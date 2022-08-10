Битва с упрямой канадкой румынского происхождения: Касаткина проигрывает Андрееску. LIVE

5:7 — первый сет выигрывает Бьянка Андрееску! 85 минут соперницам понадобилось на то, чтобы выявить победителя первой партии!
0:40! Три брейк-пойнта у Даши! Реально устала канадка бороться с более сильной соперницей, нужно дожимать ее!
4:5, не сдается Касаткина и продолжает борьбу в первом сете! Тяжело дается Даше игра, но и Бьянка начинает уставать и ошибаться в далеко не самых очевидных ситуациях.
30:15 — есть ощущение, что Касаткина чуть подустала. На шаг-два опаздывает россиянка в борьбе со своей соперницей.
40:40 — не без везения, но все же сравнивает счет в этом гейме Бьянка, забирая розыгрыши, что называется «на тоненького».
Есть! 1:1! Касаткина делает обратный брейк и выравнивает положение! Будем надеяться, что в этой игре россиянке больше не придется отыгрываться!
0:1, вот это да. Первый же гейм оказывается брейковым для канадки. Совсем не такого начала поединка мы с вами ожидали.