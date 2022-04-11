Спад или подготовка плей-офф: как сейчас играет Овечкин

Александр Овечкин забросил в двух последних матчах очередные две шайбы, а его «Вашингтон» одержал две победы над будущими потенциальными соперниками в плей-офф, но все равно говорят о спаде россиянина. «Газета.Ru» объясняет, почему капитан «Кэпиталз» по-прежнему в полном порядке.

Новые достижения капитана

Имя Александра Овечкина не сходит с первых полос в хоккейном мире. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» буквально накануне отличился в матче с «Питтсбургом» (6:3), внеся имя Тристана Джерри в обширный список голкиперов, которых огорчал в сильнейшей лиге мира.

Таких теперь уже 158, и по этому показателю российский нападающий вышел на четвертое место за всю историю НХЛ.

Здесь даже официально Величайший Уэйн Гретцки позади Ови, а впереди пока что только Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177) и Марк Мессье (164).

А уже следующей ночью капитан «столичных» поразил пустые ворота «Бостона» (4:2) и повторил рекорд Павла Буре 22-летней давности, когда тот в составе «Флориды» тоже девять раз отличался, когда соперники меняли вратарей шестым полевым игроком.

При этом Александру остается всего восемь таких шайб, чтобы сравняться с занимающим первое место по ним за всю историю Гретцки. Канадец за карьеру забил 56 таких голов, у Овечкина теперь их 48.

Для сравнения, другие лучшие по этому показателю за карьеру россияне — Евгений Малкин и Илья Ковальчук — замыкают топ-20, имея по 23 взятия пустых ворот.

Кроме того, теперь на счету Александра Великого в нынешнем сезоне 45 шайб, и он обошел Горди Хоу, который в 40 лет отличился 44 раза. Теперь для игроков в возрасте 36+ более результативный чемпионат есть только у финна Теему Селянне, который в 36 лет в кампании-2006/07 отличился 48 раз.

И Овечкин, команде которого остается провести еще десять встреч в этом сезоне, имеет все шансы побить достижение финна.

Всего же у капитана «Кэпс» теперь 775 голов в карьере, и до занимающего второе место в историческом топе снайперов того же Хоу остается всего 26 взятий ворот. А дальше можно будет сосредоточиться за восхождением на вершину Гретцки (894 гола).

Разговоры о спаде

Тем не менее в последнее время доводится слышать, что российский ветеран не в лучшей форме, не выглядит свежим и вообще сдает к концу сезона.

Такие высказывания не выглядят объективными, хотя вполне понятно, на чем они основываются. Овечкин очень сильно начинал этот сезон, и на старте все восхищались его формой и темпом, а также погоней за рекордом Гретцки.

Важен был еще и фактор превзойденных ожиданий, поскольку летом очень многие авторитетные эксперты, выражая уважение российскому ветерану, говорили, что ему не будет под силу стать лучшим снайпером в истории, и вообще Овечкина ждет регресс в результативности. Эксперты сходились во мнении, что еще пару лет он сможет забрасывать в лучшем случае шайб по 35, а дальше и 20 будет за счастье.

Но вместо того чтобы стареть, Овечкин в первом же матче сезона дал 2+2, а в первых 15 матчах набрал аж 26 (12+14) очков. Причем, фурор произвело еще и количество голевых передач, которые делал снайпер.

Но постепенно результативность ожидаемо пошла на спад, и к тому же на авансцену вышли другие ребята. В списке бомбардиров Овечкин сейчас «только» 15-й, уступая даже двум россиянам — Кириллу Капризову и Артемию Панарину.

Да и на первое место среди снайперов сезона, а значит и на «Морис Ришар Трофи», не претендует, поскольку Остон Мэттьюс из «Торонто» настрелял уже 58 голов и опережает Ови аж на 13 точных бросков.

В общем, в недавнем опросе ESPN по поводу MVP всего сезона Александра Великого ни один из экспертов не поставил на первое место, и шансов на четвертый «Харт Трофи» в карьере у него объективно нет никаких.

Реальная картина

Вот только не все меряется исключительно «Хартами». Приз самому ценному игроку сезона только один. А прекрасных хоккеистов в НХЛ с отличным выступлением в чемпионате — пруд пруди.

И в этой компании Овечкин так и так остается среди самых-самых лучших, подтверждением чему являются в том числе и статистические данные, приведенные выше.

Даже если смотреть на статистику, то с 11 марта за 13 проведенных встреч капитан «Вашингтона» не набирал баллы за результативность только в двух встречах.

Да и по голам сравнивать Александра с нынешним Мэттьюсом сейчас не совсем корректно. Дело в том, что за последние три сезона американец настрелял в равных составах как минимум на 30 шайб больше любого другого игрока лиги! Это показывает, что Мэттьюс действительно лучший голеадор нового поколения.

Но даже отставая от лидера «Торонто» на 13 шайб, Овечкин все равно занимает высокое четвертое место в списке снайперов чемпионата-2021/22. И до идущего вторым Драйзайтля уже только пять точных бросков.

В общем, слухи о спаде «восьмерки» сильно преувеличены. И если россиянин сейчас не носится по площадке до изнеможения, то лишь потому, что главные матчи — плей-офф — еще впереди.

«Вашингтон» там будет точно, а рубки насмерть там начнутся с первой же серии. И вот тогда от капитана потребуются настоящие подвиги. Кажется, что он на них вполне способен и в 36 лет.