однако намерено его оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о том, что дисциплинарный трибунал РУСАДА вынес решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Трибунал установил, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины». Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», – указано в сообщении Всемирного антидопингового агентства.

WADA запросило копию полного мотивированного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.

«Исходя из элементов дела, с которыми WADA уже знакомо, Агентство обеспокоено выводом об «отсутствии вины» и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд, в зависимости от ситуации», — также отмечается на официальном сайте организации.

Также в заявлении указано, что решение Российского антидопингового агентства было принято после того, как 8 ноября 2022 года WADA из-за недопустимой задержки с российской стороны в решении вопроса передало дело в Спортивный арбитражный суд. Об этом сообщил президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. Тогда организация потребовала отстранить Валиеву на четыре года.

«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — написал Банька на своей странице в Twitter.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что рада решению РУСАДА признать Валиеву невиновной в употреблении запрещенных веществ.

«Слава богу! Есть все же справедливость в этом мире. И люди приличные есть, которые приняли такое решение. Что дальше? Надо радоваться всему по очереди. Надеюсь, что теперь наши ребята получат золотые медали», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, что скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Фигуристка вместе со сборной России выиграла золотые медали командного турнира Игр, однако награждение не было проведено, поскольку стало известно, что допинг-проба Валиевой, которая была взята за несколько недель до этого на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге дала положительный результат. В крови спортсменки был найден препарат «триметазидин», который запрещен Всемирным антидопинговым агентством.

После этого состоялось заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда, и в итоге Валиевой разрешили продолжить выступления на Олимпийских играх при том условии, что при ее попадании на подиум в личном турнире у женщин награждение не будет проведено до конца разбирательств по делу. Однако Валиева, которая лидировала после короткой программы, в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок и стала только четвертой, пропустив вперед соотечественниц Анну Щербакову и Александру Трусову, а также японку Каори Сакамото.