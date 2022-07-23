«Дин не слабее Магнуса»: Непомнящий — об отказе Карлсена от игры на первенство мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, выигравший Турнир претендентов второй раз подряд, назвал разочаровывающим и печальным отказ действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена от поединка на первенство мира, а также оценил своего нового соперника — китайского шахматиста Дин Лижэня. В свою очередь, тренер норвежского спортсмена Питер Хайне Нильсен объяснил, почему Карлсен отказался от очередной защиты титула, а вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин в комментарии «Газете.Ru» оценил шансы Непомнящего забрать шахматную корону.

Матч за шахматную корону должен состояться весной 2023 года. Второй раз подряд за титул чемпиона мира поборется российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который в декабре 2021 года, не справившись с нервами, уступил с результатом 3,5: 7,5 норвежцу Магнусу Карлсену, удерживающему титул с 2013 года. Право на реванш Непомнящий завоевал, победив на Турнире претендентов. Он набрал 9,5 очков и стал первым шахматистом в истории, кому удалось два раза подряд выиграть это соревнование.

Однако в скором времени после победы Непомнящего в Мадриде Карлсен заявил, что отказывается от матча за шахматную корону. В целом, решение не было внезапным – норвежец уже говорил о том, что может отказаться от игры, если победу на Турнире претендентов не одержит 19-летний французский гроссмейстер иранского происхождения Алиреза Фируджа. Однако победа ему не досталась, он вовсе занял последнее место.

20 июля Карлсен сообщил, что уведомил Непомнящего о своем отказе. Российский шахматист признался, что для него это известие стало разочарованием.

«Лично для меня это было довольно разочаровывающим и печальным. Может, он чувствовал себя заложником ситуации», — приводит слова Непомнящего chess24.

Питер Хайне Нильсен, тренер действующего чемпиона мира по шахматам, критично высказался о матче за чемпионство, отметив, что он скучен во многих отношениях.

«Печально для шахматного сообщества, что у нас есть чемпион мира, считающий игру на таком турнире невеселым событием. Матч чемпионата мира скучен во многих отношениях. На подготовку уходит минимум полгода, и на протяжении многих игр вы играете только против одного соперника.

Это не самый увлекательный способ игры. Чемпионат мира превратился в гонку вооружений, в которой креативность выходит из-под контроля. Магнус не считает, что это смешно», — цитирует специалиста NRK.

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин в комментарии «Газете.Ru» отметил значимость звания чемпиона мира, подчеркнув, что игрок, который владеет титулом, должен придерживаться тех правил, которые существуют.

«Какой бы великий чемпион не был, все они принадлежат к определенной категории истории, которую судьба и талант позволили им занять по тем правилам, по которым играли столетиями. Одна из главнейших обязанностей чемпиона мира — всячески придерживаться этих правил, пропагандировать чемпионское звание, поднимать его значимость.

Никакие отговорки, какими бы они не были, не должны заслонять тот факт, что чемпион мира — гораздо больше чем просто лучший игрок на планете. Это некий маяк, за которым тянутся все, пытаются выйти на матч с ним, стремятся обыграть его. Это создает определенный ореол, ажиотаж, да и на любом другом турнире призовые не идут в сравнении с тем, что бывало на первенстве мира.

Мне кажется несущественным, что Карлсен или его окружение оправдывают отказ от матча. Мне кажется, если призовой фонд будет выше, чем в прошлый раз, то Карлсен еще много раз поменяет отношение к матчу», — заявил Смагин.

Новым соперником российского гроссмейстера стал китайских шахматист Дин Лижэнь, который занял второе место на Турнире претендентов. Стоит отметить, что ранее при отказе одного из соперников от матча за шахматную корону второй становился чемпионом мира без борьбы – так, в 1975 году Роберт Фишер в статусе чемпиона мира после длительных переговоров с Международной шахматной федерацией (FIDE) отказался от поединка против претендента – Анатолия Карпова. Советский гроссмейстер после этого получил звание чемпиона мира и удерживал его на протяжении десяти лет. Однако правила были изменены, и теперь матч за шахматную корону все же проводится, снявшегося участника заменяет шахматист, ставший вторым на Турнире претендентов.

Комментируя отказ Карлсена от матча, Карпов отметил, что до официального документа говорить о том, что норвежский шахматист точно не сыграет в поединке, преждевременно.

«Карлсен прислал официальный документ? Я думаю, что он хороший ученик [Роберта] Фишера. И эти заявления просто для того, чтобы поднять ставки. Уверен, что у него много хороших советчиков. Пока нет официального документа об отказе, не хотел бы говорить о встрече Непомнящего и Дин Лижэня», — цитирует Карпова РИА «Новости».

Непомнящий в рамках Турнира претендентов сначала обыграл соперника из Китая черными фигурами, а в восьмом туре белыми свел к ничьей партию меньше, чем за час. После решения Карлсена Лижэнь признался, что рад побороться за шахматную корону и отметил, что понимает решение норвежского шахматиста.

«Меня переполняют разные эмоции, но я очень рад побороться за корону в следующем году. Знал, у Карлсена были сомнения, но все же думал, что он будет защищать титул. Но я также понимаю его решение. Звание чемпиона мира накладывает бремя ответственности, нужно справляться со многими вещами.

Это не идеальная ситуация, когда лучший игрок не защищает титул, в создании собственной организации также нет ничего хорошего.

Наилучший вариант для болельщиков — когда лучшие игроки сражаются за чемпионство между собой, и Магнус, конечно, был лучшим на протяжении многих лет. Мы вступили в новую эру», — цитирует Лижэня chess.com.

Непомнящий, в свою очередь, выразил уверенность, что из-за отказа Карлсена матч за шахматную корону не потеряет своей значимости, а также выразил уважение новому сопернику.

«Думаю, что матч остается настолько же ценным. Это все еще встреча за титул чемпиона мира. И скажу это вновь: очень высоко оцениваю игровые качества Дин Лижэня. Не скажу, что он слабее Магнуса в игровом плане. Магнус, конечно, невероятен и это отличает его, но Дин — абсолютно выдающийся игрок», — сказал Непомнящий в видео, опубликованном на сайте турнира Grand Chess Tour.

Смагин оценил шансы Непомнящего в матче за шахматную корону с Лижэнем, а также выразил мнение, что на решение Карлсена отказаться от этого поединка мог повлиять тот факт, что российский гроссмейстер набрал очень хорошую форму.

«Шансы Непомнящего на матч с Лижэнем? Как минимум, не хуже, а может и немного лучшею Тот факт, что Ян здорово прибавил, не развалился, тоже могло повлиять на решение Карлсена. Он понимает, что просто так уже не отделаешься, надо проводить хорошую, качественную работу. Я оптимистично оцениваю шансы Яна с Лижэнем», — заявил он.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который в 2016 году выиграл Турнир претендентов, но следом уступил в матче за титул норвежцу, выразил сомнения по поводу Лижэня.

«Что дальше? Если все останется так, как было, то матч между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Непомнящий это право завоевал. Что касается китайского шахматиста, занявшего на Турнире претендентов второе место… Тут есть вопросы. Серьезные», — приводит слова Карякина «Российская газета».