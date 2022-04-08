«Тарасова делает зарядку каждый день и готовится к шоу, планируем сделать ее ведущей»

Илья Авербух в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своих уникальных шоу в Москве, где Татьяна Тарасова должна стать ведущей, а на льду могут появиться почти все звездные одиночницы — Камила Валиева, Анна Щербакова, Алина Загитова и Евгения Медведева, объявил, что впервые в жизни приступает к активной тренерской деятельности, и объяснил, почему известные фигуристы и тренеры вроде Александры Трусовой и Этери Тутберидзе не станут менять гражданство на фоне последних событий.

— 15-16 апреля в Москве состоятся два ваших шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. Но в начале апреля вы уже провели первое шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге. Каким получился весенний дебют?

— Это был по-настоящему грандиозный праздник фигурного катания. Абсолютно золотой состав участников, потрясающий прием зрителей и аншлаг на трибунах, по которому мы так соскучились за время коронавируса.

Выступали чемпионы разных лет — например, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин и все ребята из нашей золотой команды 2022 года — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Также у нас катались серебряные призеры Пекина Евгения Тарасова и Владимир Морозов и участники Игр Александра Степанова и Иван Букин.

Конечно, была уникальная Евгения Медведева, а также герои «Ледникового периода» — Оксана Домнина, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, актеры Кирилл Зайцев и Иван Колесников. Было настоящее созвездие.

Я думаю, что на сегодняшний день это самое чемпионское шоу из всех чемпионских шоу (смеется). По крайней мере из тех, что проходили в России за последнее время. Публика 15 минут не отпускала ребят из зала.

На шоу также присутствовали мэтры фигурного катания Тамара Москвина и Алексей Мишин. Я был очень тронут словами Алексея Николаевича обо мне и поздравлениями. Было очень много учеников Мишина — и Лиза Туктамышева, и Михаил Коляда. Это был фантастический день фантастических выступлений.

Сейчас мы продолжаем подготовку к юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой, где будут выступать все те же — и даже больше.

Наверное, мои шоу отличает от других то, что я сам ставлю ребятам большинство номеров — специально для конкретного шоу. Поэтому выстраивается единая режиссура и единая концепция.

— Например, Евгения Медведева выступила в Санкт-Петербурге с новым номером под песню Димаша Кудайбергена «Your Love».

— Да, я его поставил. Считаю, что публика приняла номер очень хорошо. У Жени было красивое красное платье, и она выступила максимально хорошо. Понятно, что это показательное выступление, и самое главное здесь — это актерски хорошо сыграть и эмоционально откататься, как и сделала Женя.

Также с новыми номерами выступали в тот день Тарасова и Морозов, Тотьмянина и Маринин, Домнина и Костомаров. Было очень много премьер — и это тоже очень важно.

— Вы упоминали, что Камила Валиева даже плакала от счастья на вашем шоу.

— В первом отделении Камила здорово откатала свою программу, ее движения красиво сочетались с видеоконтентом, на льду шел такой парижский дождь… Публика просто взорвалась после выступления и скандировала ее имя. Я увидел, что Камилу переполняют эмоции, позвал к себе и дал ей микрофон, чтобы она смогла поблагодарить болельщиков — и не только петербуржцев, но и всех россиян, которые ее поддерживают.

Камила сказала добрые слова, зрители еще теплее отреагировали на них, и тогда Камила очень растрогалась и, прикрыв лицо руками, с улыбкой покинула лед. Она была очень благодарна публике. Было приятно, что на этом шоу присутствовала мама Камилы — она тоже была растрогана и благодарила нас за это шоу.

— На шоу в Москве может измениться состав участников. Увидим ли мы самую популярную пару «Ледникового периода» Евгению Медведеву и Даню Милохина?

— Нет, эту пару мы не увидим. Даня сейчас занимается своими проектами, и мы пока не смогли состыковаться, но поддерживаем хорошие отношения.

Однако отмечу, что в московских шоу к нашему составу добавится Аня Щербакова — прославленная олимпийская чемпионка, а также победители последнего «Ледникового периода» — Татьяна Волосожар и Федор Федотов.

Еще одной из отличительных черт нашего московского шоу станет то, что все будет посвящено Татьяне Анатольевне Тарасовой, и, помимо фигуристов, в гала-концерте будут принимать участие звезды эстрады.

Практически каждый фигурист будет выступать под вокальное исполнение звезд. Налич, Сосо Павлиашвили, Зара, Камбурова — большое количество абсолютно разных артистов уже подтвердили свое участие.

Это будет эксклюзивный вечер в честь юбилея Татьяны Анатольевны. Вечер, который точно нельзя отложить на потом, потому что 75 бывает только раз. Мне кажется, все обязаны поддержать этот концерт, чтобы Татьяна Анатольевна увидела переполненные трибуны.

— Тарасова в последнее время не посещала турниры и не работала комментатором. Она сможет присутствовать на арене?

— Да, она делает ежедневную зарядку и готовится к этому вечеру (смеется). Мы ей все рассказываем: кто что будет делать, кто будет выступать.

Также на данный момент мы планируем, что Татьяна Анатольевна будет на сцене и вместе с Алексеем Ягудиным будет вести это шоу. Я думаю, что многие соскучились по ее голосу.

К сожалению, по состоянию здоровья Татьяна Анатольевна пока не может комментировать соревнования, но я думаю, что здесь мы ее услышим и увидим — именно с ее тарасовским характером.

— Давно задумали посвятить шоу именно Тарасовой?

— Это уже третий юбилей, который я праздную с Татьяной Анатольевной. Первый был 60 лет — «6.0». Потом был 70, а сейчас — 75. Сам юбилей был в феврале, но тогда проходили Олимпийские игры, и было понятно, что весь наш золотой состав не сможет принять участие. Поэтому мы приняли решение перенести шоу на март, а потом — на апрель. Хочу подчеркнуть, что никаких переносов больше не будет и все точно состоится. Спасибо всем, кто поддерживает нас.

— В России в последние годы появилось много ледовых шоу — например, этой весной еще состоятся как минимум тур Этери Тутберидзе и шоу Евгения Плющенко. Чем еще ваши шоу отличаются от остальных, кроме единой концепции?

— Я был первым в этом деле и стал законодателем индустрии ледовых шоу в России. Да, теперь шоу стало действительно очень много, но, как говорится, лучше прийти к первоисточнику (смеется).

Я занимаюсь ледовыми шоу почти 20 лет, первым начал создавать спектакли и первым сделал телевизионные проекты, поэтому у меня есть огромный опыт проведения таких мероприятий.

Шоу много, и я думаю, что в общем это хорошо. Зрители могут увидеть своих героев в разных трактовках. Но мы отличаемся тем, что у нас есть история и есть свой зритель, который знает, что любой мой проект — это в первую очередь качество и художественное наполнение.

Также отличительная черта в том, что «Ледниковый период» является большой составляющей в жизни моей Татьяны Анатольевны, и поэтому у нас выступит много пар из «ЛП». А это все-таки эксклюзивный проект, наш проект, проект Первого канала.

Ну и еще раз подчеркну, что в Москве также будет золотой состав Пекина — Щербакова, Кондратюк, Синицина и Кацалапов и многие другие. Также сейчас мы договариваемся по поводу участия Камилы Валиевой — думаю, она к нам присоединится в Москве.

Будут и чемпионы прошлых лет — Ягудин, Тотьмянина и Маринин, Домнина и Шабалин, Костомаров…

Это тоже является отличительной чертой: в моих шоу вы видите поколения фигуристов разных лет. Это не только чемпионы прошлого и не только новоиспеченные победители — это именно совместная история.

— Вы можете собрать в Москве всех звездных одиночниц — Валиеву, Щербакову, Загитову, Медведеву…

— Ну не совсем.

Не будет Саши Трусовой. Наверное, потому что сейчас Саша планирует выступать в Санкт-Петербурге.

Но я восхищаюсь всеми девочками нашей команды — например, Лиза Туктамышева тоже у нас выступала.

Вообще я сотрудничаю со всеми, всех уважаю и люблю, но мне кажется, что наш шоу-состав уже и так бесконечный (смеется).

— Есть ли новости по новому сезону «Ледникового периода»? Состоится ли он?

— На данный момент решение еще не принято, держим паузу. Тем не менее мы потихоньку готовимся к работе и к новому сезону, я думаю о возможных изменениях формата, провожу такую «домашнюю работу». Однако еще раз подчеркну: окончательного решения о продолжении «Ледникового периода» пока нет.

— Вы упоминали, что будете ставить программу на следующий сезон для Михаила Коляды. Планируете ли работать с кем-то еще?

— Буквально только что был звонок от тренера Андрея Мозалева — Кирилла Давыденко. Возможно, поработаем.

Также мы рассматриваем сотрудничество (хотя еще не договорились окончательно) с Тамарой Николаевной Москвиной — могу поставить программу Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Спортсмены готовятся к работе, а что из этого получится — посмотрим.

Хочу отметить, что я сам начал вести достаточно активную для себя тренерскую работу — вместе с Еленой Масленниковой (известная хореограф-постановщик, соавтор ледовых проектов Авербуха с 2006 года. — «Газета.Ru»).

У нас открылась школа танцев на льду, которая базируется на катке «Вдохновения», — это каток школы Нины Михайловны Мозер.

Это очень важное сотрудничество. Сейчас мы набираем детей в юниорские танцы на льду, и я начинаю достаточно серьезно заниматься еще и тренерской деятельностью, что, наверное, будет откровением для многих.

Надеюсь, что мы сможем что-то доказать и в танцах на льду — в том деле, в котором я что-то понимаю (улыбается).

— Вы будете активно заниматься тренерской деятельностью?

— Да, я так планирую. Конечно, это никак не должно сказаться на моих проектах и на продюсировании. Я еще раз подчеркну, что в этой школе я работаю не один — есть еще Елена Масленникова. Но да, это действительно будет уже не кураторство с моей стороны, а полноценная тренерская работа.

— Как думаете, через сколько лет вы сможете составить конкуренцию монреальской школе, которая сейчас лидирует с отрывом? (Канадские тренеры Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон привели к успеху олимпийских чемпионов и пятикратных чемпионов мира в танцах на льду Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона).

— Вы очень правильно задаете вопрос — на это мы и нацелены. Конечно, у нас и в России есть сильнейшие школы — Саша Жулин (тренер серебряных призеров Пекина в личном турнире Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. — «Газета.Ru»), Свинин и Жук (тренеры чемпионов России Степановой и Букина. — «Газета.Ru»), Алексей Горшков (тренировал Албену Денкову и Максима Ставиского, Оксану Домнину и Максима Шабалина; сейчас работает в сотрудничестве с Николаем Морозовым, Свининым и Жук, тренирует Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного, Елизавету Пасечник и Максима Некрасова, Ирину Хавронину и Дарио Чиризано. — «Газета.Ru»).

Сейчас нам нужно просто создать школу. Я думаю, что это вопрос не года и не двух. По-настоящему становление школы может произойти в ближайшие пять лет — когда те ребята 14-16 лет, которые пришли к нам заниматься сейчас, будут выходить на взрослую арену.

Конечно, хотелось бы сделать все быстрее (смеется). Но я думаю, что за пять лет мы сможем показать работу, которая потихонечку создаст конкуренцию известным школам. Конкуренция — это всегда хорошо.

— Вы не планируете брать уже взрослых спортсменов?

— Да, на данный момент мы берем юных фигуристов. Я считаю, что надо учиться и идти вместе по дороге с такими спортсменами, а не брать уже готовые пары и просто стоять рядом с ними.

— Рассматриваете ли вы одиночников, которые могут перейти в танцы на льду?

— Это не исключено. Пока достаточно большой интерес к нашей группе. Много народа просится, мы ведем отбор.

Уже есть одна пара, с которой мы сможем в следующем сезоне на совсем юниорском уровне, но что-то показать. Думаю, сначала нужно дать результат, а потом уже отбоя не будет.

— Как вы пришли к тому, что хотите серьезно попробовать себя в тренерской деятельности и принять этот новый вызов?

— Вы правильно сказали про новый вызов. Действительно уже много чего сделано, и тренерство — это единственное, что я на льду еще не попробовал (смеется).

Я организовал много массовых мероприятий, был режиссером церемонии открытия Универсиады и чемпионата мира по футболу, культурного форума в Санкт-Петербурге, сделал много ледовых спектаклей для взрослой аудитории и новогодних шоу. Были гастрольные туры, гала-шоу и телевизионные проекты.

Единственное, за что я не брался, — это тренерская работа и создание школы.

Однако хочу отметить, что мною были созданы три больших региональных школы «Наследие», в которых занимаются 1,5 тысячи детей, — в Симферополе, Ессентуках и Ставрополе. Эти школы постоянно мной курируются, там работают тренеры, которых набрал я, и надеюсь, что все вместе они дадут результат в будущем. Это школы и фигурного катания, и хоккея, и я постоянно курсирую между ними.

Там построены ледовые центры — и опять же построены мной. При огромной поддержке государства они развиваются, и дети получают возможность заниматься бесплатно под руководством тренеров.

Это уникальная программа, которую я разрабатываю и продвигаю. В планах есть строительство еще ряда катков. Практически везде ведется работа.

К счастью, тренерская деятельность позволяет мне уделять всему этому время. Тренировки начинаются рано — в 8.00 утра. На каждое утреннее занятие с 8.00 до 10.00 я еду работать тренером, а потом уже окунаюсь в другую, обычную работу (смеется).

Конечно, тренерская деятельность требует не только два часа в день, но сейчас я работаю в таком режиме.

— Пока нет точной информации о том, будут ли российские спортсмены принимать участие в международных соревнованиях в следующем сезоне. Как нам нужно организоваться внутри себя в случае отстранения, чтобы продолжать развивать фигуристов?

— В первую очередь должно быть большое количество турниров. Необходимо тренироваться и соревноваться все время. Во время коронавируса мы с этим уже справлялись, и нашей команде тогда очень помогло большое количество разных соревнований. Важно мотивировать себя тем, что участие в международных турнирах обязательно вернется и надеяться, что это случится как можно скорее.

— Журналист Sports.ru Полина Крутихина предложила революционный вариант развития фигурного катания в России — на время отстранения создать серию турниров c собственными правилами и позволить себе эксперименты. Например, разрешить четверные прыжки в женских коротких программах и сравнять коэффициенты в их программах с мужскими; устроить соревнования по артистической и технической программам. Как вы относитесь к такой идее?

— У нас есть правила Международного союза конькобежцев (ISU), и я думаю, что они должны быть едиными для всех. А собственные правила пусть будут на шоу-турнирах, которые раздвигают рамки, — таких, как Кубок Первого канала, который является хорошим подспорьем для ребят, а также эмоциональной и финансовой поддержкой для них.

А соревнования все-таки должны проходить по единым международным правилам и допридумывать что-то уже не надо.

— Вы отмечали, что многие фигуристы могут сменить спортивное гражданство, если нас долго не будут пускать на международные соревнования. Действительно ли может случится такое, что нас покинут сильные фигуристы вроде Саши Трусовой и тренеры вроде Этери Тутберидзе?

— Я думаю, что здесь в первую очередь речь идет не о состоявшихся топ-спортсменах и тренерах. Им даже менять гражданство очень сложно по правилам ISU — придется пропускать несколько сезонов. К тому же они уже вкусили, что такое выступать за Россию, и я думаю, что они никуда не перейдут.

Скорее, это касается молодой плеяды спортсменов — нашей будущей опоры, которых мы можем еще даже не знать. Например, мы видим, что Америку представляет некий Илья Малинин. Правда, его семья давно уехала, так что это не совсем чистый пример, но тем не менее.

В общем могут уехать те ребята, которые хотят выступать здесь и сейчас и еще не были задействованы за сборную России. У них может возникнуть такое искушение, чтобы не терять практику. Тем самым наш ближайший резерв может начать истекать.

Поэтому очень важно поддерживать фигуристов и мотивировать большим количеством внутренних турниров.