«Отказ Магнуса играть с Непомнящим породит хаос в шахматном мире»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, отбывающий дисквалификацию, дал интервью «Газете.Ru» по следам своего резонансного поста в Telegram. Он объяснил, почему резко раскритиковал представителей Федерации шахмат России (ФШР), раскрыл природу своих разногласий с претендентом на титул чемпиона мира Яном Непомнящим, выразил надежду на создание альтернативы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и предсказал, что отказ чемпиона мира Магнуса Карлсена играть с Непомнящим породит хаос в шахматном мире.

Представители Федерации шахмат России, в числе которых исполнительный директор организации Марк Глуховский, победитель турнира претендентов — 2022 Ян Непомнящий и многие известные шахматисты, обнародовали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором высказались против спецоперации России на Украине. Подписавшихся под письмом резко раскритиковал гроссмейстер Сергей Карякин, опубликовав в своем Telegram-канале пост с упреками в адрес Глуховского, Непомнящего и других.

На это последовала реакция представителей шахматного сообщества. Так, 12-я чемпионка мира среди женщин Александра Костенюк посоветовала Сергею заниматься шахматами, а глава ФШР Андрей Филатов заявил, что благодарен Карякину за привлечение внимания к федерации, и подчеркнул, что, несмотря на эту позицию, не перестанет пожимать руку гроссмейстеру, который многое сделал для российских шахмат. В интервью «Газете.Ru» Карякин разъяснил, что именно подтолкнуло его к такому острому высказыванию.

— Очень резонансным стал ваш недавний пост в Telegram в ответ на коллективное письмо на имя Владимира Путина, которое подписало большинство представителей Федерации шахмат России. В письме высказывается протест против военной спецоперации России на Украине, который вы осудили. Почему вы решили высказаться именно сейчас?

— Я бы не стал говорить про большинство. Да, там много фамилий, и это глупо отрицать, но все-таки у нас огромная страна, очень много шахматистов и гроссмейстеров — под письмом подписалась только небольшая часть из них. Но, конечно, в числе тех, кто подписался, фамилии серьезные, и, в первую очередь, это Ян Непомнящий.

Катализатором для моего поста послужила победа Яна на турнире претендентов — не с той точки зрения, что я хотел бы сказать про него что-то плохое и подпортить ему репутацию, нет.

Моя мысль заключалась в том, что после победы Яна очень многие могут подумать, что у нас шахматы на подъеме, что они развиваются, что все хорошо и замечательно. Но, долгие годы зная ситуацию изнутри, я понимаю, что большинство побед наших шахматистов происходит не благодаря федерации, а вопреки. У нас очень талантливые шахматисты, они много работают и добиваются успехов, но в этом нет никакого участия ФШР. Это важный момент, который нужно понимать. Это и стало причиной написания поста: я знаю, что все не так, как выглядит со стороны, и мне захотелось рассказать правду.

— То есть, по-вашему, победа Яна на турнире претендентов не показатель состояния шахмат в России на данный момент?

— Да, именно об этом я и говорю. Я много лет сталкивался с ФШР по совершенно различным делам. И с полной ответственностью могу заявить, что они не то, что не справляются со своей работой, а занимаются откровенно вредительской деятельностью в отношении российских шахмат и практически ничего не делают для их развития. Хотя с бюджетом ФШР и с теми огромными возможностями, которые у нее есть, шахматы должны бы быть все время на слуху, а этого не происходит и близко.

— Под помощью вы подразумеваете именно спонсорство, финансовую поддержку?

— Да, ведь наши ведущие шахматисты должны получать поддержку, и я говорю не только про себя, но и про всех остальных. Конечно, в ФШР мне могут возразить, что сейчас Непомнящего поддерживают, и мне оказывали помощь, когда я вышел на матч на первенство мира.

Да, это так, но я тогда меньше всего нуждался в поддержке, потому что у меня уже было большое количество спонсоров. И та помощь от Федерации — что ж, спасибо им, но она не была решающей.

А когда ты сидишь без турниров во время пандемии или дисквалификации, как я сейчас, вообще никакой помощи нет. В прошлом году я прошел очень сложный и тяжелый отбор на Кубок мира, затем отобрался на турнир претендентов который сейчас выиграл Ян. Я прекрасно понимал, что, даже несмотря на то, что у меня есть шанс выйти на матч с чемпионом мира, Федерация никакой поддержки оказывать не будет — как будто я сам по себе играл, и к ним это не относится. Я к ним уже и не обращаюсь, потому что это просто унизительно. Ты вышел на мировой уровень, можешь побороться за титул чемпиона мира, а тебя Федерация полностью игнорирует и не принимает никакого участия в твоей шахматной жизни. Дисквалифицировали меня только после февральских событий, а до этого я проводил сборы, нанимал тренеров, вкладывал довольно серьезные деньги и все это делал либо за свой счет, либо за счет своих личных спонсоров, которые к Федерации отношения не имеют. Такие вещи показывают отношение ФШР к своим спортсменам. Это совершенно ненормально, всю эту администрацию во главе с Глуховским надо менять на тех людей, которые любят шахматы.

Дело не только в поддержке и в спонсорстве. Пусть бы проводили турниры, чтобы мы могли хоть где-то играть. Во время пандемии можно было организовать онлайн-турниры. Ладно, пандемия прошла, потом началась спецоперация. Наши шахматисты не имеют возможности участвовать в западных соревнованиях, или, по крайней мере, это сложно. Федерация могла бы организовать серию турниров, поддержать шахматистов. Но время идет, никаких турниров не проводится, и некоторые шахматисты уже разъехались по разным странам. И какой смысл им возвращаться, если здесь нет никакой поддержки?

— В своем посте вы также упоминали, что президент ФШР Андрей Филатов не подписывал письмо и, возможно, даже не знал о нем. Вы считаете, что он сейчас мало что решает в Федерации?

— Однозначно утверждать сложно. Конечно, изначально он приходил, чтобы поддерживать шахматы и шахматистов. А потом, такое ощущение, разочаровался в этой работе. Может быть, были и еще какие-то причины, но, по сути, он переложил все функции управления на администрацию. Я считаю, что ошибка Филатова, прежде всего, в выборе администрации и людей, с которыми он работает.

— Возвращаясь к Яну Непомнящему, создается впечатление, что у вас возникла резкая конфронтация в связи с противоположными политическими позициями. Так ли это, или просто общение прервалось, и ни вы, ни он не видите смысла в его продолжении?

— Скажем так, мы с ним не ругались. Никто из нас не говорил другому, что, мол, я никогда больше не буду иметь с тобой дел. Но, с другой стороны, наши позиции настолько разные, что я даже не представляю, как в дальнейшем возможно какое-либо сближение.

Конечно, время все сглаживает, и я не удивлюсь, если через год мы вновь будем выступать за сборную. Но в данный момент у нас совершенно противоположные мнения и я не знаю, как мы дальше будем с ним коммуницировать.

— Ваша дисквалификация истекает в сентябре. Каким вы видите свой дальнейший путь в шахматах на фоне всех происходящих событий?

— Я буду выступать на соревнованиях. Надеюсь, что в России будут проводиться коммерческие соревнования, и я над этим работаю. Конечно, ситуация сложная, все приходится делать самому, но надеюсь, что все получится. Думаю, что турниры будут. И даже в середине июля, в разгар дисквалификации, меня пригласили на турнир в Москве. Мне приятно, что Шахматной федерации Москвы на мою дисквалификацию, грубо говоря, не по барабану. Они сказали, что приглашают меня в любом случае.

— Вы ранее говорили, что хотели создать организацию, альтернативную ФИДЕ. Идет ли сейчас работа в этом направлении?

— Признаю, что сходу у меня это не получилось. Действительно, я проводил работу, встречался с разными людьми, много общался. Но пока решили, что надо себя как-то зарекомендовать, с чего-то начать. Так что будем проводить турниры и посмотрим на ситуацию в шахматном мире. К тому же, многое зависит от того, кто будет следующим президентом ФИДЕ. После этого будем принимать решение о возможном создании новой федерации.

— За пост президента ФИДЕ может развернуться острая борьба между действующим главой организации Аркадием Дворковичем и украинцем Андреем Баришпольцем. Рискнете сделать прогноз?

— Думаю, что Дворкович — фаворит, не очень понимаю, кто реально сможет ему что-то противопоставить. Конечно, после моей дисквалификации мои отношения с Дворковичем испортились. Но, с другой стороны, сейчас я не вижу, кто может ему противостоять. Есть и другие кандидаты, надо понять, что они собой представляют — сейчас я это очень плохо понимаю.

— На фоне вашей дисквалификации Дворкович заявлял, что президент ФИДЕ обязан соблюдать нейтралитет и рассматривать ситуацию объективно…

— Дворкович пытается и с Россией не испортить отношений, и в ФИДЕ остаться своим. Он выбрал такую позицию, и мне с ним не по пути.

Помимо этого, я не могу не упомянуть Эмиля Сутовского, который входит в его команду. Это генеральный директор ФИДЕ, который грозился добиться продления срока моей дисквалификации, и к этим словам нужно относиться с осторожностью, потому что он может попытаться это сделать.

Надо понимать, что это угроза не мифическая, а очень серьезная. Так что не удивлюсь, если это будет происходить, и тогда мне только останется надеяться на какое-то чудо. Потому что не знаю, кто меня в таком случае будет защищать: ФШР? Юристы? Не знаю, кто этим будет заниматься.

— Если говорить об альтернативе ФИДЕ, не опасаетесь ли вы, что это будет повторением ситуации с созданием Профессиональной шахматной ассоциации (ПША) по инициативе Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) и Найджела Шорта, которые были не согласны с действиями ФИДЕ? Не грозит ли это еще более серьезным расколом международному шахматному сообществу?

— Думаю, что однажды я расскажу более подробно, кто был за создание такой организации, а кто — категорически против. К сожалению, были и такие люди. Я считаю, что сама идея правильная, она должна нести исключительно позитив. Сравнение с ПША? К тому моменту уже прошло много лет после демарша Каспарова. К тому же, идея Каспарова была в том, чтобы посеять хаос, а я хочу просто создать альтернативную полноценную организацию. В боксе вообще есть несколько основных международных федераций, я не вижу больших проблем. Организация, альтернативная ФИДЕ, будет призвана проводить турниры, она должна быть вне политики и под ее эгидой смогут играть люди самых разных убеждений. Главное — это сделать. Это очень большая работа.

— Когда вас дисквалифицировали, одним из тех, кто вас отчасти поддержал, неожиданно стал Магнус Карлсен. Вас вряд ли можно назвать большими друзьями, но общались ли вы с ним после этого, обсуждали ситуацию?

— Действительно, мы не большие друзья. Да и сама его идея, несмотря на поддержку, заключалась в неправильном принципе отстранения. Сама по себе его позиция все равно ближе к западной. Поэтому мы с ним на разных сторонах. Просто он как человек более разумный хотя бы понимает, что какие-то вещи делать нельзя, и он должен высказаться.

Потому что это создает прецедент: сегодня отстранили меня, а завтра могут отстранить того же Непомнящего просто потому, что он россиянин, и всем будет все равно. Так что Магнусу за это спасибо, а кто промолчал — пусть это будет на их совести.

— Остается открытым вопрос, будет ли Магнус сейчас играть чемпионский матч против Непомнящего. На ваш взгляд, насколько велика вероятность, что он откажется?

— Изначально я считал, что он будет играть с кем угодно, кроме Яна — потому что с Яном он играл только что. Это не большое удовольствие: два года готовиться к одному сопернику, только о нем и думать. Это сложно, скучно, неинтересно. Магнус любит получать удовольствие от игры, а не заниматься рутинной работой. Вероятность, что он откажется, есть, думаю, скоро мы узнаем его решение. Я был дал процентов 70 на то, что он будет играть, и 30 — на то, что откажется.

— Если он решит не играть, то Ян будет бороться за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем, ставшим вторым на турнире претендентов. Нет ли у вас досады по этому поводу? Ведь Лижэнь получил путевку на турнир претендентов после того, как вас дисквалифицировали, то есть, по сути, занял ваше место.

— Есть досада от того, что я в принципе не играл. К Лижэню у меня никаких претензий нет, он делал все, что от него зависело. Впрочем, считаю, что Китайская шахматная федерация приняла очень глупое решение отправлять своего спортсмена на турнир претендентов за день до начала. Он прилетел в Мадрид, не успел акклиматизироваться и уже на следующий день сел играть. В первой же партии он попал на Яна Непомнящего и в лучшей позиции начал допускать жуткие ошибки — и сразу проиграл. Конечно, это следствие акклиматизации.

А так, я просто боюсь, что отказ Магнуса породит хаос в шахматном мире.

И так легитимность этого цикла розыгрыша чемпионата мира под вопросом из-за моего отстранения, а если раскол усугубится, это может привести к хаосу. И в этом случае я не очень понимаю, какой спонсор даст деньги на матч за титул чемпиона мира, который будет проводиться без самого чемпиона.

— Как бы вы в целом оценили выступление Непомнящего на турнире претендентов?

— Победа Яна — абсолютно заслуженная просто потому, что он не допускал таких грубых ошибок, как его соперники. Было ощущение, что все играли очень слабо — кроме Яна. Он использовал все их ошибки, выигрывал лучшие позиции, худшие сводил к ничьям, и турнир для него прошел как по маслу. Очень редко шахматист побеждает с таким отрывом, уже задолго до окончания было понятно, что Ян выиграет.