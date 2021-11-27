Тренер «Динамо» назвал умершего в больнице хоккеиста Родионова светлым человеком

28 ноября стало известно о смерти защитника молодежной команды московского «Динамо» и юниорской сборной России по хоккею Валентина Родионова, который получил травмы в матче против сверстников из ЦСКА на прошлой неделе. Свои соболезнования по поводу трагической гибели талантливого спортсмена выразила Континентальная хоккейная лига (КХЛ), которая начнет все матчи 28 ноября с минуты молчания.

Новость о смерти 16-летнего защитника юниорской сборной России по хоккею Валентина Родионова опубликовало столичное «Динамо», чьи цвета он защищал по ходу нынешнего сезона в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте бело-голубых.

21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы Валентин Родионов потерял сознание на скамейке. Этому предшествовал удар юного спортсмена о защитный борт. У игрока были диагностированы отек и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Бригада врачей оперативно прибыла на место происшествия, унесла игрока на носилках и на скорой отправила в больницу. На следующий день Родионов был прооперирован, после чего стало известно о стабилизации его состояния.

«Валентин Родионов был госпитализирован в ГБУЗ «Морозовская городская клиническая больница». Защитнику была оказана необходимая помощь и проведена операция. В данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии», — говорил пресс-атташе МХК «Динамо» Алексей Азарных 22 ноября РИА «Новости».

Спустя сутки на официальном сайте московского «Динамо» появилась информация о том, что защитник находится в медикаментозной коме. Врачи боролись за жизнь Родионова шесть дней, но так и не смогли спасти 16-летнего спортсмена. Валентин Родионов скончался, так и не приходя в сознание.

Главный тренер молодежной команды бело-голубых Ярослав Люзенков в беседе с «СЭ» назвал умершего хоккеиста светлым человеком.

«В данный момент мне очень сложно что-то говорить. Парень был молодой и очень отзывчивый. Что случилось? Он выполнял свою работу... Не могу сейчас говорить об этом. Я же никогда не видел в нем никаких отрицательных качеств. Светлый и прекрасный парень», — отметил наставник.

Президент столичного ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что ситуация с гибелью 16-летнего игрока затрагивает не только спортивные школы армейцев и динамовцев.

«Я очень сожалению, что такое бывает в нашем спорте. Нет сил и эмоций принести соболезнования, просто не хватает… Зная, что каждый год в нашей академии выпускаются сотни человек, понимаю, что такие вещи случаются нечасто…

Это трагедия, которая коснется всех школ, не только ЦСКА и «Динамо». Пока мне сложно сказать о поддержке семье, потому что мы еще не созванивались с руководством «Динамо», — приводит слова Есмантовича «Матч ТВ».

Комментатор Первого канала Денис Казанский затруднился подобрать слова, чтобы описать произошедшее.

Валентин Родионов…какая трагедия…нет слов… — Kazansky Den (@kazanskyden79) November 27, 2021

Журналист Дмитрий Федоров, стажировавшийся в качестве тренера команды «Динамо» 2005 года рождения, отметил, что у Родионова были все данные, чтобы вырасти в заметного игрока на высшем уровне.

«Он пришел в динамовскую школу из Воскресенска, это был улыбчивый и жизнерадостный парень. Потрясающий по человеческим качествам. Он очень правильно относился к хоккею и к жизни. За день до того, как произошла трагедия, мы с ним общались, обсуждали ближайшие планы. Улыбка с его лица, кажется, никогда не сходила.

В последнее время он бурно прогрессировал — в катании, в работе с шайбой, и заслуженно пробился в МХЛ уже в 16 лет. Валентин был не по годам развит физически», — приводит слова Федорова «СЭ».

Специалист также отметил, что в прошлом году у хоккеиста скончалась мать.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Родионов провел 10 матчей и отметился одной результативной передачей. В октябре нынешнего года Родионов был вызван на игры национальной сборной против сверстников из Чехии и Словакии, где также сумел записать на свой счет один голевой пас.

Все матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) запланированные на 28 ноября, начнутся с минуты молчания в память о Валентине Родионове.