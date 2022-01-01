«Дзюба? Только не в «Рубин»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в беседе с «Газетой.Ru» подвел итоги календарного года в Российской премьер-лиге (РПЛ), раскритиковал результаты казанского «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого, оценил перспективы нового главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли и дал прогноз на то, кто станет чемпионом России в сезоне-2021/22.

«В «Спартаке» изначально было понятно, что Витории будет непросто»

— Завершилась первая часть чемпионата, какие у вас эмоции от нее?

— Как я и думал перед началом сезона, что «Зенит», скорее всего, будет на первом месте, так оно в итоге и случилось. Мне казалось, что создавать конкуренцию ему будут «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо». В принципе, все так и вышло, за исключением «Спартака».

Еще мог бороться за лидерство «Локомотив», но с этим клубом случилось то, чего никто не мог предположить. Убрали тренера, который и работал нормально, и результат хороший давал, но пришли люди, захотевшие на этом неплохо заработать. И вот они делают свое дело.

— Как оценить работу Руя Витории в «Спартаке»? С одной стороны, первое место в группе Лиги Европы и выход в 1/8 финала, а с другой — лишь девятое место в турнирной таблице РПЛ.

— Я за свою футбольную карьеру чего только не видел, так что знаком с ситуацией, когда команда играет в Лиге чемпионов, при этом находясь в зоне вылета своего чемпионата.

В «Спартаке» изначально было понятно, что Витории будет непросто. Пока он разбирался со всеми делами, время для исправления дел в РПЛ попросту закончилось.

В чемпионате он играл неудачно с командами, которые послабее тех, что были в Лиге Европы. Но при этом смог дважды победить «Наполи», когда неаполитанцы в Серии А вообще никому не проигрывали. Один матч может сыграть кто угодно. И мы сейчас ветеранами можем обыграть кого угодно. Поэтому какой-то однозначный вывод сделать трудно.

— Почему команда с легкостью настраивается на еврокубковые матчи, но никак не может взять себя в руки в играх чемпионата?

— «Спартак» как начал сезон в нервотрепке, так в конце года к ней и пришел. Клуб уже не может без хайпа, так он стал устроен. Логику в нем тоже найти тяжело.

Если говорить об игре, то бездарно в этом сезоне «Спартак» сыграл только в Петербурге (проиграл «Зениту» 1:7. — «Газета.Ru»). А если взять и пересмотреть другие матчи, проигранные «Спартаком», то во многих из них команда не то что не уступала, а даже переигрывала оппонента. Этому нет объяснения.

И таких игр много — взять хотя бы первую (против «Рубина» в Казани), где «Спартак» проиграл 0:1. А на Кубке Матч Премьер до этого команда вообще 13 мячей забила! И все говорили, что так и будет продолжаться по ходу сезона. Но вышло все наоборот.

— Есть мнение, что Руй Витория не мог проявить себя из-за недовольства его кандидатурой экс-члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой. Что вы думаете на этот счет?

— Соглашусь, с самого начала Витория был обречен. Все-таки влияние супруги владельца на команду есть, и оно огромно.

— Новым главным тренером «Спартака» стал Паоло Ваноли. Чего вы ожидаете от этого назначения?

— Единственное, что мне нравится — он поиграл в футбол в свое время. Как игрока его сейчас, наверное, никто уже не помнит, но другое дело, что им он был. Это уже плюс. Я никогда не пойму и не приму того, что мне рассказывают люди, которые никогда не играли в футбол. Ясно, что «Спартак» с девятого месяца должен подняться. Команда-то собрана хорошая.

— Кто был лучшим в «Спартаке» в первой части сезона?

— Я бы похвалил сразу Максимилиано Кофрие. Его никто не знал, не видел, а он с первой игры встал и без него теперь представить игру команды невозможно. Ясно, что есть ошибки, но он с первого матча играет — причем хорошо.

На своем уровне сыграли Георгий Джикия, Самуэль Жиго. Виктор Мозес — отлично, как всегда, потому что класс футболиста виден. Ну и необходимо похвалить молодых ребят: Наиля Умярова, Руслана Литвинова, Михаила Игнатова. По Михаилу видно, что ему немного не хватало физических кондиций в последних матчах, но он старался, как и все молодые.

«Почему для иностранцев все, а для своих ничего?

— Перейдем к «Локомотиву». Как вы оцениваете работу Ральфа Рангника и его команды до того момента, пока он не уехал в «Манчестер Юнайтед»?

— У нас в последнее время почему-то для европейцев создают такие условия, что они используют Россию исключительно как место для заработка. Или это от того, что мы действительно на 20 лет от Европы отстаем по всем параметрам, или по чему-либо еще. Причем половину приглашенных тренеров мы даже не знаем. Кто это такие?

Я вообще не знаю имен тех, кто пришел в «Локомотив», хотя поиграл в футболе 20 лет, — и из них большую часть в Европе.

Я слышал фамилии Эффенберга, Маттеуса, Руммениге, потому что это люди из футбола. А этих, кто приехал, я вообще не знаю. Но они почему-то все руководят. Почему у нас для иностранцев все, а для своих ничего?

— Как вы считаете, почему руководители российских клубов при прочих равных склоняются к выбору иностранных специалистов?

— Футбол давно стал огромным бизнесом. Им правят агенты. Многие вещи происходят, но их природу ты понять не можешь. Обратите внимание, что мы не знаем про агентов в волейболе, гандболе, про них ничего не слышно. Потому что там и зарплаты, и суммы трансферов не на порядок, а в тысячи раз меньше. Зато в футболе все они есть. Все разбираются, всем крутят, вертят, всем руководят.

— Удивились ли вы отставке Марко Николича из «Локомотива» в октябре? Казалось, что команда играет неплохо…

— В том-то и дело, что в «Локомотиве» все было хорошо: Николич работал нормально, поступал по-человечески, себя не выпячивал, не строил из себя никого, спокойно делал свое дело.

У меня такой вопрос: почему все иностранцы приходят в клубы с большими бюджетами? Почему они не придут в «Уфу», в «Арсенал»? В «Химки» или «Нижний Новгород»? Чтобы там со своим вектором развития построить новую команду. Вот я бы тогда сказал: «Нифига себе, вот молодцы какие!»

Пускай команду из ФНЛ (Футбольной национальной лиги — второго по силе дивизиона. — «Газета.Ru») возьмут, вложат эти бешеные деньги и сделают команду, которая выйдет в Лигу чемпионов. Вот тогда я скажу: «Молодцы, красавцы!»

Но такого же нет. Они же почему-то приходят в «Спартак», «Зенит», ЦСКА, — туда, где есть деньги. И начинают рассказывать, как надо в футбол играть. Как будто бы до этого у нас в футбол никто никогда не играл. У нас играют в футбол так, как они во снах своих не видели.

— Получится ли у «Локомотива» отбить затраты на летнюю трансферную кампанию, которая выдалась очень яркой и шумной?

— Ясно, что в теории все возможно. Если купить недорогих игроков и дать им время, чтобы вырасти, то через год-два их можно продать за 5-7 млн евро. В сегодняшних реалиях это небольшие деньги, особенно когда в Европе случаются трансферы за 70, 80 или 100 млн. Но для этого нужно играть в еврокубках. Все равно же клуб получает какие-то средства за выступления в Лиге Европы или Лиге чемпионов.

«Дзюба? Только не в «Рубин»

— «Зенит» снова чемпион?

— Побороться с «Зенитом» за чемпионство может пока только «Динамо». В последнем матче москвичи показали, что не прочь создать конкуренцию. Но я надеюсь, что еще кто-нибудь вклинится в борьбу.

Сергей Семак уже четвертый год работает в команде и только первый раз сумел пройти в евровесну из группы Лиги чемпионов.

Кричат, трубят, шумят, что вышли в Лигу Европы. А они плакать должны, понимая, что из года в год не могут в Лиге чемпионов играть!

Да, против них играют сильные клубы, ну так и вы играйте! Тем более что руководство покупает дорогих футболистов.

— Переход Артема Дзюбы в «Рубин» реален, на ваш взгляд?

— Ну вы что, только не в «Рубин». Клуб идет на десятом месте в турнирной таблице. Артем нормально играет, для своих лет — просто отлично. И приносит много пользы. Если «Зенит» его не продлит, то он с легкостью найдет себе место в другой российской команде.

Про «Рубин» вообще стоит завести отдельный разговор, потому что с таким бюджетом и составом располагаться так низко в таблице — это кошмар.

В Лиге конференций они проиграли «рукаву» какому-то («Ракув», вице-чемпион Польши. — «Газета.Ru»). Вот где нонсенс! Самое интересное, что про это никто не говорит, ничего не обсуждает. В клубе нужны кардинальные перемены, но на них никто не пойдет, потому что там у Слуцкого контракт на пять лет, его убирать не станут.

— Можно ли считать «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Есть ли между ними какая-либо связь?

— Ну как между ними может не быть никакой связи? Мы же видим, сколько игроков, которые в свое время принадлежали «Зениту», играли и получали зарплату там, играют за «Сочи». Это же не выдумка какая-то, это так и есть. И владелец клуба — не далекий для «Зенита» человек.

Другое дело, что в футбольном плане «Сочи» молодцы. Мне казалось, что они будут чуть пониже в турнирной таблице, однако их место в тройке сейчас вполне заслуженное.

Маттео Кассьера — отличный нападающий, восемь мячей забил, для нашего чемпионата это хороший показатель. С защитной линией у них тоже все в порядке, в середине есть Кристиан Нобоа. Костяк тоже сложился — Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов и Нобоа как играли, так и играют.

Если оценивать их по составу, то я думаю, что «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» как минимум не слабее. «Спартак» уже далеко, ему будет тяжело на что-то претендовать, поэтому вижу сочинцев в шестерке по итогам сезона.

«Захарян вряд ли поможет «Барселоне»

— Оцените прогресс московского «Динамо».

— Если в прошлом году я говорил, что у «Динамо» недостает опыта, может быть, какой-то спортивной злости, из-за чего они заняли шестое место, то в этом году я прогнозировал борьбу за топ-5 минимум. А они уже на втором месте уверенно идут. Хорошая трансферная кампания летом у них была, купили двух защитников, взяли Дениса Макарова, прогрессирует молодежь, есть резерв — эта команда на 100% должна бороться за чемпионство. По игре динамовцы превосходят многих оппонентов.

Себастьян Шиманьски — молодец, стал лидером в этом году. Когда приехал, то складывалось впечатление, что ему было немного некомфортно, он не понимал, что и как. А сейчас берет на себя игру, у него есть хорошие качества. Его в игре с «Зенитом» не хватало.

— Захаряном летом интересовалась «Барселона», сейчас проскочила информация об интересе «Реала»...

— Я спокойно к этому отношусь. Кого только не просматривают футбольные скауты сейчас. Ты можешь просто дома сидеть и отсматривать всех игроков на компьютере. Это раньше не было подобных возможностей, из-за чего приходилось лететь и вживую наблюдать за футболистом. Поэтому я немного удивляюсь и смеюсь, когда у нас показывают одного тренера, который кого-то где-то смотрит, потом в другом городе следующего.

Человек дома мог сидеть, включить телевизор, даже не один, а несколько, и смотреть любые игры любых чемпионатов. А у нас потом специалисты сидят и хвастаются. Вы что?

Что касается Захаряна, то действительно его просматривают многие. Он хороший парень, мне нравится то, что он выделяется осмысленными действиями на поле, грамотно выходит из трудных положений.

Он правильно принимает мяч, правильно обрабатывает его, правильно отдает, старается. Это не всем дано. У кого-то может спонтанно получаться, а у него все идет от головы. Когда нужно мяч придержать, он его придерживает. Арсен — талант. Не всегда его хватает на весь матч, но он еще молодой.

— Может ли он хотя бы теоретически усилить кого-либо из названных испанских грандов?

— Я не думаю, потому что у них академиях своих ребят хватает. Та же «Барселона» привлекает к основе ребят возраста 18-19 лет, так что, я думаю, вряд ли.

«ЦСКА? Невозможно же все время выигрывать»

— Четвертым в турнирной таблице идет ЦСКА. Это можно считать успехом?

— В клубе делается максимум для того, чтобы добиться положительного результата. Алексей Березуцкий, которого никто не представлял в качестве главного тренера, мне очень нравится. Хотя знаю, что многие с этим не согласны.

Ведет себя спокойно, не бегает, не кричит, ни с кем не ругается, смотрит игру, по необходимости подсказывает — все. Показухи никакой нет, просто спокойно работает, — и команда уже на четвертом месте.

Хотя перед началом чемпионата предсказывали седьмое-восьмое место. И это несмотря на уход Николы Влашича, который создавал процентов 70 атакующих действий.

— Это говорит о слабости нашего чемпионата или о тренерском таланте Березуцкого?

— Этого, честно говоря, я не знаю, но что чемпионат у нас, мягко говоря, не сильный, показывает статистика. Еврокубки все расставляют по своим местам, поэтому о чем тут еще думать.

— Как вам кажется, нарушен ли баланс сил между генеральным директором Романом Бабаевым, председателем совета директоров Максимом Орешкиным и президентом Евгением Гинером? Могло ли какое-то недопонимание между ними влиять на то, что клуб раз за разом попадал в скандалы в 2021 году?

— Среди этих фамилий я знаю только Гинера. Две другие фамилии я просто не знаю. А Гинер — это президент, с которым ЦСКА за 20 лет добивался значительных успехов.

Но, наверное, всему есть свое время. Невозможно же всегда все выигрывать. Может быть, люди подустали, стали взрослее и им начало все это приедаться.

Раньше постоянно приводили ЦСКА в пример по трансферной политике. Находили какого-либо футболиста, как того же Вагнер Лава. Никто не знал, как он играет, как выглядит. Он приходил и становился лучшим игроком чемпионата России, забивал множество мячей. И таких примеров была масса, когда приходил недорогой игрок, который впоследствии продавался гораздо дороже.

— И напоследок — ваш прогноз на весеннюю часть чемпионата России.

— «Зенит» однозначно первый. Хочется верить, что «Динамо» все же навяжет борьбу, но загадывать так далеко трудно. Все команды более-менее равные, поэтому определиться в данный момент можно только с первым местом.