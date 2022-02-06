Все встали, кроме украинцев. Как ученица Тутберидзе покоряет Игры

Второй день командного турнира принес сборной России два выдающихся проката от Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, а также важные баллы, которые позволили не только выйти на первое место общем зачете, но и оторваться от основного конкурента – команды США – на три очка. «Газета.Ru» — о том, как прошел второй день «командника» и чего ждать от российских фигуристов дальше.

Непобедимая Валиева и блестящий Кондратюк

Сомнений в победе Камилы Валиевой, которая замыкала короткую программу у женщин, казалось, не было ни у кого. Навязать борьбу россиянке, которая в этом сезоне не проиграла ни одного старта, не мог никто – тем более, что соперницы во второй разминке, где и выступала ученица Тутберидзе, ошибались одна за одной. Валиева хоть и нервничала перед стартом (для нее это дебют на Играх), но смогла справиться с собой и в очередной раз выдала безукоризненный прокат с прекрасным тройным акселем, набрав в сумме 90,18 балла. После проката в зоне российской сборной присутствовавшие там фигуристы и тренеры делали уже знакомый жест руками – показывали сердце.

«На сегодня сделала все возможное, что зависело от меня. Рада, что принесла команде максимальное количество баллов за короткую программу. Счастлива находиться на Олимпиаде. Арена в Пекине меня вдохновляет, приятно кататься. Психологических отличий с другими соревнованиями нет.

На Кубке Первого канала в конце произвольной программы мы ждали оценок, и вся команда сделала такой жест (руки в виде сердечка вокруг головы), решила, что сейчас самое время его повторить», — рассказала Валиева после проката.

Важным аспектом короткой программы у женщин стало выступление американки Карен Чен. Фигуристка, которая хоть и не рассчитывала на победу, но могла принести команде очень важные баллы, не сумела полностью справиться с нервами, допустив помарку на каскаде и падение с тройного риттбергера, что отбросило ее на пятую позицию.

«Я хотела проехать чистую программу для себя, команды, семьи и всех болельщиков. Даже не знала, что ожидать. Здесь все чувствуется как на чемпионате США. Мое падение? На тренировках все было хорошо, я исполняла все прыжки. Но здесь я допустила ошибку. Постараюсь исправиться к следующим прокатам.

Я расстроилась из-за падения на риттбергере. Хотелось получить шанс снова выйти и все исправить. Но это опыт. Теперь я понимаю, каково выступать на этом уровне. Валиева показала удивительные вещи. Но я здесь концентрируюсь только на своем прокате. У нас в команде все настроены позитивно, мы продолжаем борьбу в команднике», — отметила Чен после своего проката.

После выступления Валиевой соперники аплодировали россиянке стоя – поднялась даже сборная США. Но, по информации Sport24, такой жест уважения проигнорировала украинская команда, чьи фигуристы остались сидеть. Сама российская спортсменка призналась, что прочувствовать подобную поддержку от других сборных очень приятно.

«Американцы аплодировали стоя? Конечно, это очень приятно. Они все-таки тоже фигуристы. И рада, что ребятам из других стран понравилось — американцам, канадцам и другим», — отметила она.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин осудил украинскую сборную и признался, что ему было неприятно смотреть на ее поведение.

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» — сказал Ягудин «Спорт-Экспрессу».

На произвольную программу у мужчин от России вышел Марк Кондратюк, действующий чемпион страны и Европы, который также выступал и в коротком прокате. Фигурист, занимающийся у Светланы Соколовской, показал достаточно чистый прокат, которого ему хватило, чтобы обойти соперников и занять второе место. На первом оказался японец Юма Кагияма, чей результат — 208,94 балла – стал третьим в мировой истории. Россиянин набрал 181,64 балла и практически на десять очков обошел американца Винсента Чжоу, замкнувшего тройку.

«Я не чувствую себя героем, чувствую себя частью команды. Человеком, который справился, сделал почти максимум.

Я искренне благодарен, что мне выпала возможность катать в командном турнире. И самое главное, что у меня есть шанс испытать олимпийские эмоции не два раза, а четыре. Можно говорить, что сложно много катать. А я, наоборот, счастлив. Не знаю, насколько мне это поможет в личном. Я сам первый раз в такой ситуации», — признался фигурист после проката.

Ошибки Чжоу на прыжковых элементах не позволили ему бороться за второе место с Кондратюком. Российский фигурист отметил, что если бы на произвольную программу вышел бы Нейтан Чен, который катал короткий прокат, все могло бы сложиться по-другому.

«Если бы катал Нейтан Чен, результат был бы другим? Я не видел его прокат. Юма Кагияма меня обкатал, да, он прекрасно катался. Но если бы вышел Нейтан, наверное, все было бы иначе», — заявил он.

Выступление российского фигуриста отметил известный американский актер, комик, режиссер, сценарист и продюсер Бен Стиллер, который оценил музыкальную композицию, которая звучала в произвольной программе. Кондратюк катается под музыку из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

«Уважение российскому фигуристу, который зажигал с программой «Иисус Христос — суперзвезда», — написал Стиллер в Twitter.

Что дальше?

В командном турнире остался один соревновательный день — 7 февраля. Свои произвольные программы покажут танцевальные дуэты, спортивные пары и женщины. И для начала нужно понять, что состав, который появится завтра на льду, пока определен не полностью. Виктория Синицина и Никита Кацалапов уже заявили журналистам, что они выйдут на произвольный танец. Это значит, что у России остаются две замены, которые можно применить в спортивных парах и женщинах, поскольку ученица Александра Жулина катает оба вида, также короткую и произвольную программу исполнил Кондратюк.

Поставить Валиеву в короткий прокат было самым логичным решением сборной, поскольку именно она способна чисто приземлить тройной аксель – единственный элемент ультра-си, выполнение которого разрешено в короткой программе. Александра Трусова этот прыжок исполнить пытается, однако пока он ей не покоряется – на прошедшем чемпионате Европы она с него упала, Анна Щербакова им не владеет. Однако обе фигуристки способны прыгать четверные прыжки. Во время открытых прокатов сборной, которые прошли перед стартом сезона, Трусова заявила сразу пять четверных, чего до нее не делал никто в мире, однако исполнить чисто произвольную программу с ними на соревнованиях спортсменка пока не смогла. У Щербаковой контент куда скромнее – на двух последних стартах (национальном и европейском первенствах) она прыгала только четверной флип. Однако на тренировке в Пекине фигуристка сумела исполнить лутц в четыре оборота, который у нее не получался на протяжении всего сезона.

Выбор остается за Федерацией фигурного катания на коньках России, однако понятно одно – кто бы из фигуристок ни вышел на произвольную программу, с тем контентом, которым владеют россиянки, шансов у соперниц нет.

При этом, если смотреть по результатам последних стартов, то видно, что Трусова и Щербакова идут практически вровень – Александра выиграла один этап Гран-при, но снялась со второго из-за травмы, Анна победила на обоих стартах, где приняла участие. На чемпионате России, который стал отборочным на Олимпийские игры, Трусова оказалась второй, а Щербакова третьей. На европейском первенстве они поменялись местами. Выбор предстоит действительно сложный.

Вопрос остается и по спортивным парам. В запасе у России еще два дуэта – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Бороться в этом виде предстоит, в первую очередь, не с американской парой, а с представителями Китая. Неизвестно, кого поставит страна-хозяйка Игр, но в короткой программе выступили Суй Вэньцзинь и Хань Цун – двукратные чемпионы мира и серебряные призеры Игр-2018. Причем стоит отметить, что в командном турнире они сражались с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, действующими чемпионами мира, и сумели на несколько десятых балла побить их рекорд. И если Китай оставит эту пару на произвольную, российскому дуэту придется сложно.

Китайцы хоть и сохраняют шансы на медаль командного турнира, однако главным соперником для России являются американцы. Сейчас сборные разделяет три балла (45 против 42) после пяти видов. 7 февраля сначала произвольную программу покажут спортивные пары (04.15 по московскому времени), следом на лед выйдут танцевальные дуэты (05.30 мск), а закроют командный турнир женщины (06.35 мск).