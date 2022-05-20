Три балла до Овечкина: передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду»

Во втором матче 1/2 финала Западной конференции Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на чужой площадке одолела «Флориду Пантерз» со счетом 2:1. Решающую шайбу «молнии» забросили за три секунды до конца, а в голевой атаке поучаствовал россиянин Никита Кучеров, который теперь лишь на три балла отстает от нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по очкам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 0:2 в серии)

Во втором матче 1/2 финала Восточной конференции «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». Первая игра закончилась победой «молний» со счетом 4:1, и «Флорида» горела желанием сравнять счет в серии.

Российским болельщикам предстояло увидеть дуэль отечественных голкиперов: ворота «пантер» защищал Сергей Бобровский, а за «Тампу» с первых минут вышел Андрей Василевский.

Матч начался с давления «Флориды». Хозяева площадки не выпускали соперников из зоны, постоянно атакуя, но Василевский легко справлялся с натиском на свои владения, ведь каких-то сложных задач хоккеисты «Пантерз» перед ним не ставили.

На восьмой минуте поединка впервые пришлось выручить свою команду Бобровскому, когда Энтони Сирелли бросил с убойной позиции, но российский вратарь «Флориды» потащил бросок.

Игра выровнялась, а на 12 минуте периода «молнии» получили право поиграть в большинстве. Численное преимущество реализовал Кори Перри, подставив клюшку после наброса на ворота Стивена Стэмкоса.

В первом периоде больше интересных событий не произошло. С начала второй двадцатиминутки хозяева обрушили шквал атак на ворота соперников. Впрочем, заброшенных шайб «Флориде» не принесло. Игра перетекла в равное противостояние.

За две минуты до перерыва Ээту Луостаринен решил проверить Василевского броском из круга вбрасывания. Шайба летела не слишком сильно, но российский голкипер не смог прижать ее к себе, и снаряд залетел в ворота. «Флорида» сравняла счет.

По традиции третий период также начался с игрового преимущества «Пантерз», но шайба не хотела пересекать линию ворот. Несколько раз свою команду выручал Василевский.

«Тампа» ближе к концу основного времени выровняла ход встречи, переведя игру в зону соперника.

Наступили последние десять минут основного времени матча. Зрители на арене уже думали, чем занять себя во время перерыва перед овертаймом, когда Ондржей Палат забросил шайбу в зону «Флориды», Никита Кучеров приехал за ворота и сделал передачу на пятак, куда прикатил Росс Колтон, отправивший снаряд под перекладину. У Бобровского не было шансов спасти свою команду, а у «Флориды» не было времени сравнять счет. До конца встречи оставалось сыграть три секунды.

После этого матча Кучерову осталось набрать три балла, чтобы догнать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по очкам в плей-офф. Россиянин 138 (47+91) баллов в Кубке Стэнли за все время выступлений, обойдя по данному показателю Фила Эспозито и заняв 39-е место. 38-ю позицию занимает Жак Лемар, в активе которого 139 очков, строчкой выше находится Овечкин со 141 баллом.

Также Кучеров обошел хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби по набранным очкам в плей-офф НХЛ в возрасте 28 лет и младше и занял седьмое место в рейтинге. У игрока «пингвинов» в этом возрасте было 137 очков.

Но это еще не все достижения Кучерова. Россиянин поучаствовал уже в 21-й победной шайбе за карьеру в плей-офф НХЛ (7+14). Больший показатель среди действующих игроков лишь у Кросби (25).

Высоко оценил игру Кучерова в отчетном поединке его партнер по команде Росс Колтон.

«Я не мог поверить, что шайба оказалась на моей клюшке. Когда мы отъехали в угол, я раз 10 спросил его: «Ты издеваешься?». Я правда не верил, что получил такой пас», — сказал Колтон в беседе с The Athletic.

Для голкипера «Тампы» Андрея Василевского эта игра стала 90-й в Кубке Стэнли. К рубежу в 90 игр российский вратарь подошел с 55 победами. Лишь пять вратарей в истории НХЛ одержали больше побед в своих первых 90 матчах плей-офф – это Грант Фюр (66), Кен Драйден (64), Билли Смит (63), Жак Плант (59) и Турк Брода (55).

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» (1:4, 1:1 в серии)

Во втором матче 1/2 финала Западной конференции «Колорадо Эвеланш» принимал на своей площадке «Сент-Луис Блюз». В первом матче «Эвеланш» лишь в овертайме сломил сопротивление соперников.

Первый период прошел без заброшенных шайб, а в начале второй двадцатиминутки Джордан Кайру вывел «Сент-Луис» вперед.

Самый интересный момент для российских болельщиков произошел на последней минуте периода, когда «Сент-Луис» получил право поиграть «5 на 3». Павел Бучневич и Владимир Тарасенко вывели на бросок Дэвида Перрона, который отправил снаряд в сетку. Гости повели со счетом 2:0.

Сразу после перерыва Габриэль Ландеског сократил отставание «Колорадо», но точные броски Перрона и Брэндона Саада установили на табло счет 4:1 в пользу «Сент-Луиса». Счет в серии стал 1:1.

После этого матча Тарасенко вышел на третье место по очкам в истории «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли. На счету Тарасенко стало 58 (40+18) очков в 86 встречах Кубка Стэнли. По этому показателю он сравнялся с Элом Макиннисом (58 (14+44). Россиянин отстает только от Берни Федерко (101) и Бретта Халла (117).