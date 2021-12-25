Война продолжается: штаб Тутберидзе забрал балл у ученицы Плющенко

Короткая программа женщин на чемпионате России по фигурному катанию закончилась скандалом из-за снижения результата занявшей второе место ученицы Евгения Плющенко Софьи Муравьевой на балл из-за позднего старта. Оказалось, что протест подала конкурирующая школа «Хрустальный», и в итоге на второе место поднялась подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова.

Скандальный чемпионат

Чемпионат России по фигурному катанию в своей соревновательной части накануне переваливал за экватор, а по количеству скандалов идет даже с опережением графика.

Изначально тон задали соревнования танцевальных дуэтов, где крайне неоднозначным оказалось серебро дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, сына актера Бориса Смолкина.

После ритм-танца проводящая свой первый взрослый сезон пара шла на третьем месте, а в итоге после снятия (также выглядящего подозрительно) дуэта Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевала второе место и гарантировала себе олимпийскую путевку.

Острых ситуаций на национальном первенстве ждали и в соревнованиях женщин, где конкуренция за попадание в Пекин-2022, да и просто за медали внутреннего турнира абсолютно сумасшедшая.

Что ж, скандал не замедлил себя ждать и случился уже после окончания короткой программы, приведя к пересмотру ее результатов.

Пересмотр результатов

В своем недавнем интервью шоу Первого канала «Пусть говорят» самый популярный и, кажется, влиятельный тренер по фигурному катанию в мире Этери Тутберидзе на вопрос о конкуренции с Евгением Плющенко иронично переспросила: «А он есть?»

На деле же в женской короткой программе сражение между «Хрустальным» и «Ангелами Плющенко» развернулось нешуточное. Главный фаворит предстоящей Олимпиады Камила Валиева уверенно выиграла короткую программу с результатом за 90 баллов. А вот второе место неожиданно досталось ученице Плющенко Софье Муравьевой, сумевшей немного опередить трехкратную чемпионку России действующую чемпионку мира Анну Щербакову, еще одну ученицу Тутберидзе.

Правда, такое положение вещей просуществовало недолго. Уже после завершения короткой программы с Муравьевой был снят балл за позднее начало проката (через две секунды после старта музыки), что поменяло ее с Щербаковой местами в итоговом протоколе.

Протест от «Хрустального»

«Соня – умница! Забрали второе место, видимо, этот балл им очень нужен был!» – написала в Instagram супруга Плющенко и известный продюсер Яна Рудковская.

А уже на следующий день в комментарии для «Спорт-Экспресса» Рудковская рассказала обвинила руководство «Хрустального» в закулисной борьбе.

«Протест был подан господином Эдуардом Аксеновым из «Хрустального», эта информация от Федерации фигурного катания России.

Только через два часа после окончания соревнований мы узнали об этом, как, наверное, и все остальные! На пресс-конференции Соня была представлена как девочка, которая заняла заслуженное второе место, — рассказала супруга Плющенко.

— Софья на Олимпийские игры не отбирается, так как не проходит по возрасту, так бы, наверное, мы бы поборолись за этот балл. Наши юристы считают это незаконным, так скажем, и по временным показателям, и по другим аспектам.

Нам нужно всем внимательно изучить статью правил — 18.4 уже после соревнований. Юристы еще вчера были настроены отвоевать этот балл, но Евгений и наша команда тренеров приняли решение не обращать на это внимания, из уважения к организаторам и федерации. Сегодня хочется пожелать всем девочкам удачи. И нашим Соне и Насте (Зининой), они дебютантки, мы будем за них болеть».

В названном Рудковской пункте 18.4 регламента соревнований сказано, что «запрещены протесты, касающиеся оценки выступления спортсмена старшим судьей, судьей или технической бригадой».

Ну а само решение о снижении балла из-за задержки старта выступления должен принимать старший арбитр турнира.

«Это унижает саму Аню»

В своем Telegram-канале подробно данную ситуацию разобрала журналистка Елена Вайцеховская, назвав протест не очень красивым шагом.

«Обе спортсменки катаются даже не в заключительной, а во второй группе, после которой объявляется перерыв на заливку льда, то есть образуется прорва времени на то, чтобы оперативно привести протокол в соответствие. Но этого не происходит, — начала Вайцеховская.

— Значит, на судейский косяк (а, точнее, на возможность использовать лазейку и пересмотреть результат) людям, облеченным властью принятия решений, было указано позже. Выражаясь скучным протокольным языком, кем-то был высказан протест, пусть даже неофициальный. Но дело в том, что протест не может быть рассмотрен с таким опозданием, это раз. А, во-вторых, он не должен подаваться на пересмотр чужой оценки.

То есть, как ни крути, ситуация вышла крайне неуклюжей, некрасивой, да и справедливости в ней не было ни на грош.

Ведь суть случившегося заключается совершенно не в том, что человек , ответственный за контроль старта, как-то не так нажал нужную кнопку. А в том, что именно в этом конкретном прокате чемпионка мира оказалась хуже, чем девочка-ноунейм, за душой у которой нет пока ничего, кроме одной победы на этапе юниорского Гран-при. Подчеркиваю, в этом конкретном прокате. Так бывает в спорте, и ничего обидного в подобной расстановке нет.

Тем более, что Софья оказалась в короткой программе просто великолепна — по контенту, по технике, по взрослости катания, по умению презентовать себя на льду, по легкости исполнения.

А выдающийся, несгибаемый боец Аня не столько каталась, сколько билась за собственное выживание. Билась натужно и тяжело — за право устоять в числе сильнейших, не обладая достаточным для этого техническим арсеналом, за право поехать на Олимпиаду, которую она, возможно, заслужила больше, чем кто-то другой.

Просто оценки, тем более текущие, а не итоговые, вряд ли должны отражать критерий «заслужила». И та перестановка, которая в итоге случилась, на самом деле меньше всего нужна самой Ане. На мой взгляд, эта искусственная подачка просто унижает спортсменку такого класса».