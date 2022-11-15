Бузова теряла сознание, Домнина разбила голову: самые жуткие травмы на «Ледниковом периоде»

В 2020 году Ольга Бузова приняла участие в шоу Первого канала «Ледниковый период», где ее партнером выступил олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Соловьев. В финале пара заняла восьмое место.На фото: Ольга Бузова и фигурист Дмитрий Соловьев (в центре) в проекте «Ледниковые период», 21 ноября 2020 года.

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, выступающая в паре с актером Иваном Колесниковым на шоу «Ледниковый период», получила разрыв мениска во время съемок очередного выпуска. Несмотря на повреждение, фигуристка решила продолжить участие в проекте, приняв обезболивающие препараты. «Газета.Ru» вспоминает все случаи серьезных травм на «Ледниковом периоде».

Татьяна Тотьмянина

Съемки очередного выпуска «Ледникового периода» завершились крайне неудачно для пары олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной и актера Ивана Колеcникова. Во время исполнения одного из элементов Колесников не сумел удержаться и упал, утянув за собой партнершу. Это привело к тому, что Тотьмянина получила повреждение, однако сумела продолжить номер. А вот лед фигуристка покинуть самостоятельно уже не смогла — ее на руках унес хореограф Максим Ставиский, и оценок пара дожидаться не стала. Уже после этого врачи скорой помощи, которые дежурили на съемках, оказали фигуристке необходимую помощь.

Продюсер шоу Илья Авербух рассказал подробности ситуации.

«Татьяной была получена травма, сейчас мы ждем результатов. Она поехала на обследование. Они упали на элементе, конек партнера попал в колено. Насколько это серьезно, мы пока не знаем, ждем результатов», — цитирует Авербуха ТАСС.

Уже на следующий день, 15 ноября, Тотьмянина вернулась на лед, чтобы продолжить съемки «Ледникового периода». Авербух отметил героизм фигуристки, которая так быстро вернулась после полученного повреждения.

«На данный момент состояние лучше. Она приехала сейчас на раскатку, будем смотреть. В общем, ничего такого серьезного нет. Боль, конечно, присутствует, и ей больно, сложно ходить, но она настоящий герой», — сказал Авербух РИА Новости.

О состоянии фигуристки также рассказал ее супруг, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который также ведет шоу.

«У нее немного поврежден мениск. Вытекла оттуда жидкость. Есть небольшие проблемы со связками. Вчера сделали КТ и МРТ. Но Таня решила сегодня кататься на съемках «Ледникового». На уколах. Те, кто знает Таню, этому не удивлены. Потому что она внутренне очень сильный человек, для которого cлово «надо» означает «надо», а не «возможно», — заявил Ягудин в комментарии Super.

Это уже не первая травма Тотьмяниной на «Ледниковом периоде». В седьмом сезоне шоу для олимпийской чемпионки история закончилась еще печальнее.

Актер Вячеслав Чепурченко уронил ее на лед во время тренировки, и фигуристка была вынуждена покинуть проект. На тот момент она уже перенесла несколько операций на ноге из-за перелома. В итоге ее заменила чемпионка Европы в танцах на льду Яна Хохлова.

Серьезные травмы на шоу «Ледниковый период»

В прошлом сезоне «Ледникового периода» олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, катающаяся в паре с актером Федором Федотовым, упала во время одного из выступлений, однако быстро поднялась, и номер они закончили. Однако уже спустя полчаса фигуристка поняла, что повреждение куда серьезнее, чем она могла предположить. На коленке образовалась шишка, появилась сильная боль, которая мешала ей ходить.

«Жидкость откачали, укололи обезболивающее и сказали, что нужно МРТ. Я не смогла сесть за руль, ехала домой, лежа на заднем сиденье, и продолжала надеяться, что все само пройдет и завтра я снова поеду на тренировку», — рассказывала тогда Волосожар.

Однако врачи поставили серьезный диагноз — разрыв мениска. Это практически поставило крест на дальнейшем существовании дуэта в рамках шоу, тренироваться с таким повреждением практически невозможно.

«Утром я поняла, что не могу опираться на ногу, согнуть ее тоже было нереально. Чуда не случилось. Больница, МРТ, врач и диагноз: разрыв мениска. Нужна операция», — призналась фигуристка.

Однако спустя некоторое время стало известно, что Волосожар все же решила продолжить выступления, чтобы никого не подводить. Она рассказывала, что хореографы Илья Авербух и Елена Масленникова долгое время подбирали элементы для танца, чтобы не давать сильную нагрузку на пострадавшее колено. Волосожар и Федотов не просто продолжили участие в «Ледниковом периоде» — они завоевали победу.

В том же сезоне пострадали двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и блогер Даня Милохин. Пара пошла на поддержку, однако во время ее исполнения Милохин не сумел удержать равновесие и завалился назад, сильно ударившись затылком об лед.

Фигуристка упала на колени. При этом после проката блогер заявил, что плохо себя чувствует, Медведева, в свою очередь, призналась, что не пострадала особо сильно, потому что упала на партнера.

Без травм во время выступления в «Ледниковом периоде» не обошлась и известная певица и телеведущая Ольга Бузова. В 2020 году она каталась в паре с Дмитрием Соловьевым и во время одной из тренировок крайне неудачно упала на лед.

Бузова не стала сразу обращаться в больницу, и уже позднее медики диагностировали у нее трещины в двух ребрах и настоятельно рекомендовали завершить выступления, однако певица отказалась это делать и дошла вместе с партнером до финала.

Победить им тогда не удалось, но Бузова выиграла приз зрительских симпатий. При этом телеведущая также рассказывала о сильных болях в ногах и обмороках, в которые падала во время тренировок.

В четвертом сезоне шоу зрителей заставила сильно поволноваться фигуристка Оксана Домнина. Она выступала вместе с актером Владимиром Яглычем, и во время одного из прокатов пара пошла на сложную поддержку, при исполнении которой спортсменка упала, ударившись головой об лед. Травма показалась серьезной, на лице Домниной была кровь, которую пытался стереть Яглыч, но сама фигуристка приняла решение продолжать прокат и выглядела абсолютно спокойной. Но сразу после выступления Домнина была доставлена в больницу, где врачи провели обследование и наложили несколько швов. Такое происшествие не помешало ей в скором времени вернуться на лед и продолжить выступления в проекте.