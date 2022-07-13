«Многим должен пожертвовать»: Плющенко собрался дебютировать в футболе

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко намеревается попробовать свои силы в футболе и заключить контракт с клубом Медийной футбольной лиги «БроукБойз». Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что к футболу подобное не имеет никакого отношения, а комментатор Дмитрий Губерниев уже успел бросить вызов Плющенко, усомнившись в его футбольных способностях.

Плющенко в футболе

Межсезонье выдалось богатым на попытки фигуристов попробовать себя в других видах спорта. К примеру, серебряная призерка Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова попробовала себя в легкой атлетике и приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова с весны начала активно заниматься боксом и уже провела открытую тренировку, а Анна Щербакова, выигравшая золотую медаль Игр в Пекине, попробовала себя в брейк-дансе. Тренд пошел дальше и добрался до тренеров — двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, работающий в собственной тренерской академии, всерьез занялся футболом.

Однако в случае с Плющенко речь идет не просто о разовом мероприятии: он собирается подписать полноценный контракт с клубом Медиалиги «БроукБойз» и провести сезон в составе команды.

Глава клуба, бывший журналист «Чемпионата» и Sport24 Дмитрий Егоров заявил, что этот трансфер уже практически завершен. 11 июля сам фигурист заявил, что пока все находится на стадии переговоров.

«Я еще никакой не игрок. Общаемся… Только общаемся. И я пока не принял решение. Нужно договориться для начала, а вы уже атакуете. Но, конечно, мне интересен этот проект. В данный момент мы на переговорах. Вы застали нас за столом переговоров», — цитировал олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

Уже на следующий день, 12 числа, Плющенко поделился, что проведет тренировку с одной из команд Медиалиги, однако изначально не стал указывать ее название. Предполагалось, что это клуб «БроукБойз», с которым 39-летний фигурист намерен заключить соглашение. Спортсмен отметил, что ему всегда было интересно попробовать себя в футболе, и выразил надежду, что травмы не помешают проявить себя.

«Я всегда играл в нападении левого крайнего, но там уже надо, чтобы тренер смотрел. Мы действительно на стадии переговоров, ко мне еще один запрос пришел из Медиалиги, сейчас я свободный агент. Сегодня у меня будет уже тренировка по футболу с одной из команд Медиалиги.

По этому поводу ни с кем из фигуристов не общался, у каждой команды свой владелец, это их задача. Я здесь как спортсмен, постараюсь помочь своей команде. Что касается футбола, я многим должен пожертвовать, чтобы полностью принимать участие. Если все срастется, мне кажется, это будет интересно. Надеюсь, этому травмы не помешают, со здоровьем все в порядке», — цитирует Плющенко ТАСС.

И действительно — тренировку Плющенко провел с «БроукБойз». На ней присутствовала также Яна Рудковская, супруга фигуриста, которая записывала видео.

«Ян, скорее всего, подпишемся», — заявил супруге олимпийский чемпион.

«У меня есть мысль пройти сезон с «БроукБойз». Но пока надо обговорить все моменты, потому что у меня есть тренерский график. Да и сезон в фигурном катании никто не отменял.

Совместить все будет сложновато, но я попытаюсь это сделать. Просто ко мне еще несколько команд зашли на переговоры — сейчас думаю. Я свободный агент, а менеджер у меня самый сильный — Яна Рудковская, моя жена», — рассказал также Плющенко о своих планах «Чемпионату».

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» достаточно критично отнесся к идее Плющенко.

«Никакого отношения к футболу это не имеет. Просто Рудковская раскручивает шоу вместе с Плющенко. Это чистый шоу-бизнес, никакого отношения к футболу. Это чисто развлекательная программа», — заявил Гладилин.

Что такое Медиалига и зачем ей фигурист?

Плющенко давно известен своей любовью к футболу. К примеру, фигурист является давним поклонником туринского «Ювентуса», а в 2009 году даже сумел посетить тренировку «бьянконери», пообщаться с легендарным Алессандро Дель Пьеро, получить от него в подарок футболку и попинать мяч вместе с игроками. Поэтому неудивительно, что его могла заинтересовать Медийная футбольная лига, в командах которой собраны различные блогеры, артисты вперемешку с профессиональными футболистами. В дебютном сезоне турнира уже сыграли Денис Глушаков, Андрей Ещенко, Дмитрий Тарасов, Сергей Давыдов, а игроки московского «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев намерены в следующем сезоне отправить в лигу собственную команду под названием «Бей беги».

На групповом этапе Медиалиги встречаются десять команд, в итоге две худшие выбывают, а остальные выходят в плей-офф. Дополнительного времени нет, есть только серия пенальти. Первый сезон турнира уже завершился. В финальном матче, который состоялся на «ВТБ Арене», одна из самых популярных команд России 2DROTS (на ее Youtube-канал подписаны 3,27 млн человек) разгромила Basement со счетом 4:0.

Еще до финальной встречи исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что клуб-победитель Медиалиги, а также популярная команда блогеров «Амкал» могут получить допуск на Кубок России по футболу. Участие таких раскрученных, хоть и не профессиональных команд явно поможет Кубку повысить свою популярность.

«Рассматриваем такой вариант, что победитель медийной футбольной лиги и «Амкал» смогут получить уайлд-кард на участие в Кубке России», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Однако подобная идея нашла поддержку не у всех.

«Все-таки Кубок России — соревнование для профессиональных футболистов, — сказал «СЭ» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. — Так было, есть и должно остаться. Не думаю, что правильно смешивать одно с другим. Можно найти иные способы для проведения таких турниров. Кубок — историческое соревнование, на протяжении всего времени это было соревнование для профессиональных клубов. Может, в этот процесс нужно вовлечь медийные клубы, но не думаю, что это нужно делать за счет Кубка России.

Кстати, «Амкал» уже сыграл товарищеский матч с основным составом московского «Динамо». Победа досталась профессиональным футболистам со счетом 5:0, однако сам матч был сродни шоу — в составе «Динамо» несколько минут отыграл российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который даже умудрился забить один мяч. Но стоит отметить и тот факт, что счет держался 1:0 вплоть до 82-й минуты. В этот период «Амкал» произвел множество замен, выпустив более слабых игроков, чтобы дать всем блогерам возможность поучаствовать в историческом матче. В итоге команда была разгромлена 0:5.

Однако самое интересное в Медиалиге — это не сами матчи, а то, что происходит вокруг них, в том числе и на пресс-конференциях. Игроки обсуждают самые важные моменты матча, спорят о чем-то, и вот тут Плющенко действительно может вписаться.

Устраивать своеобразные «треш-токи» ему не привыкать. Стоит только вспомнить об его конфликте с другим именитым тренером по фигурному катанию — Этери Тутберидзе. В остроте языка олимпийскому чемпиону точно не откажешь.

Первый словесный вызов Плющенко уже получил — от комментатора Дмитрия Губерниева, который также намерен представлять команду «БроукБойз». Журналист вызвал фигуриста на очное противостояние, однако ответа пока не получил.

«Если Плющенко будет бить по воротам, то ему еще надо забить — я вратарь века. Евгений, как мне кажется, гениальный фигурист, а футболист так себе. Поэтому ему нужно будет постараться», — приводит слова Губерниева «Чемпионат.com».