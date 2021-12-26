Обошлось без сюрпризов: кто представит Россию на чемпионате Европы

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила список фигуристов, которые представят страну на чемпионате Европы в Таллине. В заявке обошлось без сюрпризов. В женском одиночном катании выступать будут Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, которые выиграли медали на чемпионате России.

Женское одиночное катание

На чемпионат Европы поедут фигуристки, которые накануне поднялись на пьедестал национального первенства – Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Выбор Федерации очевиден и объективен, сейчас эти спортсменки, которые занимаются у Этери Тутберидзе в «Хрустальном», показывают самый сильный уровень в стране со сложнейшим контентом. В арсенале Валиевой и Трусовой несколько четверных прыжков. Программа Щербаковой куда беднее на элементы ультра-си, к примеру, на чемпионате России она попыталась исполнить только один четверной прыжок – флип, но упала с него.

Однако даже это не помешало спортсменке набрать высокие баллы и войти в тройку.

В запасных оказались Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. До старта чемпионата России обе считались претендентками на Олимпийские игры в Пекине, однако на национальном первенстве заняли седьмое и восьмое места соответственно. Изначально в списке была еще Софья Муравьева, занявшая на чемпионате четвертое место, однако позднее она была исключена из-за несоответствия возрастному цензу.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков объяснил, почему сначала Муравьева была включена в список.

«Что касается включения Софьи Муравьевой в состав — она замечательная девочка, но на месяц с небольшим не подходит по возрасту. Почему включили? Там в паспорте было плохо видно дату рождения. Случилась ошибка, к сожалению. Замен вместо Софьи пока не будет, в запасе остаются две девушки», — цитирует Горшкова «Матч ТВ».

Мужское одиночное катание

В список вошли Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. В этом случае стоит вспомнить правило, согласно которому на европейское первенство отправляются действующие чемпион и вице-чемпион страны, а третья квота остается на усмотрение тренерского совета. Именно поэтому в состав вошел Семененко, который занял четвертое место, а не Андрей Мозалев, выигравший бронзовую медаль.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему был сделан выбор в пользу Семененко.

«Почему в составе Семененко, а не Мозалев? Потому что исполком согласился с тренерским предложением. Семененко более опытный спортсмен и показывал в течение сезона результаты лучше, чем Мозалев», — приводит слова Когана Sport24.

Запасными на европейское первенство оказались Мозалев, Петр Гуменник и Александр Самарин.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, в свою очередь, заявила, что считает несправедливым отсутствие Мозалева в сборной России на чемпионат Европы.

«Как это Андрея Мозалева нет в составе сборной России на чемпионат Европы? Я чего-то не поняла. На чемпионате России он занял третье место. Конечно, несправедливо не включать его в состав», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат.com».

Спортивные пары

Выбор спортивных пар не оставил ни у кого вопросов, на европейское первенство поедут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Эти дуэты поднялись на пьедестал почета на чемпионате России, и конкурентов у них практически не было. По уровню мастерства к этим фигуристам могут приблизиться только Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые стали первой запасной парой.

Также в запасе Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Карина Акопова и Никита Рахманин.

Танцы на льду

В Таллин поедут Александра Степанова и Иван Букин, выигравшие чемпионат России, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ставшие вторыми. Третьим дуэтом заявлены Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые были вынуждены сняться с произвольного танца из-за вновь обострившейся травмы спины у партнера.

Однако ФФККР и сами фигуристы рассчитывают, что к старту европейского первенства спортсмен успеет восстановиться.

«Ребят, спасибо за такую мощную поддержку и понимание! Мы с Викой прочитали все ваши комменты, а их несколько сотен! Очень много важных слов от вас. Это правда очень помогает. Мы уже в Москве, я начал заниматься спиной. Скоро восстановлюсь и мы покажем все, на что способны. Мы вас не подведем», — написал Кацалапов в Instagram.

Запасными стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, занявшие третье место на национальном первенстве, а также Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 10 по 16 января 2022 года.