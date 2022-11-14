В Лозанне примут окончательное решение: Валиевой грозит дисквалификация и лишение наград

Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал подробности искового заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) против фигуристки Камилы Валиевой и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Юрист Анна Анцелиович рассказала «Газете.Ru» о правомерности претензий и возможных последствиях.

Подробности иска WADA

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал исковое заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки. Ранее WADA направило в Лозанну заявление с требованием рассмотреть дело Камилы Валиевой из-за бездействия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое должно было вынести решение.

В материалах, опубликованных CAS, говорится, что WADA требует дисквалифицировать российскую спортсменку на четыре года за употребление допинга, причем в иске, поданном против Валиевой и РУСАДА, сказано о том, что дисквалификация должна начать отсчет с момента вынесения вердикта судом.

При этом WADA ожидает, что вдобавок будут аннулированы все результаты Валиевой, которые она показала с 25 декабря 2021 года. А там есть победы на чемпионатах Европы и России, а также командное первенство Олимпийских игр.

Напомним, что о положительной допинг-пробе фигуристки из России стало известно во время Олимпиады в Пекине уже после победы сборной России в командных соревнованиях, где подопечная Этери Тутберидзе откатала и короткую, и произвольную программу.

Изначально имя фигурантки дела не называлось, так как Валиевой на тот момент еще не исполнилось 16 лет, что по правилам WADA делало ее защищенным лицом. Однако вскоре информация просочилась.

Главный фаворит женского турнира Олимпиады была временно отстранена от выступлений, но после апелляции независимая комиссия РУСАДА сняла отстранение, однако в личных соревнованиях Валиева стала только четвертой, провалив короткую программу.

Международный олимпийский комитет отменил награждение после командного турнира Игр до вынесения окончательного вердикта. Ожидалось, что РУСАДА закроет дело Валиевой в начале осени, но после завершения расследования комиссия так и не смогла собраться в достаточном для кворума составе, чтобы вынести решение.

Кроме того, в агентстве заявили, что вердикт не будет объявлен публично, так как Валиева все еще остается защищенным лицом.

РУСАДА упустило дедлайн

Данная ситуация не устроила WADA, тем более в мире фигурного катания нарастает недовольство из-за отсутствия определенности с результатами командного турнира Игр, где спортсмены все еще ждут своих медалей, о чем периодически пишут в соцсетях.

Заявление в CAS было направлено, так как РУСАДА несколько раз переносило слушания по делу и нарушила установленный WADA дедлайн — 4 ноября.

Теперь через некоторое время будут назначены три арбитра, которым и предстоит вынести вердикт. И он должен стать окончательным. Одного арбитра предложит WADA, одного — РУСАДА, а третий, который станет председателем, будет назначен непосредственно CAS.

«Мы не сомневаемся в невиновности Камилы Валиевой. Никаких комментариев по этому вопросу мы дать не можем, поскольку федерация не является стороной процесса», — заявил ТАСС глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков.

«Важно, сколько результатов аннулируют»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировала руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«На самом деле это довольно долго объяснять, но это общее правило, которое есть в антидопинговом кодексе: отсчет идет с момента вынесения решения. Но иногда дата дисквалификации может отсчитываться и с более ранней даты.

Если бы на спортсменку было наложено временное отстранение, тогда бы срок, проведенный в нем, засчитался в срок фактической дисквалификации. Четыре года — это стандартная санкция. Как защищенному лицу, ей легче получить снижение, но все равно нужно будет доказать незначительность своей вины, — рассказала Анцелиович.

— Но тут вопрос дисквалификации-то вторичен. Первое: это когда будут аннулированы все результаты? Аннулируют обычно с момента сдачи пробы.

Я не знаю, будут ли аннулированы результаты и за какой период. Иногда бывает иначе. В правилах есть оговорка об аннулировании результатов, «если справедливость не требует иного». Тут уже надо будет разбираться, как могло повлиять вещество и так далее.

И решение Спортивного арбитражного суда по этому делу уже будет окончательным, в федеральный суд Швейцарии можно будет апеллировать только на процессуальные нарушения со стороны CAS во время ведения процесса со стороны».