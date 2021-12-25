Гамула, Веденин, Розанов: кого забрал 2021 год

Тяжелая атлетика России потеряла в 2021-м году олимпийского чемпиона Юрия Власова, футбольный мир — нападающего Герда Мюллера и комментатора Юрия Розанова, а боксеры прощались с голосом их спорта Владимиром Гендлиным.

Юрий Власов, 81 год

На 86-м году жизни 13 февраля скончался олимпийский чемпион Юрий Власов. Федерация тяжелой атлетики России, ссылаясь на родственников именитого штангиста, сообщила, что смерть наступила по естественным причинам.

«Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время — ни простудными заболеваниями, ни коронавирусом», — приводит ТАСС слова генерального секретаря ФТАР Александра Кишкина.

Власов был одним из лучших спортсменов СССР по тяжелой атлетике в категории до 90 кг. Пять раз он выигрывал национальный чемпионат, становился четырехкратным золотым медалистом первенств мира и шесть раз побеждал на континентальных чемпионатах. Олимпийские игры Власов выиграл в 1960 году. В Риме он выжал 180 кг, вырвал 155 кг и толкнул 202,5 кг, в общей сумме достигнув результата в 537,5 кг.

Тогда это стало мировым рекордом, а его ближайший преследователь — Джеймс Брэдфорд из США — в сумме проиграл советскому тяжелоатлету 25 кг.

После Олимпиады в 1964 году тяжелоатлет решил завершить профессиональную карьеру, однако из-за финансовых трудностей вернулся в большой спорт, покинув его окончательно в 1968 году. Увлечением Власова была не только атлетика, но и литература – он печатался в таких журналах, как «Огонек», «Юность» и «Известия», а после ухода из спорта написал несколько повестей. Некоторое время штангист возглавлял Федерацию тяжелой атлетики, а также занимался политикой, где противостоял Борису Ельцину, но составить ему конкуренцию на президентских выборах в 1996 году не смог.

Большим поклонником российского атлета был Арнольд Шварценеггер. Их первая встреча состоялась на чемпионате мира в 1961 году, однако тогда диалога между Власовым и 14-летним Шварценеггером не вышло. В следующий раз судьба свела их только через 27 лет, когда уже звезда Голливуда приехал в Москву. Тогда Шварценеггер признался, что встреча с советским штангистом была одной из главных целей его визита.

Юрий Розанов, 59 лет

Начало весны омрачилось трагическим событием – на 60-м году жизни скончался известный хоккейный и футбольный комментатор Юрий Розанов. Весной 2019 года у него были обнаружены метастазы в головном мозге, и на протяжении двух лет Дяденька, как его звали коллеги, сражался со страшной болезнью. За это время он даже успел вернуться к своей работе – в эфир на «Матч ТВ». А про работу говорил четко — «либо помру, либо буду работать».

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал утром 3 марта в Twitter комментатор и ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

Коллеги Розанова делились теплыми воспоминаниями, связанными с комментатором.

«Юрий Розанов умер. Чудовищная новость, и невозможно в это поверить. Совершенно невероятный, лучший среди нас в профессии. Лучший среди нас. Невозможно поверить в это «был», потому что его репортажи на века. Действительно, кто продолжатель славных советских традиций и создатель своего неповторимого стиля — это Юрий Розанов», — написал в своем Telegram-канале Дмитрий Губерниев.

В память об именитом комментаторе ближайшие матчи Российской премьер-лиги и первого раунда Кубка Гагарина начинались с минуты молчания.

Впервые на телевидение Розанов попал в 90-е годы. Тогда он выиграл конкурс комментаторов на Первом канале, где за победу обещали путевку на чемпионат Европы – 1996. Однако вместо обещанного приза тогда Розанов получил телевизор, а спустя какое-то время попал на «НТВ-Плюс», хотя не попадал в возрастные критерии конкурса. На протяжении многих лет он комментировал матчи молодежного чемпионата мира по хоккею и полюбился болельщикам, которые не раз признавали его лучшим на телеканале.

Евгений Загорулько, 78 лет

Заслуженный тренер по легкой атлетике, воспитавший четырех олимпийских чемпионов, Евгений Загорулько скончался на 79-м году жизни 3 апреля. Накануне он был доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией, у специалиста также был выявлен рак. О его смерти рассказала воспитанница тренера, олимпийская чемпионка-2012 в прыжках в высоту Анна Чичерова.

«Как бы там ни было, каждому из нас есть за что его сердечно отблагодарить. Он был бесконечно предан своей профессии и отдавался ей без остатка. Не верится, что так стремительно его не стало. Казалось, его мощи и оптимизма хватит на целый век. Вечная память Евгению Петровичу и спасибо за все», — прокомментировала смерть своего тренера Чичерова.

Последнее время Загорулько не тренировал – его отстранили в связи с делом легкоатлета Даниила Лысенко, который стал последним успешным учеником специалиста, завоевав серебро на чемпионате мира – 2017. Позднее спортсмен был обвинен в пропуске допинг-тестов и подделке документов. Лысенко объяснял болезнью несдачу тестов, однако позднее выяснилось, что все данные клиники, от регистрационного номера до имен врачей, были выдуманными, а по указанному адресу больницы находится разрушенное здание.

Появилась информация, что именно Загорулько был инициатором подделки документов и сам передал атлету поддельную справку.

От работы тренер был отстранен в ноябре 2019 года вместе с шестью руководителями Всероссийской федерации легкой атлетики, включая президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Эта история сильно подкосила здоровье Загорулько, а ослабленный раком организм не смог справиться с коронавирусной инфекцией.

Загорулько работал тренером по прыжкам в высоту с 1967 года. Под его руководством победу на Олимпийских играх одержали Геннадий Авдеенко (Сеул-1988), Елена Елесина (Сидней-2000), Андрей Сильнов (Пекин-2008) и Анна Чичерова (Лондон-2012). Всего спортсмены, которых тренировал Загорулько, на международных турнирах завоевали 24 медали.

Владимир Гендлин, 84 года

Спустя два дня пришла еще одна трагическая новость – 5 апреля в возрасте 84-х лет скончался Владимир Гендлин, который многие годы был голосом бокса. Его сын Владимир причиной смерти назвал пневмонию, которая развилась на фоне перенесенной коронавирусной инфекции.

9 марта Гендлин попал в больницу с обширным инфарктом, ему были проведены две операции, после чего комментатор отправился домой, однако через некоторое время его состояние ухудшилось. 26 марта сотрудники скорой помощи сделали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат, но выявили антитела, свидетельствующие о том, что журналист перенес заболевание. По признанию комментатора, он сам этого не заметил. Однако инфекция дала свои осложнения в виде пневмонии, и Гендлин вновь попал в больницу, был переведен на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), однако это не помогло.

Имя Гендлина прочно ассоциируется с боксом. Он сам занимался этим видом спорта, добившись звания мастера спорта и проведя 51 поединок на любительском уровне, где одержал 50 побед при одном поражении. После завершения карьеры боксера Гендлин тренировал, а также занимался менеджерской деятельностью, а в комментаторы попал случайно. В 1993 году на организованном им же поединке на Олимпийском он встретился с Владимиром Маслаченко, который попросил Гендлина проинформировать его о правилах бокса.

Большую известность Гендлин получил после выхода в эфир программы «Большой ринг» на НТВ. Также комментатор работал на Первом канале, был признан лауреатом телевизионной премии ТЭФИ, внеся огромный вклад в популяризацию бокса в России. Несколько лет назад с комментаторской деятельностью он попрощался.

Герд Мюллер, 75 лет

15 августа стал черным днем для всех поклонников немецкого футбола. На 76-м году жизни скончался именитый нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер. Причины смерти автора победного для немецкой сборной на чемпионате мира в 1974 году гола не разглашались.

«Футбольный клуб «Бавария» скорбит. Наша организация и все ее фанаты оплакивают смерть Герда Мюллера, который скончался в воскресенье утром в возрасте 75 лет», — гласил пост медиаслужбы «Баварии» в Twitter, также сменившей традиционный логотип команды на черно-белый.

Профессиональную карьеру Мюллер начал в клубе «ТСВ 1861», а в 1964 году пополнил состав «Баварии», где и провел большую часть своей спортивной жизни. Он сыграл за мюнхенцев 453 матча и забил 398 мячей, стал трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, четырехкратным чемпионом ФРГ, обладателем Кубка кубков УЕФА и Межконтинентального кубка 1976 года.

Один из установленных Мюллером рекордов держался почти 40 лет. В сезоне-1971/72 он забил 40 мячей в Бундеслиге. Эта вершина была покорена только спустя 39 лет польским форвардом того же клуба – Робертом Левандовски, который записал на свой счет на гол больше.

Мюллер впал в депрессию после того, как официально завершил карьеру игрока. Это привело к проблемам с алкоголем. Последние годы своей жизни Мюллер провел в доме престарелых, у него была болезнь Альцгеймера. В 2017 году его супруга рассказывала, что, находясь вдали от родственников, ее муж не чувствует себя одиноко.

Вячеслав Веденин, 80 лет

После продолжительной болезни на 81-м году жизни 22 октября 2021 года скончался прославленный советский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России, сообщила, что он долгое время проходил лечение.

«К сожалению, вчера Вячеслав Петрович ушел из жизни. Он болел. Недавно перенес две операции. Он долгое время плохо себя чувствовал. Он лежал в Коммунарке, но это не коронавирус был», — цитирует Вяльбе РЕН ТВ.

Веденин стал первым советским лыжником, который поднялся на верхнюю ступень пьедестала зимних Олимпийских игр. В 1972 году на Олимпиаде в Саппоро он выиграл золото в гонке на 30 километров. Сопровождал долгожданную и такую заветную медаль занятный эпизод. Перед стартом гонки в Японию пришел сильный снегопад, и Веденин готовил лыжи под погодные условия, когда к нему подошел местный журналист и спросил, как лыжник собирается бежать. Веденин ответил в чисто русском стиле: «Да и *** с ним». Однако японский репортер недостаточно хорошо знал нецензурную лексику русского языка.

После победы Веденина в этой гонке в одной из японских газет материал вышел с названием: «Сказав волшебное слово «Дахусим», русский лыжник выиграл Олимпиаду».

Второй золотой медали, которую Веденин завоевал на той же Олимпиаде вместо со сборной в эстафете 4х10, Роберт Рождественский даже посвятил стихотворение. Тогда лыжник, казалось, совершил действительно невозможное – отыграл отставание в минуту и вырвал золото у норвежской команды. Впрочем, удалось это сделать не без хитрости – перед стартом Веденин на глазах у соперника сделал вид, что смазывает свои лыжи. Йохс Харвикен, также замыкающий у Норвегии, последовал примеру, только вот он в действительности нанес смазку, а советскому лыжнику этот трюк помог отыграть сначала 20 секунд, а после и вовсе перегнать соперника.

«Стала нашей твоя судьба,

Слезы встали у самых глаз.

И у нас к тебе — не приказ

И не просьба — одна мольба».

Денис Ковба, 42 года

18 ноября стало известно, что скончался бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Денис Ковба. Бывший футболист на протяжении нескольких недель боролся с COVID-19, лежал в реанимации, где находился с 11 числа.

Пресс-служба самарского клуба выразила соболезнования в связи со смертью Ковбы. За «Крылья Советов» футболист играл в период с 2000 по 2009 год. Он провел 260 матчей, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач, а также становился бронзовым призером чемпионата России — 2004 и финалистом Кубка России, вместе с командой играл в отборочном раунде Кубка УЕФА — 2005

«Он был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…», — указано в сообщении пресс-службы.

Самарский клуб помог семье Ковбы с организацией похорон. Первый матч клуба после смерти игрока состоялся 20 ноября, самарцы дома принимали «Урал» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Поединок начался с минуты молчания.

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на новость об уходе Ковбы из жизни и призвал своих подписчиков пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Очень жаль Дениса Ковбу. «Крылья Советов», за которые он играл, были командой, которую я очень любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости. Уход из жизни в 42 — ужасно. Прививайтесь…» — написал Уткин в Twitter.

Игорь Гамула, 61 год

Декабрь также принес трагические известия для российского футбола. На 62-м году жизни скончался известный тренер, прославившийся в том числе своими яркими высказываниями, Игорь Гамула. Девять лет специалист проработал в «Ростове», пресс-служба клуба первой сообщила о кончине тренера.

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — сказано в сообщении «Ростова» на официальном сайте.

Гамула пришел в «Ростов» 19 июля 2011 года в качестве тренера-селекционера, а уже 3 августа того же года сменил Андрея Талалаева на посту наставника молодежной команды. 25 сентября 2014 года Гамула стал исполняющим обязанности наставника основного состава после того, как в отставку был отправлен Миодраг Божович. Однако на этом посту долго не задержался и уже в середине декабря вернулся в молодежку в качестве старшего тренера. Специалист также тренировал «Черноморец», «Даугаве», «Динабурге» и «Закарпатье».

Как игрок Гамула брал Кубок СССР в составе ростовского СКА в 1981 году. В финале был повержен московский «Спартак», который по ходу встречи не сумел реализовать пенальти, назначенный после фола Гамулы.

Он выступал за «Ростов» в качестве футболиста с 1985 по 1988 год. Также играл за луганскую «Зарю», «СКА-Ростов», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию».

Причины смерти специалиста официально не назывались. Спортивный директор московского клуба «Гераклион», ставшего последним местом работы Гамулы, Станислав Станиславский предположил проблемы с сердцем, а бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук считает, что причиной смерти стал гипогликемический шок.