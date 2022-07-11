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Спорт

«Недостойный поступок»: украинского фигуриста исключили из федерации за выступление у Навки

Украинская федерация исключила олимпийского чемпиона Петренко за выступление в шоу Навки

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Виктор Петренко в роли Купца в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

Виктор Петренко в роли Купца в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

Евгения Новоженина/РИА «Новости»
Федерация фигурного катания Украины объявила об исключении олимпийского чемпиона Альбервиля Виктора Петренко из числа своих членов за выступление в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи. Российская фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» назвала поступок федерации некрасивым.

Скандал вокруг Петренко

Стартовавшее 1 июля в Сочи ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» привело к скандалу, который закрутился вокруг исполнителя роли отца Настеньки Виктора Петренко.

Знаменитый в прошлом фигурист являлся вице-президентом Федерации фигурного катания Украины, где возмутились его участием в шоу на территории России, которое поставила супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента страны Владимира Путина.

«Мы решительно осуждаем и считаем недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины!» — выступил с заявлением Национальный олимпийский комитет Украины.

«В президиум Федерации фигурного катания Украины поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как к человеку и спортсмену», — прокомментировала федерация фигурного катания.

В итоге Петренко был лишен своего поста и исключен из Федерации фигурного катания Украины.

Случилось все это только через десять дней после премьеры. Шоу будет продолжаться в Сочи до сентября.

Олимпийский чемпион

53-летний Петренко оставил большой след в своем виде спорта, выиграв, например, медали всех достоинств на чемпионатах мира. Главным достижением Петренко является золото Олимпийских игр-1992 в Албервиле в соревнованиях мужчин.

При этом он взял высокую награду в составе Объединенной команды спортсменов из республик только что развалившегося СССР. В составе украинской сборной он завоевал только одну международную медаль за карьеру.

После триумфа на Олимпиаде фигурист ушел в профессионалы, но через полтора года вернулся ради Игр в Лиллехамере в 1994 году. При подготовке к ним он под украинским флагом завоевал золото чемпионата Европы, выиграв перед этим национальный чемпионат.

А вот в самой Норвегии дело не пошло. Петренко провалил короткую программу, оставшись лишь девятым, и лишился шансов на победу. В произвольной он получил очень высокие оценки, но этого хватило, лишь чтобы подняться на итоговую четвертую строчку. А выиграл те соревнования россиянин Алексей Урманов.

Жизнь в США, выступления в России

После этого Петренко улетел в США, где живет до сих пор. Он работал техническим контролером Международного союза конькобежцев (ISU), в том числе на Олимпиаде — 2006 в Турине.

Также в тандеме с Галиной Змиевской тренировал американца Джонни Вейра, чеха Михала Бржезину, а также прославившегося в последнее время блогера-инсайдера Дэйва Лиза, автора подкаста The Skating Lesson.

Американский журналист в недавнем интервью российским СМИ рассказывал, что Петренко находился на Украине во время начала специальной военной операции РФ, из-за чего несколько месяцев не мог вылететь в США.

Но при этом сам бывший фигурист даже не знает украинского языка и общается на русском или английском, а в шоу Навки участвует уже на протяжении пяти лет, начав с «Руслана и Людмилы».

«Чистая политика, никакого спорта»

«Думаю, однозначно, все что связано с этой темой — не очень красиво, поскольку все всю жизнь кричат, что спорт вне политики, а, как показывает практика, все получается с точностью до наоборот. К сожалению, это чистая политика, и никакого спорта особо не наблюдается. Насчет было ли так всегда, не могу сказать, потому что не знаю, но в последнее время это так.

Это не может не расстраивать. Наверное, мы живем в такое трудное время для спорта, но я уверена, что все, что нас не убивает, делает сильнее», — сказала «Газете.Ru» знаменитая в прошлом российская фигуристка Катарина Гербольдт.

Дали комментарии и другие известные в мире фигурного катания люди.

«Обязательно будем защищать Петренко, конечно! Будем защищать и поддерживать. Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему, — рассказала сама Татьяна Навка.

— Виктор Петренко уже давно в профессиональном спорте. Он делает то, что считает нужным. Я мечтаю, чтобы все спортсмены всего мира имели возможность выступать и работать там, где они могут это делать, радовать зрителей своим присутствием и талантом. Никто никогда не отменит у него статуса олимпийского чемпиона. Он выступает для зрителей, детей. Конечно, это абсурдное решение».

«Я знаю Витю. Не понимаю, почему сейчас такое отношение к спортсменам. Кому-то дают выступать, а кому-то нет. Если Украинская федерация фигурного катания решила так, то это их проблемы, — приводит слова олимпийской чемпионки Марии Бутырской Sport24.

— Не понимаю, почему они так поступают со своим олимпийским чемпионом, который для них завоевал медали. Все, что сейчас происходит со спортом, мне непонятно! Политика политикой, но при чем тут спортсмены? Отыгрываться на них, мне кажется, это самое последнее дело!»

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