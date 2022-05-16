«Если мы забьем победный гол, это будет он»: как Панарин вытащил «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» выбили «Питтсбург Пингвинз» из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, одержав победу в овертайме. Главным героем седьмого матча стал российский нападающий Артемий Панарин, который был не особо заметен в ходе всей серии. «Газета.Ru» — о том, как россиянин вытащил свой клуб в следующий раунд плей-офф НХЛ.

В пяти из восьми серий первого раунда Кубка Стэнли победитель определялся в седьмом матче. Не обошла эта участь и противостояние «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Решающая встреча дошла до овертайма, в котором главным героем стал российский нападающий Артемий Панарин, забросивший шайбу и вытащивший свою команду в следующий раунд, где клуб из Нью-Йорка уже ждет «Каролина Харрикейнз».

Серия между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» выдалась действительно жаркой, а «синерубашечники» после четвертого матча балансировали на грани провала — «Пингвинз» одержали победу в трех играх из четырех и были близки к тому, чтобы выиграть и пятую встречу. Однако «Рейнджерс» сумели переломить ход сражения и сравнять счет в серии. К седьмому матчу обе команды подходили заряженными, что сказалось и на игре — уступать никто не планировал, и три основных периода закончились со счетом 3:3, причем сравнять счет «синерубашечники» смогли за шесть минут до финальной сирены.

Артемий Панарин по ходу этой серии не особо выделялся, пусть на его счету перед решающим матчем были набранные очки в четырех играх из шести. В седьмой встрече в основное время проявить себя российский нападающий тоже не смог, но зато блеснул в овертайме, принеся своей команде важнейшую победу и выход в следующий раунд.

Панарин реализовал большинство своей команды — получил пас от Адама Фокса и оказался в правом круге вбрасывания, переправив шайбу в ворота «Пингвинз». Таким образом, клуб из Нью-Йорка впервые за пять лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

Нападающий стал третьим игроком «Рейнджерс», которому удалось отличиться в овертайме седьмого матча серии плей-офф НХЛ. До него это делал в 2015 году Дерек Степан, который забросил шайбу в седьмом матче второго раунда с «Вашингтон Кэпиталз», а также Стефан Матто, забивший в овертайме седьмого матча финала конференции 1994 года.

Панарин был признан первой звездой встречи, а после матча в комментарии пошутил на тему того, что партнеры часто давали ему бросать, однако до этого он их предложениями не пользовался.

«Отличные эмоции. Наши болельщики опять дали нам огромное количество энергии, за что им спасибо. Все рады, двигаемся дальше. В принципе, они с первой игры давали мне бросать, но я почему-то не бросал. Может, правда всех послушать и начать бросать?» — цитирует Панарина Rangers Video.

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан на послематчевой пресс-конференции признался, что был уверен в результативности Панарина в овертайме седьмого матча.

«Это парень… Когда дело дошло до овертайма, я сказал себе: «Я знаю, что он забьет, если мы забьем. Если мы забьем победный гол, то это будет он», — заявил специалист.

Хвалил Панарина не только тренер, но и партнеры по команде. Нападающий «Рейджерс» Джейкоб Труба отметил простоту российского нападающего, подчеркнув, что Панарин является именно частью команды, а не играет солирующую роль.

«Несмотря на то, что он высококвалифицированный и талантливый игрок, он ведет себя как простой парень. Он просто еще один парень, еще один игрок в команде. Это довольно круто для парня такого уровня», — сказал Труба на пресс-конференции после матча.

Шведский форвард Мика Зибанеджад, набравший в этом матче три очка (на его счету результативная передача в первом голе команды, шайба, благодаря которой «Рейнджерс» сравняли счет в третьем тайме, также он участвовал в атаке, которая привела к голу Панарина), признался, что никогда ранее не слышал такой реакции трибун, которая была после того, как россиянин забросил победную шайбу в овертайме.

«Я не думаю, что слышал на этой арене звук громче, чем после шайбы от Арти. Было настолько громко, что я даже не слышал своих мыслей. Это было нереально», — приводит слова Зибанеджада пресс-служба клуба.

Отмечали успехи Панарина и в СМИ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписали Артемия Панарина перед началом сезона 2019/20 для таких важных моментов, как седьмая игра первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. В воскресенье он это сделал. < … > Панарин присоединился к «Рейнджерс» из «Коламбус Блю Джекетс» в 2019 году. Он подписал семилетний контракт на 81 миллион долларов, и его звездная сила — это именно то, что нужно команде в решающий момент», — говорится в статье Fox News.

«Артемий Панарин такой одаренный распасовщик, он старается настроить своих товарищей по команде на голы. Он тоже может стрелять, и он оказался в отличной ситуации», — подчеркивают журналисты Sports.net.

У седьмого матча этой серии был еще один герой. Российский голкипер Игорь Шестеркин в игре совершил 42 спасения, спасая свою команду в сложных ситуациях. Вратарь по итогам серии установил рекорд «Рейнджерс» по количеству сэйвов — он 255 раз выручал свой клуб в семи матчах с «Питтсбургом».

Это самый высокий показатель за одну серию для голкипера «Рейнджерс» с сезона-1955/1956 (когда НХЛ начала официально отслеживать броски по воротам).

Шестеркин одержал победу в своем первом седьмом матче в серии плей-офф НХЛ в возрасте 26 лет и 136 дней. Таким образом, он стал самым молодым голкипером в истории клуба, победившим в своем дебютном седьмом матче серии. До этого рекорд был за Майком Рихтером, который добился этого достижения в возрасте 27 лет и 247 дней.