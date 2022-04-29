«Ему поставят памятник»: американцы в шоке от Капризова, который повторил рекорд Овечкина

Кирилл Капризов забросил решающую шайбу в овертайме матча «Миннесота» — «Калгари» (3:2) и принес своей команде победу, которая позволила ей подняться на второе место в Центральном дивизионе и на данный момент гарантировать себе преимущество домашней площадки в первом раунде Кубка Стэнли против «Сент-Луиса». Также россиянин повторил достижение Александра Овечкина, набрав 106 очков за сезон. Американские фанаты предложили установить Капризову памятник.

«Миннесота Уайлд» во главе с Кириллом Капризовым обыграла очень непростого соперника — сильнейшую команду Тихоокеанского дивизиона «Калгари Флэймз», которая до этого одержала три победы подряд. Причем счет в матче открыли именно «огоньки».

Российский защитник Никита Задоров проник с шайбой в чужую зону, ушел от двоих соперников и отправил снаряд по борту, где его подхватил Мэттью Ткачук и отпасовал на пятак, а там уже Джонни Годро расстрелял голкипера «дикарей» Кэма Тальбо (1:0).

После такого «Миннесота» встрепенулась и спустя всего четыре минуты сравняла счет усилиями Юнаса Бродина (1:1), а под конец матча неожиданно вышла вперед.

Нападающий «дикарей» Мэтт Болди запрессинговал у борта защитника «Калгари» Эрика Гудбрансона, и тот отдал неточную передачу — прямо на клюшку форварду «Миннесоты» Фредерику Годро, который с пары метров отправил шайбу в ближний угол (2:1).

«Уайлд» оставалось продержаться до победы совсем чуть-чуть, однако за три минуты до финальной сирены «Калгари» сравнял счет.

Задоров получил шайбу в чужой зоне, приблизился к воротам и отпасовал на пятак, но никто из партнеров не сумел замкнуть, и снаряд вернулся к россиянину. Тогда защитник заметил одинокого Элиаса Линдхольма и отдал передачу, а швед с середины зоны поразил ворота «Миннесоты» отличным кистевым броском (2:2).

Встреча перетекла в овертайм, где почти сразу получил удаление защитник «огоньков» Расмус Андерссон.

Это стало приговором для «Калгари»: в дело вступил Кирилл Капризов, который реализовал это большинство всего за десять секунд.

Россиянин обменялся шайбой с Кевином Фиалой, а сам покатил ближе к воротам, пока партнер отдавал передачу на Райана Хартмана, и все игроки «Флэймз» следили за их действиями. Затем Хартман мгновенно отпасовал на Капризова, и тот своим фирменным броском в касание с колена принес «Миннесоте» победу (3:2).

Это позволило «дикарям» набрать важнейшие очки и наконец подняться на второе место в таблице Центрального дивизиона, обогнав «Сент-Луис Блюз».

Если положение команд не изменится за один оставшийся матч регулярного чемпионата НХЛ, то «Миннесота» получит преимущество домашней площадки в первом раунде Кубка Стэнли (в котором она уже точно встретится с «Сент-Луисом»). Таким образом, «дикари» сыграют первые два матча серии на своем льду, что должно дать им серьезное преимущество.

Меньше «Миннесоты» в этом сезоне на своей площадке проигрывали только два лидера НХЛ — «Флорида Пантерз» и «Колорадо Эвеланш».

А если серия продлится максимальные семь матчей, то решающая встреча тоже пройдет на площадке «Уайлд», что может оказать большое влияние на результат.

Что касается игр на льду «Сент-Луиса», то там у «дикарей» все плохо: они не побеждали на выезде у «блюзменов» уже с сезона-2018/19.

Так что гол Капризова, возможно, станет решающим фактором успеха «Миннесоты», которая уже семь лет не может преодолеть первый раунд Кубка Стэнли.

После этой заброшенной шайбы в активе россиянина стало 106 очков (46 голов + 60 ассистов) в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В гонке бомбардиров он догнал по очкам американскую суперзвезду Остона Мэттьюса из «Торонто» и теперь занимает шестое место.

Также Капризов повторил личное достижение Овечкина сезона-2005/06 и Малкина (2007/08), которые тоже набирали по 106 очков за сезон.

Рекорд среди россиян принадлежит Никите Кучерову, который записал в свой актив 128 баллов в сезоне-2018/19. В этом году Капризов его уже не догонит, но все еще впереди.

Американские фанаты в восторге от российского нападающего «Миннесоты» и после игры осыпали его комплиментами, которые приводит Inoprosport.

«Никогда не любил какого-либо спортсмена так сильно, как люблю Капризова, — написал Connor_779. — Он изменил буквально все в «Миннесоте».

Прошу прощения перед Микко Койву, отыгравшего за «Уайлд» столько лет, но Кирилл — это просто нечто».

«Капризову поставят памятник перед входом на домашнюю арену «Уайлд», если этот парень поможет команде взять Кубок Стэнли», — уверен Bhallerm.

«Никогда не видела, чтобы на нашей арене так тепло относились к какому-либо игроку, как сейчас относятся к Капризову! Абсолютное обожание от людей всех возрастов», — утверждает Burnsie728.

«46 голов и больше 100 очков при том, что он проводит лишь второй сезон в НХЛ? Сумасшествие какое-то», — считает S_DUB_G.