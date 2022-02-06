Российские фигуристы в шаге от командного золота: за кого болеть 7 февраля

В четвертый день Олимпийских Игр в Пекине будут разыграны девять комплектов наград. Российские биатлонистки пробегут первую личную гонку на ОИ-2022, а в фигурном катании завершится борьба в командном турнире, где сборная России перед финальными прокатами уверенно лидирует в турнирной таблице. «Газета.Ru» рассказывает, за кого болеть на Олимпиаде 7 февраля.

Фигурное катание. Командный турнир

Утром решится судьба первого из пяти комплектов наград, разыгрываемых в фигурном катании, и у российской сборной есть прекрасная возможность пополнить медальную копилку.

Перед решающими прокатами преимущество команды Олимпийского комитета России (ОКР) над ближайшими преследователями в лице сборной США составляет три балла. Также квалифицироваться в финальный день командного турнира сумели представители сборных Японии, Китая и Канады.

В женском одиночном катании Россию будет представлять Камила Валиева. Она стала лидером после короткой программы, опережая ближайшую преследовательницу, японку Хигути Вакабу, на 15,45 балла.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По результатам ритм-танца они расположились на второй строчке, уступив американским спортсменам Мэдисону Хаббеллу и Закари Донохью;

В соревнованиях пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они также заняли вторую ступень после короткой программы, уступив хозяевам турнира — паре Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

Фигуристка Катарина Гербольдт заявила, что российская сборная имеет все шансы завоевать золото по итогам турнира.

«Ребята смогли догнать американцев и сделать некий запас по очкам. Рада, что они смогли справиться с такой ответственной задачей. Несмотря на то, что они — достаточно юные дебютанты на таком уровне, они не дрогнули и показали максимум. В весьма трудной эмоциональной ситуации они смогли собраться: они понимали, что от них многое зависит, и надо добывать для команды очки.

Конечно, у нашей команды большие шансы на золото. Надеюсь, что мы будем отрыв увеличивать. Тем не менее, что-то гарантировать со стопроцентной уверенностью сложно. У нас есть опытные спортсмены, те, кто проходил и Олимпийские игры, и чемпионаты мира. Думаю, они смогут доказать, что Россия лучшая», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Старт соревнований запланирован на 04:20 по московскому времени, первыми на лед выйдут спортивные пары.

Биатлон. Женская индивидуальная гонка

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) утром опубликовала состав список участниц первой личной гонки Олимпиады-2022.

На дистанции 15 км цвета ОКР будут защищать Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.

Нигматуллина уйдет в гонку 29-й, Миронова – 38-й, Резцова – 74-й, Буртасова – 84-й; а всего на дистанцию выйдут 89 спортсменок.

Вчера Нигматуллина и Резцова смогли открыть счет медалям нашей сборной, выиграв бронзу в смешанной эстафете. Можно не сомневаться, что этот успех раскрепостит спортсменок и поможет им пробежать предстоящую гонку без излишнего давления со стороны болельщиков.

Старт индивидуальной гонки намечен на 12:00 по московскому времени.

Хоккей. Женщины. Россия — Канада

В 07:00 по московскому времени женская сборная России проведет свой третий матч на групповом турнире в рамках зимних Олимпийских игр. В соперницах у дружины под руководством Евгения Бобарико будет национальная команда Канады, которая наряду с США является одной из двух главных фавориток Игр.

Прошлую игру россиянки уступили как раз американкам (0:5), но благодаря победе над сборной Швейцарии отечественная команда занимает третью строчку в турнирной таблице группы А и сохраняет шансы на выход в четвертьфинал.

Обе свои игры на ОИ-2022 канадки завершили с двузначным числом заброшенных шайб, обыграв финскую команду со счетом 11:1, а швейцарскую со счетом 12:1. Исходя из этого, для сборной России можно будет считать успехом поражение с девятью пропущенными шайбами и одним взятием ворот оппоненток действующих чемпионок мира.

Конькобежный спорт, шорт-трек

7 февраля на ОИ-2022 будут разыграны два комплекта наград в этих видах спорта: конькобежки Елена Сохрякова, Евгения Лаленкова и Елизавета Голубева поборются за золото в беге на 1500 метров, а шорт-трекистки Елена Серегина и Софья Просвирнова начнут со стадии четвертьфинала на дистанции 500 метров.

Медальная баталия в конькобежном спорте начнется в 11:30 мск, а забеги 1/4 финала в шорт-треке стартуют в 15:45 мск.

Другие финалы дня

Всего 7 февраля будут разыграны девять комплектов наград в семи видах спорта. В горных лыжах мужчины разыграют награды в скоростном спуске, женщины сразятся за медали в гигантском слаломе. От России в этом виде программы выступят Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова.

Помимо этого завтра определится олимпийский чемпион в дисциплине «слоупстайл» у мужчин, а также станут известны призеры смешанного командного турнира по прыжкам с трамплина. Защищать честь нашей страны будут Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.