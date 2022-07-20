Шах и мат: Карлсен отказался от матча за первенство мира с Непомнящим

Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен принял решение отказаться от участия в матче за шахматную корону с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Об этом сообщил портал chessdom.
«Я сообщил своей команде, FIDE и Яну , что не буду играть матч на первенство мира по классическим шахматам. У меня нет мотивации играть еще один матч за шахматную корону», — сказал Карлсен.
Норвежец владеет шахматной короной с 2013-го года. В ноябре того года Карлсен уверенно расправился с тогдашним чемпионом мира Вишванатаном Анандом (6,5 : 3,5). Спустя год в Сочи Магнус не позволил индийцу оформить реванш и одержал повторную победу — (6,5 : 4,5).
В 2016-м году Карлсен играл матч за первенство мира с Сергеем Карякиным. В первый (и на данный момент в последний) раз проиграл Магнус партию по ходу матча за шахматную корону. В седьмой партии финала россиянин сумел добиться успеха и овладеть преимуществом над норвежцем, однако сразу же Карлсен смог отыграться, а затем и сохранить звание чемпиона мира, обыграв Карякина на тай-брейке.
Через два года в Лондоне Карлсен встречался с американцем Фабиано Каруаной. Все 12 классических партий завершились тогда вничью, а на тай-брейке вновь сильнее оказался норвежец.
В декабре прошлого года Магнус проводил свой уже пятый матч за шахматную корону — его соперником стал Ян Непомнящий. Российский гроссмейстер не справился с нервами и проиграл досрочно — (3,5: 7,5).
Перед стартом турнира претендентов в Мадриде Карлсен заявил, что не будет в очередной раз играть за титул чемпиона мира, если только французский шахматист иранского происхождения Алиреза Фируджа не одержит в нем победу. Именно в 19-м летнем гроссмейстере норвежец видел своего преемника на шахматном троне, однако тот полностью провалил турнир, по итогам которого занял последнее место.
В итоге Ян Непомнящий оформил досрочную победу, набрав по итогам 9,5 очков и став первым шахматистом в истории, кому удалось два раза подряд выиграть это соревнование.
В Матче за мировую шахматную корону Магнуса Карлсена заменит китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Спортсмен обеспечил себе второе место по итогам претендентского турнира — 2022, обыграв в последнем туре американца Хикару Накамуру.
Участник матча за первенство мира 2016 года Сергей Карякин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что разочарован решением норвежского гроссмейстера.
«Я думал, что Карлсен будет играть. Надеялся на это как болельщик и как профессионал. Всегда интересно наблюдать за его партиями. Это было бы правильно и логично. Традиционно чемпион мира всегда отстаивает свое звание в матче.
За всю историю шахмат могу вспомнить один подобный прецедент, когда Фишер ушел из шахмат. Но тогда американец завершил карьеру, а Карлсен не уходит из спорта.
Получается, что чемпионом мира будет один человек, а сильнейшим в мире — другой. Я говорю это, не принижая достоинства остальных. Это плохо для шахматного мира, начинается хаос», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».
Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, не ожидал подобного шага от действующего чемпиона мира.
«Для меня это шоковая новость. Карлсен — чемпион мира, лидер рейтинга. С Непомнящим у них был бы настоящий, большой матч. Хотя предпосылки к его отказу были. Он сказал о своем желании сразу после матча в Дубае», — сказал Поткин.
Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин считает, что Карлсен все же передумает и сядет за игровой стол вместе с Непомнящим.
«Трудно сказать, что Карлсену может не нравиться. Вроде уже зрелый человек, но такие заявления кажутся мальчишескими — «мне надоело». Это чемпион мира, человек, на которого многие должны равняться.
И самое обидное для шахматного сообщества, что в последние годы система отбора на чемпионат мира была с огромным трудом восстановлена, а теперь взять и все поломать…
Причем это делает человек, от которого этого меньше всего можно ожидать. Мне кажется, это явно не положительный момент для Карлсена и для всего шахматного сообщества. Моя точка зрения в том, что такая его позиция — временная, и все-таки матч Яна с Карлсеном на каких-то других условиях состоится», — отметил Смагин.
Специалист заявил, что на решение норвежца может повлиять финансовый фактор.
«Остается надеяться, что это его предварительная позиция, которую не стоит сейчас переоценивать. Во-первых, пройдут выборы главы ФИДЕ, будет президент, начнутся переговоры. Конечно, есть небольшая аналогия с 1975 годом, когда Бобби Фишер не стал играть.
Но, думаю, если призовой фонд по сравнению с предыдущим матчем будет в два или в три раза больше, Магнус поменяет позицию. Тут нужно многого дождаться, и в первую очередь — результатов выборов президента FIDE», — заключил гроссмейстер.