«Версий больше, чем мячей в том матче»: за что Юрана выгнали из «Химок»

Многим увольнение Сергея Юрана из «Химок» кажется максимально нелогичным, учитывая прекрасный старт в Российской премьер-лиге подмосковной команды, едва не вылетевшей по итогам прошлого сезона. Александр Мостовой прокомментировал для «Газеты.Ru» возникшую версию о возможном участии уволенного тренера в организации договорного матча в конце прошлого сезона — и назвал ее малореальной.

Странная отставка

Уже после четырех туров в чемпионате Российской премьер-лиги вовсю полетели тренерские головы. Сначала екатеринбургский «Урал» отправил в отставку Игоря Шалимова, после чего случились отставка Сергея Юрана из «Химок» и анонсированная, но вроде бы не состоявшаяся отставка Александра Бородюка из «Торпедо».

Но если Шалимова попросили с его должности после четырех поражений на старте подряд, то «Химки» Юрана идут в верхней части турнирной таблицы с семью очками после четырех матчей, сыграв в том числе вничью с бессменным чемпионом страны последних лет санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

А ведь еще в прошлом сезоне, совсем недавно красно-черные спасались от вылета, причем через стыковые матчи, в которых отыгрались у «СКА-Хабаровск» после выездного поражения (0:1) домашним разгромом (3:0).

И спасение на финише предыдущей кампании, и успехи на старте нынешней происходили под руководством именно Сергея Юрана, а потому новость о его увольнении между четвертым и пятым турами РПЛ стала чем-то сродни грома среди ясного неба.

И все мгновенно обросло слухами. Сначала появилась информация, что причина отставки в том, что Юран отказался выпустить в матче с «Ростовом» на поле сына главного акционера «Химок» Туфана Садыгова.

В нынешнем сезоне нападающий Илья Садыгов действительно вышел на поле только один раз — на последние шесть минут в победном матче против «Пари НН» (3:0). После этого он остался в запасе на встречу с «Ростовом» (0:1), а в последней игре с «Торпедо» (3:1) не попал в заявку.

Правда, именно при Юране молодой форвард забивал в двух матчах подряд, отличившись весной в победных играх с ЦСКА (4:2) и «Крыльями Советов» (4:1).

Впрочем, эту версию тут же опровергли другие осведомленные источники, а куратор клуба, депутат Госдумы Роман Терюшков, заявил, что с Юраном изначально договаривались о краткосрочном сотрудничестве в конце прошлого сезона, а теперь настало время расстаться. Правда, выглядит такое объяснение как минимум странным.

Версия о договорном матче

Инсайдер Иван Карпов рассказал в своем Telegram-канале, что Юран был уволен из-за того, что в конце прошлого сезона пытался организовать договорной матч в предпоследнем туре против «Ростова».

Тогда «Химки» боролись за выживание, и победа помогла бы им избежать стыковых матчей. В обмен на три очка здесь и сейчас главный тренер «Химок» якобы обещал отдать ростовчанам шесть баллов в сезоне-2022/23.

При этом «Ростов» от предложения отказался и выиграл со счетом 2:1, а «Химкам» пришлось спасаться в стыках.

Почему история возникла и раскрутилась сейчас, никто толком не сообщил, хотя болельщики «Химок», крайне недовольные отставкой вполне успешного в клубе специалиста, считают, что дело все-таки в Илье Садыгове, а история с попыткой организовать «договорняк» всплыла для прикрытия.

Сам Юран уже после отставки прокомментировал данный слух крайне лаконично.

«Это полная чушь», – отрезал специалист для «РБ Спорт».

«Мне никто ничего не предлагал. Это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали это и комментируют. Я вообще не в курсе», – возмутился главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Впрочем, «Химки» и сами официально опровергли данную версию устами того же Терюшкова. Правда, подавать в суд на Карпова за клевету тоже не станут.

«Я всегда радуюсь таким сплетням и небылицам. Это, конечно же, глупость. «Ростов» еще и отказался от предложения Юрана? Благородно отказались. Как вообще может главный тренер о чем-то договариваться? — цитирует депутата «Чемпионат».

Зная Юрана, он бы сам башку отвернул тому, кто пытался бы о чем-то договориться с соперником. Мы не рассматриваем возможность подачи в суд на Ивана Карпова. Если бы это было большое и серьезное издание, а тут Telegram-канал. Не хотим обращать внимания на это».

«Версий больше, чем голов в том матче»

Для «Газеты.Ru» ситуацию вокруг теперь уже экс-главного тренера «Химок» прокомментировал знаменитый в прошлом футболист, а ныне телеэксперт Александр Мостовой.

«Не думаю, что увольнение Юрана связано с договорным матчем. Это просто реалии русского футбола. За эти два дня я с кем только не говорил на эту тему — мне уже семь разных версий произошедшего рассказали! Версий больше, чем мячей забитых в том матче. Действительно, это одно из самых странных увольнений за последнее время. «Химки» находятся в трех очках от первого места — это все похоже на цирковое представление, — считает Мостовой.

— Договорные матчи и раньше были. У нас же есть люди, которые работают в РФС, есть специальный комитет — вопросы лучше к ним по этому поводу задавать. В любой стране наказывают за это. А мы сейчас скажем что-нибудь не то на эту тему, и нас накажут. А тех, кто за это ответственен, не накажут».