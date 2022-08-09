В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ из Нидерландов принимает французский «Монако» Александра Головина. Первая встреча завершилась вничью — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Матч не начался
09 августа 21:30
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:0
Монако
Монако, Монако
Стадион «Филипс», Эйндховен
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
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С конца
20:50
Стартовый свисток прозвучит в 21.00 мск.
20:45
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов нидерландский ПСВ на своем поле принимает представляющий Францию «Монако». Первый матч завершился ничьей — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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