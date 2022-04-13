«Мы все делаем правильно»: два очка Овечкина помогли «Вашингтону» уничтожить «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду разгромил «Филадельфию» 9:2, капитан «столичных» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Благодаря этому он до 25 шайб сократил отставание от Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Обо всех достижениях россиянина, установленных в этом матче, а также о выступлениях других российских хоккеистов — в обзоре «Газеты.Ru».

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 9:2

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ ознаменовался разгромной победой «Вашингтона» над «Филадельфией»: на своем льду «Кэпс» буквально уничтожили соперников, выиграв 9:2. Благодаря этому успеху «столичные» продолжили победную серию, которая теперь насчитывает четыре игры. Показательный, впрочем, факт, говорящий о нестабильности «Вашингтона» в этом сезоне: ни разу за эту «регулярку» подопечные Питера Лавиолетта не выигрывали более четырех матчей кряду. Удастся ли им улучшить этот показатель, мы узнаем в ночь на пятницу, когда «Кэпиталз» на выезде сыграют с «Торонто».

Но пока речь об игре против «Филадельфии», где продолжил улучшать персональную статистику лидер «столичных» Александр Овечкин. Именно он положил начало разгрому, открыв счет на седьмой минуте.

Причем он умудрился забросить с отрицательного угла рикошетом от спины голкипера «летчиков» Картера Харта после того, как вратарь отразил первый бросок россиянина.

Несколько минут спустя Ти Джей Оши упрочил преимущество хозяев, после чего Джеймс Ван Римсдайк отквитал одну шайбу. И затем вплоть до последних минут встречи пропускали только гости: к середине третьего периода счет был 8:1 в пользу «Вашингтона». При этом пятую шайбу забросил Конор Шири, которому ассистировал Овечкин и Евгений Кузнецов. В концовке Ван Римсдайк отличился еще раз, но последнее слово осталось за хозяевами: минуту спустя Юхан Ларссон установил окончательный счет.

«Нам бы хотелось улучшать положение в турнирной таблице и двигаться выше. Думаю, общая картина заключается в том, чтобы продолжать попытки и хорошо играть.

И уже четыре игры подряд мы все делаем правильно, принимаем верные решения в центре, стабильно действуем в нападении и плотно обороняемся», — прокомментировал результат главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ.

Овечкин в этой встрече забросил свою 46-ю шайбу в сезоне и 776-ю — за карьеру в НХЛ.

Теперь в списке лучших снайперов за всю историю лиги он отстает от занимающего второе место Горди Хоу на 25 голов.

Впереди у «Кэпс» еще девять игр «регулярки», и, несомненно, мы еще увидим голы Александра.

Кроме того, Великая Восьмерка близка к попаданию в топ-20 лучших бомбардиров НХЛ всех времен. Два очка в матче с «Филадельфией» позволили ему сократить отставание от Дейла Хавчерчака, который занимает 20-ю строчку в этом списке, до четырех баллов. На данный момент на счету Овечкина 1405 очков (776+629).

Отметим и еще одно любопытное достижение. Александр забросил первую шайбу в этом матче и теперь делит второе место с Бреттом Халлом по количеству голов, которыми был открыт счет. 131 раз за карьеру Овечкин становился автором первого гола. По этому показателю выше его и Халла только Яромир Ягр, в активе которого 135 таких шайб. Похоже, и здесь Овечкин скоро станет первым.

Другие матчи

«Рейнджерс» — «Каролина» — 2:4

Ньюйоркцы на своем льду потерпели поражение не в последнюю очередь благодаря форварду «Харрикейнз» Андрею Свечникову, который забросил шайбу и заработал ассист. В составе хозяев весь матч провел вратарь Игорь Шестеркин, отразивший 21 бросок, а нападающий Артемий Панарин находился на льду 22 минуты и завершил игру с показателем полезности «-1».

«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:4

С аналогичным счетом завершился матч в Бостоне, героем встречи стал лидер «блюзменов» Владимир Тарасенко. На его счету дубль, в том числе победная шайба. Кроме того, в обоих случаях ему ассистировал Павел Бучневич. В матче в составе гостей также приняли участие Иван Барбашев и Алексей Торопченко, результативными действиями не отметившиеся.

«Торонто» — «Баффало» — 2:5

Неудачно сложился матч для «кленовых листьев», в составе которых на льду появились Илья Любушкин и Илья Михеев. Они ничем не смогли помочь своей команде, коэффициент полезности Михеева составил «-1».

«Флорида» — «Анахайм» — 3:2 ОТ

Во многом благодаря голкиперу Сергею Бобровскому «Флорида» сумела вытащить этот матч, российский вратарь провел на льду 63 минуты и отразил 22 броска. Его одноклубник Максим Мамин отыграл чуть меньше девяти минут.

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:4 Б

«Питтсбург» потерпел пятое поражение в последних шести матчах. Это была первая игра из четырех, которые пропускает российский лидер команды Евгений Малкин. Он дисквалифицирован за удары клюшкой по рукам и и лицу защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки в предыдущем матче. Что касается матча в Нью-Йорке, одним из героев стал голкипер «островитян» Илья Сорокин — на его счету 43 отраженных броска. И совершенно заслуженно он признан первой звездой встречи.

«Детройт» — «Оттава» — 1:4

«Детройт» потерпел восьмое поражение в последних 10 матчах, а гости, в свою очередь, прервали серию из трех неудач кряду. Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев провел на льду почти 18 минут и завершил матч с показателем полезности «+1».

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 5:1

В составе «дикарей» очередные очки в сезоне набрал российский нападающий Кирилл Капризов. Он заработал два ассистентских балла, и теперь на его счету в общей сложности 91 очко за сезон (42+49). Кроме того, в матче с «Эдмонтоном» ассист записал в свой актив одноклубник Капризова Дмитрий Куликов, чей коэффициент полезности по итогам игры составил «+3».

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 1:0 ОТ

В упорном противостоянии была заброшена лишь одна шайба, впрочем, без участия россиян. Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отыграл 16 с половиной минут, а нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов провел на льду почти 20 минут, но помочь команде не смог, закончив матч с «-1».

«Калгари» — «Сиэтл» — 5:3

Победная серия «Калгари» благодаря этому успеху насчитывает уже пять матчей. В этой встрече 22 с половиной минуты сыграл защитник хозяев Никита Задоров, который результативных действий не совершил.

«Даллас» — «Тампа» — 1:0

«Тампа» по-прежнему буксует, это пятое поражение «молний» в последних шести играх. Никита Кучеров и Михаил Сергачев ничем помочь своей команде не смогли, у обоих по итогам матча «-1». Голкипер гостей Андрей Василевский был признан третьей звездой матча несмотря на поражение команды: он отразил 28 бросков. В составе «Далласа» игровое время получили Денис Гурьянов и Владислав Наместников.

«Ванкувер» — «Вегас» — 5:4 ОТ

Благодаря этой победе «Ванкувер» продлил выигрышную серию до четырех матчей. В составе гостей на льду появился Евгений Дадонов — он отыграл 17 минут, заработал ассистентский балл и закончил матч с показателем полезности «+1».