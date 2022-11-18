Прорыв Овечкина: он обошел великую легенду НХЛ и остался в шаге от рекорда Гретцки

Гол и две передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтону» сотворить впечатляющий камбэк в матче с «Сент-Луисом», но Павел Бучневич принес «музыкантам» победу в серии буллитов. Евгений Малкин и Кирилл Капризов остались в тени Сидни Кросби, а «Миннесота» проиграла «Питтсбургу» с безумным счетом 4:6. Никита Кучеров оформил дубль, а Андрей Василевский сделал 39 сейвов и помог «Тампе» одержать победу со счетом 4:1. «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких событиях игрового дня НХЛ.

«Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4 Б

Пятую победу подряд одержал «Сент-Луис» после ужасающей восьмиматчевой серии поражений, которая, однако, не стоила должности главному тренеру Крэйгу Берубе. Специалист, который в первый же год своей работы поднял команду с последнего места и привел к Кубку Стэнли, пользуется доверием руководства и смог выправить ситуацию в текущем сезоне. Теперь на счету «Блюз» восемь побед при восьми поражениях.

Сам матч с «Вашингтоном» сложился для «музыкантов», игравших в необычной желто-голубой форме, странно. Начало матча получилось довольно равным, но «блюзмены» смогли уверенно повести, использовав свои шансы.

Первым делом Иван Барбашев отправил своих партнеров — Джордана Кайру с Брэйденом Шенном — в прорыв 2 в 1, и нападающие разобрались: первый ассистировал, а второй уверенно бросил в касание из правого круга вбрасывания (1:0).

Через несколько минут Владимир Тарасенко сделал длинную передачу на Павла Бучневича, и российский форвард, прокатившись с шайбой за воротами, оформил свой второй гол в сезоне (2:0). Причем Бучневич не отличался с первой игры чемпионата.

А в середине периода «Сент-Луис» наказал «столичных» за первое удаление в матче. Дилан Строум просидел в штраф-боксе меньше минуты, когда Тори Крюг зажег красный свет за воротами Чарли Линдгрена (3:0). В голевой комбинации второй передачей снова поучаствовал Тарасенко.

«Очевидно, что это был тяжелый старт, — рассказал после матча капитан «Кэпс» Александр Овечкин. — Мы проигрывали в три шайбы после первого периода, но было видно, что ребята не сдались и работали изо всех сил. Думаю, что последние два периода были похожи на предыдущий матч против «Флориды» («Вашингтон» уступил со счетом 2:5 — «Газета.Ru»): мы не начинаем хорошо, но затем принимаемся давить и получаем шанс выправить положение и выиграть встречу».

И действительно, второй и третий периоды прошли с колоссальным преимуществом гостей. Подопечные Питера Лавиоллета сразу же принялись мощно давить, но долго не могли забросить, пока за пять минут до второго перерыва Дилан Строум не нашел на чужом пятаке забытого всеми Овечкина. Ну а капитан изящно разобрался с Грайссом (3:1), оформив свой девятый гол в сезоне и 789-й в карьере.

Россиянин прервал свою четырехматчевую серию без заброшенных шайб и записал на свой счет уже 401-й гол на выезде в карьере. Это позволило ему приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки, в активе которого 402 шайбы на чужих аренах.

Кроме того, это 789-й гол в карьере Овечкина в целом, а значит, до канадской легенды Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, осталось всего 12 шайб. А затем останется покорить только великий рекорд Гретцки (894).

Пару минут спустя «столичные» убежали в меньшинстве 2 в 1, и Джон Карлсон, получив передачу от Ника Дауда, попал под дальнюю штангу (3:2). Правда, затем забил Райан О'Райлли (4:2). Формально большинство «Сент-Луиса» уже закончилось, но по факту расставиться вашингтонцы не успели.

Во втором отрезке «Вашингтон» перебросал «Сент-Луис» со счетом 18-9, а в третьем статистика по броскам стала уже 22-3.

Но главное, что Карлсон и Коннор Шири смогли еще дважды заставить капитулировать Грайсса. Причем в обеих шайбах в качестве второго ассистента выступил Овечкин.

Благодаря этому Александр Великий обогнал шестикратного обладателя Кубка Стэнли — Брайана Троттье — по очкам за карьеру (россиянин набрал 1427 баллов в 1279 играх против 1425 у канадца) и вышел на 18-е место в списке бомбардиров за всю историю лиги.

Интересно, что в 23 матчах против «Сент-Луиса» Ови набрал 34 (19+15) результативных балла, и этот соперник является для него одним из самых любимых. Но в то же время у сделавшего в этой встрече два паса Тарасенко 12 очков в 12 играх против «Кэпиталз», а «Сент-Луис» в шести последних матчах против команды из столицы США одержал пять побед при одном поражении за пределами основного времени.

Такая статистика установилась после серии буллитов, в которой гости вышли вперед благодаря шикарному голу Евгения Кузнецова в первой же попытке.

Однако О'Райлли третьим буллитом «Блюз» восстановил равновесие, а уже в шестом круге серии Бучневич принес «музыкантам» победу, а себе — звание первой звезды встречи. Овечкин свой буллит не реализовал.

«Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:6

Кирилл Капризов и Евгений Малкин обменялись похожей статистикой в матче «Миннесоты» и «Питтсбурга». Оба сделали по голевой передаче, но закончили встречу с показателем полезности -2 каждый.

Ну а солировал в этот раз капитан «Пингвинз» Сидни Кросби, который и сам дважды отличился, и партнерам два ассиста раздал, что и обеспечило не слишком стабильным пока в нынешней кампании «пингвинам» выездную победу.

Интересно, что в этой встрече Кид Сид открыл счет в сотый раз в карьере, и только один среди действующих игроков имеет лучшую статистику в этом показателе — Овечкин забивал в матчах первым 134 раза.

Что до Капризова, то, несмотря на не самый удачный матч, он продлил результативную серию до пяти встреч, набрав в них 6 (2+4) очков.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Калгари Флэймз» — 4:1

Неудачно начавший сезон «Калгари» прибыл в гости к «Тампе-Бэй» с большим желанием одержать победу, но разбился о вставшего стеной голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского и идеальную реализацию моментов «молний».

Как «огоньки» ни старались, в ярком и обоюдоостром первом периоде забросить удалось только капитану хозяев Стивену Стэмкосу (1:0), после чего «Тампа» перешла в фирменный режим сдерживания и уверенно справилась с задачей.

Во втором периоде Никита Кучеров реализовал большинство (2:0), а когда в третьем Элиас Линдхольм отыграл одну шайбу в большинстве (2:1), Филипп Майерс всего через десять секунд вернул команде Джона Купера перевес в две шайбы (3:1). Ну а точку броском в пустые ворота поставил все тот же Кучеров (4:1).

Первой звездой был признан не российский нападающий, а его соотечественник: Василевский провел матч экстра-класса, совершив 39 спасений при всего одной пропущенной шайбе.

Отменную форму набрал и защитник «молний» Михаил Сергачев. В этом поединке он записал на свой счет еще две результативные передачи и теперь у него 7 (2+5) очков в трех последних встречах.

«Сиэтл Кракен» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 ОТ

Юбилейный сотый матч Жерара Галлана во главе «Нью-Йорк Рейнджерс» не получился для его команды удачным, хотя специалист все равно стал самым успешным наставником «синерубашечников» на этом отрезке, одержав 60 побед.

Но против уверенно выглядящего на старте сезона «Сиэтла» «рейнджерам» не помогли и 29 сейвов Игоря Шестеркина.

Нью-йоркцы дважды отыгрывались по ходу матча — Крис Крайдер своим голом в концовке помог перевести встречу в овертайм (2:2). Однако в дополнительное время «Сиэтл», который специально тренировал в последнее время игру в формате 3 на 3, сообразил победную шайбу Джастина Шульца (3:2).

Другие матчи

»Каролина Харрикейнз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:3 ОТ

«Флорида Пантерз» — «Даллас Старз» — 4:6

«Коламбус Блю Джекетс» — «Монреаль Канадиенз» — 6:4

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3 ОТ

«Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:1

«Виннипег Джетс» — «Анахайм Дакс» — 3:2

«Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:4

«Вегас Голден Найтс» — «Аризона Койотис» — 4:1

«Сан-Хосе Шаркс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:7

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был заменен после первого периода матча против «Далласа», пропустив четыре гола после 11 бросков.

Егор Чинахов отметился голевым пасом и показателем полезности +1 в победном для его «Коламбуса» матче с «Монреалем», а защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков и вовсе заработал +3, хотя не совершал результативных действий.

Гол белорусского форварда Егора Шаранговича в овертайме принес «Нью-Джерси», ставшему самым ярким открытием начала нынешнего сезона, 11-ю победу подряд.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал голевой пас в матче с «Нэшвиллом», но закончил встречу с полезностью -2. Голкипер Илья Сорокин отразил 26 бросков и пропустил пять голов. Форвард «Предаторз» Яков Тренин на этот раз остался в запасе.