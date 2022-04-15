Овечкин жестким хитом отправил на лед американца и провалил игру: что случилось в НХЛ

Александр Овечкин не сумел спасти «Вашингтон Кэпиталз» от крупного поражения от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7). Российский форвард прервал голевую серию, которая длилась четыре матча, и ушел с площадки без очков, запомнившись лишь силовым приемом на американском нападающем Колине Блэкуэлле. Зато первой звездой игрового дня в НХЛ стал другой россиянин — Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса», который впервые в карьере набрал пять очков в одном матче и помог команде одержать крупную победу над «Баффало Сэйбрз».

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 7:3

Голевая серия Александра Овечкина насчитывала четыре матча, и нападающий продолжал уверенную гонку за Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов всех времен в Национальной хоккейной лиге.

До Горди Хоу оставалось 25 шайб (у Овечкина — 776 голов, у Хоу — 801, а у лидирующего Уэйна Гретцки — 894), и матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс» внушал надежду, что этот разрыв будет сокращен.

Встреча команд была украшена еще одной яркой вывеской — противостоянием Овечкина и американского нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса, который забросил 21 шайбу в 17 последних играх и идет на первом месте в списке снайперов этого сезона.

Однако ни тот, ни другой не смогли проявить себя особенно ярко. Россиянин закончил матч без набранных очков, лишь один раз бросив по воротам «Лифс», и запомнился на льду только хитом на Колине Блэкуэлле — он с силой сшиб американского нападающего, отправив его на лед.

Мэттьюс же отдал два результативных паса и преодолел отметку в 100 очков за сезон, однако не выглядел лидером своей команды в этом матче.

Игра против «Торонто» стала для Овечкина 1269-й в карьере. По этому показателю россиянин догнал именитого канадского хоккеиста Бретта Халла — они делят 80-81 места в истории лиги.

Ближайшей целью Овечкина теперь стал показатель Роба Блейка и Райана Смита, которые провели по 1270 матчей и делят 78-79 места.

Всего в активе россиянина 1405 (776+629) очков в 1269 матчах в НХЛ, и он занимает 21-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ по набранным очкам за карьеру.

Однако после этого игрового дня Овечкин начал делить это место с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Синдни Кросби, в активе которого такое же количество баллов, а вот матчей на 167 меньше — 1269 против 1102. От 20-го места хоккеистов отделяют четыре очка — Дэйл Хаверчук за свою игровую карьеру набрал 1409 баллов.

На фоне молчания Овечкина и Евгения Кузнецова отличились российские хоккеисты «Торонто». Защитник Илья Любушкин не забивал больше года (в последний раз ему удалось поразить ворота соперников 8 апреля 2021 года), однако в середине второго периода хоккеист поддержал атаку вторым темпом и сумел поразить ворота своего соотечественника Ильи Самсонова.

Эта шайба стала для российского голкипера третьей пропущенной в игре, через 18 секунд он пропустил четвертую и был отправлен на скамейку, а его место в воротах занял Витек Ванечек. Впрочем, «Вашингтону» это не особо помогло, поскольку в дело вступил еще один россиянин из «Лифс» Илья Михеев.

Примерно через четыре минуты после появления на льду второго голкипера «Кэпиталз» он отправил шайбу в его ворота, оформив свой первый гол в этом матче.

В третьем периоде Михеев снова огорчил Ванечека — получив передачу на синей линии, хоккеист изящно разобрался с защитниками и отправил шайбу в ворота. Этот гол стал седьмым в активе «Торонто».

Другие матчи игрового дня НХЛ

Не задалась игра у еще одного российского голкипера: Андрей Василевский, один из лидеров «Тампы-Бэй Лайтнинг», был заменен во втором периоде матча с «Анахайм Дакс».

Действующие обладатели Кубка Стэнли начали игру уверенно и повели в первой 20-минутке со счетом 2:0, однако во втором периоде за семь минут пропустили три шайбы. После этого тренерский штаб принял решение о рокировке — Василевский отправился на скамейку, а место в воротах занял Брайан Эллиот. В итоге «Лайтнинг» одержали трудовую победу в овертайме — 4:3.

За 13 секунд до финальной сирены Никита Кучеров забросил спасительную шайбу и перевел игру в дополнительное время, а Михаил Сергачев отдал голевую передачу на Энтони Чирелли, который забил победный гол в овертайме.

Результативный матч выдали «Сент-Луис Блюз» и «Баффало Сэйрбз». Игра закончилась победой «блюзменов» со счетом 6:2, а главными героями стали российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. Тарасенко впервые в карьере набрал пять очков в одном матче, записав на свой счет голевой хет-трик и отдав две результативные передачи. Бучневич набрал три очка — единожды он поразил ворота соперника и дважды выступил в роли ассистента, причем оба раза — для Тарасенко, который по итогам матча был признан первой звездой. Бучневич оказался третьим в списке лучших игроков.

Позднее Тарасенко назвали первой звездой всего игрового дня НХЛ. В нынешнем сезоне на счету нападающего 72 (31+41) очка в 67 матчах.

«Ванкувер Кэнакс» со счетом 7:1 разгромил «Аризону Койотс», и свой вклад в эту победу внес россиянин Василий Подколзин. Форвард заработал три очка за четыре минуты, забросив две шайбы и отдал результативную передачу. Дубль стал первым в карьере Подколзина в НХЛ, а по итогу встречи он был выбран второй звездой.

Евгений Дадонов отличился в победной игре «Вегас Голден Найтс» против «Калгари Флэймз» (6:1), набрав два очка, — забросил шайбу и отдал ассист. Также результативной передачей отметился нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин в матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1).