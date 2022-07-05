Почему чемпион мира Карлсен отказывается играть с россиянином Непомнящим за шахматную корону

Норвежский гений шахмат Магнус Карлсен, который уже девять лет удерживает звание чемпиона мира, отказался играть классический матч на мировое первенство, в котором он должен встретиться с россиянином Яном Непомнящим. Изначально Карлсен заявлял, что готов сразиться только с 19-летним вундеркиндом Алирезой Фируджой, а сейчас потребовал от главы FIDE Аркадия Дворковича, чтобы тот изменил правила матча за шахматную корону, поделив его на три сета, как в теннисе. Ко всему прочему до сих пор остается неясным, допустят ли Непомнящего вообще до этого противостояния.

Карлсен отказывает российскому чемпиону

31-летний уроженец Брянска Ян Непомнящий в блестящем стиле выиграл Турнир претендентов в Мадриде и добился права вновь сыграть с Магнусом Карлсеном в матче на первенство мира. Российский гроссмейстер стал первым шахматистом в истории, которому удалось дважды подряд выиграть Турнир претендентов в нынешнем формате.

Кроме того, Непомнящий установил абсолютный рекорд по количеству очков, набранных на Турнире, — 9,5 в 14 партиях. Он не потерпел ни одного поражения и одержал пять побед.

Однако радость россиянина омрачается тем, что даже после столь впечатляющего выступления Карлсен не горит желанием сыграть с ним матч-реванш.

В прошлом матче на первенство мира — в 2021 году в Дубае — Непомнящий сломался психологически, потерпел четыре поражения и досрочно уступил норвежцу, сыграв лишь 11 партий из запланированных 14-ти. Это было самое крупное поражение в матче за шахматную корону с 1993 года — со счетом 3,5:7,5. И Карлсен не спешит дать Непомнящему шанс отомстить.

Еще в декабре прошлого года чемпион мира заявил, что мотивировать его способен только Алиреза Фируджа — юная звезда шахмат, который стал лишь третьим шахматистом в истории, принявшим участие в Турнире претендентов, не достигнув 20 лет.

К тому же иранец, выступающий за Францию, стал самым молодым игроком в истории шахмат, преодолевшим порог в 2800 очков в рейтинге Международной федерации шахмат (FIDE). Ему было тогда 18 лет.

«Если кто-то другой, а не Алиреза, победит на Турнире претендентов, то я вряд ли приму участие в матче за звание чемпиона мира, — заявлял Карлсен.

— На протяжении большей части года я понимал, что матч с Непомнящим должен стать для меня последним. Защита титула уже не значит для меня так много, как раньше. Я больше не ощущаю, что положительные моменты перевешивают отрицательные. Но матч с Фируджей действительно мог бы мотивировать меня. Его игра помогала мне с мотивацией даже на матч против Непомнящего».

То, с какой легкостью Карлсен пренебрег всеми остальными титулованными гроссмейстерами, вызвало возмущение у некоторых любителей шахмат, а Непомнящего, похоже, здорово мотивировало.

Россиянин уверенно обыграл Фируджу на Турнире претендентов — 2022 и белыми, и черными фигурами, поставив точку в вопросе о том, кто сейчас более достоин встречи с чемпионом мира. Фируджа в целом провалил турнир, заняв восьмое место из десяти.

По окончании соревнований Карлсен признался, что был удивлен победой Непомнящего, а в ответ на вопрос о матче-реванше лишь рассмеялся: «Посмотрим».

В последний раз чемпион мира отказывался защищать свой титул 47 лет назад. В 1975 году это сделал гениальный американец Бобби Фишер. Шахматная корона тогда досталась Анатолию Карпову без игры.

Чего добивается Карлсен

Норвежец прибыл в Мадрид незадолго до конца Турнира претендентов и вступил в переговоры с главой FIDE Аркадием Дворковичем. По информации «СЭ», чемпион мира требует изменить формат матча за шахматную корону, чтобы тот стал более динамичным и интересным для зрителей и спонсоров (и для самого Карлсена, конечно). В таком случае есть вероятность, что он все-таки согласится сыграть с Непомнящим.

Что предлагает норвежец:

1. Разделить матч на три сета (наподобие теннисных) — каждый состоит из четырех партий в «классику».

2. В случае равенства в сете по очкам проводится тай-брейк, который состоит из четырех партий в рапид. Если и после этого будет ничья, то проводится еще две партии в блиц.

3. Если после двух сетов счет равный (1-1), то проводится третий, решающий сет.

Учитывая, что с большой долей вероятности сеты будут заканчиваться вничью, зрителей ждет как минимум два нервных тай-брейка с быстрыми шахматами, что должно добавить перчинки противостоянию.

Пока Дворкович не объявил официально, что FIDE думает по этому поводу, но, скорее всего, придется согласиться на условия чемпиона.

Без участия Карлсена матч на первенство мира потеряет половину зрительского интереса, если не больше. К тому же Дворковичу неплохо бы заручиться поддержкой действующего чемпиона мира в преддверии выборов главы FIDE 7 августа.

Почему Непомнящего могут не допустить до матча за шахматную корону

Одним из главных соперников Дворковича на выборах является украинский гроссмейстер Андрей Барышполц. Он идет в паре с датчанином Петером Хайне Нильсеном, который уже долгие годы входит в команду Карлсена, что придает ему немалый вес и предполагает поддержку со стороны норвежца.

Если Дворкович проиграет выборы Барышполцу, то для Непомнящего могут настать трудные времена.

Украинский гроссмейстер пока не особенно известен широкой публике, однако в феврале этого года сделал громкое заявление: «Призываю FIDE к немедленной отставке Аркадия Дворковича; запретить всем российским шахматистам участвовать в турнирах и запретить проводить любые турниры в России».

В случае назначения Барышпольца новым президентом FIDE российские шахматисты могут потерять право играть в международных турнирах даже под нейтральным флагом. А значит, и Непомнящий будет лишен заслуженного участия в матче на первенство мира.