«Никакого прогресса». WADA обратилось в CAS по делу Валиевой

Всемирное антидопиговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы тот вынес вердикт по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В WADA считают, что Российское антидопинговое агентство неоправданно долго ведет дело.

WADA устало ждать

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 8 ноября сообщило, что передало допинг-дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в связи с бездействием Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Несмотря на официальное уведомление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о скорейшем разрешении дела Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было, — написал в своих соцсетях глава WADA Витольд Банька.

— Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд».

РУСАДА некоторое время назад объявило о дате слушания по делу Валиевой, но она несколько раз переносилась. По информации инсайдеров, не удавалось собрать кворум среди принимающих решение.

А затем агентство и вовсе заявило о том, что не будет делать публичных объявлений по делу российской спортсменки, так как на момент сдачи положительной пробы ей было только 15 лет, а согласно международному антидопинговому кодексу спортсмены, которым еще не исполнилось 16 лет, являются защищенными лицами.

Валиева выступает

На данный момент неизвестно, рассматривалось ли дело фигуристки и вынесли по нему вердикт или нет, но сама Валиева приняла участие уже в двух этапах Гран-при России и выиграла оба.

При этом обе виктории ученицы Этери Тутберидзе получились крайне неоднозначными. Валиева сильно сдала в плане сложности контента, сохранив из элементов ультра-си только четверной тулуп, который так и не смогла сделать без падений. При этом она потеряла даже уровень сложности в дорожке шагов.

И все равно именно олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире и чемпионка Европы в одиночном катании выиграла оба этапа, получив хорошие оценки за компоненты, в том числе где-то и вопреки действующим правилам.

Но особенно сторонних болельщиков возмутило, что на первом этапе Валиева обошла Софью Акатьеву, исполнившую и тройной аксель, и два четверных прыжка.

Тот факт, что Валиева продолжает выступать на соревнованиях, может означать одно из двух: либо вердикт по делу еще не вынесен, либо же он положительный для спортсменки.

На кону золото Олимпиады

Во второй вариант верится с трудом. Да, РУСАДА заявило, что не будет публиковать данные, но на практике утаить решение будет практически невозможно. В случае оправдания Валиева сможет продолжать карьеру без дисквалификации и отъема медалей, а при ином результате все тоже станет понятно.

Да и поверить, что РУСАДА может закрыть дело, но не сообщить о результатах в WADA, не представляется возможным.

Тем не менее во Всемирном антидопинговом агентстве решили, что больше не могут ждать. Очевидно, в WADA считают, что российское агентство неоправданно затягивает процесс.

И влияет это не только на Валиеву и ее соперниц по внутренним российским соревнованиям (на международной арене отечественные фигуристы все равно сейчас не выступают).

Дело в том, что до сих пор подвешенной остается судьба олимпийских медалей в командном турнире Пекина.

Сборная России выиграла те соревнования, а Валиева выступила в командном турнире и в короткой, и в произвольной программе. История с положительной допинг-пробой, взятой на декабрьском чемпионате Европы, грянула уже после командного и до личного турнира тех Игр.

В итоге Международный олимпийский комитет принял решение не проводить награждение за командный турнир до вынесения окончательного вердикта по делу спортсменки.

Попади Валиева в медали в личных соревнованиях, награждения не случилось бы и на них, но безусловная фаворитка той Олимпиады так сильно перенервничала из-за истории с пробой и своим возможным отстранением от дальнейших соревнований, что завалила короткую программу и в итоге смогла стать только четвертой по сумме.

Теперь же, вероятно, именно в CAS будет решаться судьба этого дела, а также олимпийской медали. Если Валиева будет признана виновной, Россия наверняка лишится того золота.

«Мы подтверждаем получение от WADA уведомления о подаче апелляции в CAS. WADA воспользовалось своим правом, предусмотренным пунктом 15.3 Общероссийских антидопинговых правил.

РУСАДА проводит процедуру обработки результатов в соответствии с требованиями международных стандартов. Вопрос обоснованности действий WADA будет рассмотрен арбитрами Спортивного арбитражного суда», — приводит «Спорт-Экспресс» заявление пресс-службы российского агентства.

«Спортивный арбитражный суд на данный момент не может дать никаких комментариев. CAS опубликует пресс-релиз после того, как апелляция будет получена и зарегистрирована», – анонсировали свое заявление в Лозанне.

С CAS все будет быстрее

По последним событиям вокруг Валиевой дали комментарии многие известные люди в фигурном катании и российском спорте.

«Человек чист! Что можно с него взять? Можно передавать дело куда угодно, но человек везде будет чистым», – заявила «Спорт-Экспрессу» заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

«Им нужно это делать, вот и все. Я не в курсе всех нюансов, но Валиева чиста. По-другому быть не может. Ее эта ситуация тревожит, хотя все понимают, что Камила не виновата», – добавила она для Sport 24.

Острее выступил президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«В последнее время, когда мы слышим слово «международный», для нас оно означает «несправедливый». Ожидать от суда можно чего угодно. Сейчас все их решения – это беспредел и вымещение злобы на наших великих спортсменах. Это нужно стойко перенести, — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».

— В любом случае все мы уважаем и любим нашу, не побоюсь этого слова, героиню Камилу Валиеву. Можно ли было до этого не доводить? Вы сами понимаете, что происходит. Все законы подвергаются сомнению, этим людям верить нельзя. Но мы все равно победим».

А вот комментатор Дмитрий Губерниев высказался в совсем ином ключе, ожидая проблем.

«Мне кажется, это нормальная процедура. Суд решит, что будет дальше. Есть правоприменительная практика: суд будет решать, выслушав наши доводы и тех людей, которые обвиняют, — считает комментатор.

— Нашей стране нужно доказать случайность этой истории и свою невиновность, и все. Оценивать шансы сложно. Этот процесс закрыт у нас. Никто ничего не знает. По традиции, если у нас мутная вода, а в ней пытаются ловить рыбу, ничего хорошего не ждите, вся рыба уплывет».

«Я не совсем в курсе всех правил и законов. Раз мы отказываемся идти официальным путем, то у них, наверное, есть право передать дело в CAS», — цитирует «Чемпионат» трехкратную олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы Ирину Роднину.

А спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что действия WADA все равно были неизбежны, и рассмотрение дела в CAS только приближает к окончанию всего процесса.

«Было ожидаемо, что это дело точно дойдет до CAS. Изначально я предполагала, что будет достигнуто соглашение всех сторон и все сразу обратятся именно в CAS, это логично. При любом решении была бы сторона, которая была бы недовольна, — цитирует Анцелиович «СЭ».

— Считаю, что это только ускорит все процедуры принятия решения. Сейчас не нужно проводить слушания, приводить документы. Они пойдут напрямую в Спортивный арбитражный суд.

Какое-то время назад Банька также говорил, что они дали срок, в течение которого РУСАДА должно завершить дело. Если этого не случится, то они пойдут в CAS. Видимо, срок истек».