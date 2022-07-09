«Спартак» проиграл команде, которая сильнее»: «Зенит» разгромил красно-белых в матче за Суперкубок

Московский «Спартак» потерпел сокрушительное поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России: красно-белые в Санкт-Петербурге уступили со счетом 0:4. Ветеран столичной команды Валерий Гладилин заявил «Газете.Ru», что трагедии в этой неудаче нет, и у подопечных Гильермо Абаскаля еще не поставлена игра.

Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» завершился разгромной победой сине-бело-голубых. Они уверенно выиграли со счетом 4:0.

Этой игры футбольное сообщество ждало по многим причинам, и тот факт, что это первая официальная игра сезона, был далеко не решающим. Само по себе противостояние московской и петербургской команд — всегда яркая вывеска, но в этот раз матч стал скандальным задолго до стартового свистка: Российский футбольный союз (РФС) назначил местом проведения игры Санкт-Петербург. Все бы ничего, но это решение было принято уже по окончании минувшего сезона.

Это ожидаемо породило волну негодования со стороны «Спартака», долгое время и вовсе ходили слухи, что красно-белые бойкотируют встречу.

Пострадала, ко всему прочему, и поп-группа «Руки вверх» — люди, которые имеют отношение к футболу разве что с той точки зрения, что солист коллектива Сергей Жуков дружит с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым. Группа должна была 9 июля выступать на «Газпром Арене», но им пришлось потесниться ради Суперкубка.

Тем не менее, «Спартак» от игры не отказался, и скандалы уступили место размышлением и прогнозам: как будет выглядеть команда, которая в очередной раз сменила главного тренера — москвичей возглавил четвертый специалист чуть больше, чем за календарный год. Для 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля эта игра, несомненно, была вызовом. Как, разумеется, и для его визави Сергея Семака, но за него и за «Зенит» было гораздо спокойнее: все же у действующих чемпионов страны уже не первый год стабильный тренерский штаб, да и состав, несмотря на проблемы с отдельными легионерами, в целом можно назвать сыгранным и сбалансированным.

Правда, казалось, что не избежит сложностей с иностранцами и «Спартак»: долгое время не возвращались в команду Виктор Мозес и Кристофер Мартинс, да и Шамар Николсон присоединился к одноклубникам с сильным опозданием. Впрочем, работа красно-белых на сборах давал основания полагать, что у них все неплохо, как минимум, с атакующей линией. И хоть «Спартак» играл с соперниками из ФНЛ, нельзя было не отметить, к примеру, Квинси Промеса, который в трех контрольных играх забил пять мячей. Также отличался Александр Соболев и Даниил Хлусевич, похоже, освоившийся на правой бровке после ухода в «Зенит» Зелимхана Бакаева.

Его возможный выход на поле против своей бывшей команды, которая отказалась продлевать с ним контракт, был отдельной интригой. Однако новичок «Зенита» остался на лавке.

В целом же состав, который выставил Семак, неожиданным назвать было нельзя. А вот Абаскаль удивил: если выход в основе перешедшего из «Локомотива» Мацея Рыбуса более-менее читался, то появление 19-летнего полузащитника Даниила Денисова стало настоящим сюрпризом. Видимо, он очень впечатлил тренера – настолько, что отыграл полный матч.

Это тем более примечательный факт, учитывая, что игра для «Спартака» сложилась не лучшим образом. Еще не стерлось из памяти унизительное поражение на этом стадионе со счетом 1:7 в прошлом сезоне. И хотя это было даже не при прошлом тренере красно-белых, а при позапрошлом, все же забыть об этом было сложно. И болельщики москвичей надеялись, что в этот раз их любимцы смогут дать бой.

Не получилось. Примерно половину первого тайма игра была равной, и гости имели свои моменты. Но на 29-й минуте взревели от восторга сине-бело-голубые сектора: Иван Сергеев поймал мяч на отскоке и отлично пробил в дальний угол. А всего пять минут спустя хозяева увеличили преимущество – Малком откликнулся на разрезающий пас Дугласа Сантоса и без труда переиграл голкипера москвичей Александра Селихова.

На второй тайм «Спартак» вышел в обновленном составе: новичок команды Антон Зиньковский сменил Михаила Игнатова. Но едва прозвучал свисток, давший старт второй половине встречи, как «Зенит» практически сразу довел счет до разгромного: Вендел замкнул передачу Клаудиньо.

После этого в составах обеих команд произошли изменения. Абаскаль попытался освежить атакующую линию, выпустив Николсона вместо Соболева, но ямаец надежд не оправдал. У «Зенита» же на 69-й минуте Алексея Сутормина заменил Бакаев и подвергся обструкции со стороным красно-белых трибун. Он, впрочем, запомнился разве что жестким столкновением с Рыбусом — благо, обошлось без травм.

А уже на исходе добавленного времени окончательный счет установил перешедший в «Зенит» из «Сочи» Маттео Кассьера. Он воспользовался подарком в виде неудачной скидки от Руслана Литвинова и вколотил четвертый мяч в сетку ворот Селихова. Почти сразу же прозвучал свисток, зафиксировавший победу и очередной трофей у «Зенита».

Исход матча для «Газеты.Ru» прокомментировал ветеран «Спартака» Валерий Гладилин. Он заявил, что несмотря на разгромный счет, трагедии в этой неудаче команды нет. По его словам, «Зенит» на данный момент попросту сильнее, а тренерскому штабу красно-белых еще предстоит ставить игру.

«До игры прогнозировалось, что фаворитом будет «Зенит». У команды сохранился состав, поставленная игра. А «Спартак» в непонятном состоянии, у него новый тренер и первая официальная игра. Семак поставил самых сильных из тех, кто были готовы — ударный состав. У «Спартака» были шансы: забей они первый мяч, теоретически, могли упереться и начали бы вести борьбу на результат. Было видно, что игра у «Спартака» еще не поставлена.

Тренер, видимо, еще не знает, чего и как поставить — он же работает недавно. Это не оправдание, но он только пришел. Ребята старались, но игры пока нет.

Результат закономерен, «Зенит» сильнее и лучше подготовлен на данный момент к чемпионату. А разбирать ошибки, которые были у «Спартака» и в обороне и в атаке… Ребята много работали, но контроль мяча полностью проигрывали. Не было видно, за счет чего «Спартак» мог бы выиграть. Он проиграл команде, которая просто сильнее, трагедии здесь никакой нет. Есть подбор футболистов, они еще не в лучших кондициях. Надо приводить всех в порядок и ставить игру, ее пока нет», — констатировал специалист.