«Смотришь на список соперников, думаешь: «Им же нет 18-ти!» А оказывается, время уже пролетело»

Серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, как отметили Новый год, подвели итоги недавнего чемпионата России, на котором стали самыми взрослыми участниками наряду с Елизаветой Туктамышевой и завоевали бронзовую медаль, назвали свое главное достижение в 2022 году и оценили нашумевшее выступление своей коллеги по группе Этери Тутберидзе — Камилы Валиевой — в образе вампирши Уэнсдей Аддамс.

— Очень насыщенный 2022 год подошел к концу. В этом году вы приняли участие в Олимпийских играх и уже провели большую часть внутрироссийского сезона. Что вы считаете своим главным достижением в этом году и почему?

Тарасова: Конечно, для меня самым главным событием 2022 года стала Олимпиада. Наш путь на Игры в Пекине был очень длинным и трудным. Это вторая наша Олимпиада и второе серебро, но у них совершенно разные истории.

Выиграть это серебро в Пекине для меня было очень ценно. Ценно, что в самый важный момент в спортивной жизни я смогла собраться и справиться в первую очередь с самой собой.

И еще одно событие, которое не менее важно для меня, — это то, что я вышла замуж (улыбается).

Морозов: Для меня главным событием года, конечно, тоже стали Олимпийские игры. У нас уже была олимпийская медаль в командном зачете, и очень хотелось получить медаль в личном.

— Евгения, вы упомянули, что в этом году вышли замуж за Федора Климова. Спустя время после свадьбы можете поделиться, что изменилось в вашей жизни? Как вам в статусе супруги?

Тарасова: Честно говоря, пока ничего не изменилось, потому что я продолжаю тренироваться в Москве и выступать, а Федор тренирует в Сочи. Отношения между нами не поменялись, и я думаю, это хорошо (улыбается).

Хотелось бы чаще видеться, конечно, но стараемся при каждой возможности прилетать к друг другу. Ну и в этом году мы попадали на одни соревнования (улыбается).

— Дает ли Федор вам советы как тренер в парном катании? Помогаете ли вы его ученикам?

Тарасова: Советов не дает, потому что мы почти не разговариваем на эту тему: когда вместе, хочется поговорить не о фигурном катании. Конечно, если я спрошу у него совета, он поделится опытом и поможет. И я также смогу помочь его спортсменам, если это будет нужно.

— Как отметили Новый год?

Тарасова: На Новый год мы поехали в Питер. Праздновали с друзьями, встретились с родителями, в этом году моя мама тоже приехала в Санкт Петербург.

Морозов: У нас с семьей есть традиция — каждый Новый год проводить вместе. И этот год не стал исключением (улыбается).

— Вы уже второй год тренируетесь в группе Этери Тутберидзе. Есть ли в «Хрустальном» какие-то новогодние традиции? Обмениваетесь ли вы подарками с другими фигуристами и тренерами?

Тарасова: Нет, традиций нет. В основном после чемпионата России есть небольшой перерыв до Нового года, и встречаемся мы уже после праздника. Конечно, мы поздравим всех тренеров (улыбается).

Морозов: Да, общего сбора перед Новым годом у нас нет — просто поздравим друг друга.

— Какие цели будете ставить перед собой на новый, 2023-й год?

Тарасова: Да сложно сказать — все постоянно меняется. Но мы будем стараться радовать наших болельщиков, выступая на соревнованиях и показательных.

— Будете ли участвовать в турнире по шоу-программам 18-19 марта?

Тарасова: Наверное да, но пока не знаем с какой программой. Думаю, поставим что-то новое и интересное.

Морозов: В марте все увидите сами (улыбается).

— Ребята из вашей группы активно вливаются в шоу-бизнес: Анна Щербакова и Алина Загитова были ведущими «Ледникового периода», Евгения Медведева там участвовала. Было бы вам интересно попробовать себя в подобной активности?

Тарасова: В планах такого пока нет, но мне было бы интересно попробовать себя в чем-то новом. Я бы хотела поучаствовать не только в ледовых шоу в качестве спортсмена.

Я бы попробовала что-то из темы «Звезды в Африке» или «Форт Боярд». Раньше смотрела «Форт Боярд» и всегда хотела поучаствовать там (улыбается).

Морозов: Мне всегда интересно пробовать что-то новое, взаимодействовать с публикой. Поэтому не исключаю вариант участия в различных шоу и программах, не обязательно на льду.

— Недавно завершился чемпионат России, где вы стали самыми взрослыми участниками наряду с Елизаветой Туктамышевой. Каково это — видеть несколько поколений конкурентов, которые проходят перед вами, и постоянно соревноваться со все более и более юными парами?

Тарасова: Я считаю что это достойно пройти несколько поколений и всегда оставаться наравне. Меня радует тот факт, что в России всегда были и есть достойные сильные спортсмены — это же круто. Планка из года в год становится только выше. И это всегда заставляет тебя придумывать что-то, учить новое и усложнять свои программы.

Морозов: Это не радует или расстраивает. Скорее, это новый вызов: когда понимаешь, что все твои конкуренты — уже новое поколение.

Смотришь на список участников на доске — и почти все ребята 2000-х годов. Думаешь: «Им же еще нет 18!», а оказывается, время уже пролетело.

— Как вы восприняли эту бронзу?

Тарасова: Я отнеслась к этому так: главное — есть медаль. А прокатом я, конечно, недовольна.

Морозов: Не все получилось, как запланировали. Единственный положительный момент в том, что мы не выбыли из тройки. Бронза — совсем не тот результат, ради которого мы работаем.

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— Ваш тренер Максим Траньков танцевал в подтрибунном помещении все время, пока вы исполняли произвольную программу. Какой была ваша реакция, когда увидели этот милый танец?

Тарасова: Он повторял нашу программу: было мило, что он прокатал ее вместе с нами (улыбается).

Морозов: Этот момент показали на главном экране на арене, и я успел заметить восхищенную реакцию зала. Действительно, это очень мило, что он так переживает за нас и прокатывает программу вместе с нами.

— Какие цели поставили перед собой для дальнейшего развития после чемпионата России?

Тарасова: Исправиться на следующих соревнованиях.

Морозов: Работы непочатый край. Нет предела совершенству.

— Также на этом чемпионате России две девушки из вашей группы взяли медали в женском одиночном — Софья Акатьева стала первой, а Камила Валиева — второй. Отметили ли вы общий успех в группе, поздравили друг друга? Удалось ли посмотреть прокаты друг друга на арене?

Тарасова: Посмотреть прокаты девочек не было возможности, потому что сами готовились к произвольной программе. Но после соревнований мы друг друга, конечно, поздравили.

Морозов:

В «Хрустальном» есть такая «стена поздравлений», куда после каждых соревнований вывешиваются фотографии победителей и призеров. Очень приятно наблюдать, как по ходу сезона она заполняется.

— Во время тренировок с кем из фигуристов вы находитесь на льду одновременно? Не страшно ли вам было наехать на кого-то из одиночников в первое время в «Хрустальном»?

Тарасова: В «Хрустальном» мы катаемся одни на льду, отдельно от одиночников. Иногда присоединяемся к ребятам — выходим на дополнительный лед, но тогда мы не делаем парные элементы.

Морозов:

Первое время, когда у нас еще не было собственного льда, старались кататься очень аккуратно, поэтому проблем не возникало (улыбается).

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— Когда вы на льду, кто из тренеров постоянно с вами работает в этом сезоне?

Морозов: Наша команда не менялась. Все по-прежнему, работаем в обычном режиме.

— На чемпионате России по прыжкам вы успешно исполнили четверной подкрут. Планируете ли в будущем добавить его в программы на постоянной основе? Или хотя бы попытаться — все-таки этот сезон внутрироссийский и отчасти экспериментальный.

Тарасова:

Как показал прыжковый турнир, оценивают этот элемент не так, как нам бы хотелось. За хорошо исполненный тройной подкрут мы получаем больше баллов, поэтому нерационально вставлять четверной в программу.

Это сложный элемент, который требует много сил, а стоит вторым элементом в программе.

Морозов: Смысл прыжкового турнира как раз в том, чтобы показывать какие-то сложные вещи. Поэтому мы показали четверной подкрут там, на соревнованиях же пока не планируем добавлять его в программы.

— Считаете ли вы, что современному фигурному катанию обязательно необходимы элементы ультра-си в парном катании? Стоит ли поднять стоимость этих элементов?

Тарасова: Четверные элементы в парном катании гораздо травмоопаснее. Если у спортсменов есть грамотно поставленная техника исполнения, то, конечно, такие элементы более зрелищны. И при чистом исполнении таких элементов ты получаешь больше, но при ошибке на четверном судьи ставят мало. Такую систему оценивания сделали для того, чтобы спортсмены не пробовали на соревнованиях, а исполняли. Для снижения рисков травмирования.

Морозов: Здесь нет такого, что их исполнение обязательно, но да, согласен с Женей, они более зрелищные.

Когда разница между тройным и четверным элементом всего два балла, в то время как на элемент ультра-си требуются сверхусилия, то исполнение четверных кажется нецелесообразным. В одиночном катании разница в оценке между тройным и четверным прыжком значительна. Так что из-за сложности элемента я за то, чтобы поднять стоимость ультра-си в парном катании.

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— На показательных выступлениях чемпионата России вы продемонстрировали номер под песню Басты «Сансара», который уже показывали ранее. Почему решили вернуться к этой постановке?

Морозов: Почему вернулись? Обычно мы ставим показательные номера в конце сезона на новый сезон. Скоро займемся постановкой нового номера.

— Настоящий фурор произвел показательный номер Камилы Валиевой. Поскольку вы тренируетесь на одном катке, возможно, видели процесс постановки этого номера. На ваш взгляд, насколько Камила вжилась в образ Уэнсдей из семейки Адамс?

Морозов: Я видел какие-то кусочки постановки программы. Мне очень нравится ее показательный номер: она удивительно смогла передать образ, мимику и жесты Уэнсдей. Камила — просто гений на льду!

Тарасова: Камила — очень талантливая. Я уверена, что она может показать и не только драму или готику.