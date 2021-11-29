Спортивный юрист объяснил, что может грозить фанатам и ЦСКА после инцидента на стадионе

На задержанных после матча с «Зенитом» фанатов московского ЦСКА составлен 51 административный протокол. При этом сообщается, что камеры на стадионе не работали из-за хакерской атаки. Спортивный юрист Евгений Морозов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, какое наказание может ждать фанатов и клуб, давний болельщик армейской команды и пародист Михаил Грушевский призвал отлучить виновных от футбола и раскритиковал действия полиции, а экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему ЦСКА и Российская премьер-лига долго реагировали.

В ночь с 28 на 29 ноября после чемпионата России по футболу матча ЦСКА — «Зенит» в Москве на выходе со стадиона были задержаны больше 400 фанатов столичного клуба. Задержания проводились несколько часов, все это время большая часть людей находились на трибуне, тогда как температура в Москве стремилась к нулю градусов. По информации пресс-центра МВД, по итогам задержаний сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях.

25 протоколов было составлено по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», из них 14 – за использование пиротехнических изделий; 23 – по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»; 2 – по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»; 1 – по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

«Следует отметить, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», — указано на сайте пресс-центра МВД.

Утром 29 ноября появилась информация, что камеры на трибунах, которые должны были зафиксировать произошедшее и помочь вычислить виновников, отключились на 57-й минуте игры. Само пиротехническое шоу было устроено уже ближе к концу второго тайма.

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц, комментируя этот момент, заявил о спланированной хакерской атаке.

«Пока не удалось получить отчет от полиции по вчерашним действиям. Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры», — приводит его слова «Матч ТВ».

«Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что полиция и РПЛ знали о готовящемся масштабном файер-шоу. Теперь стоит ряд вопросов: почему не работали камеры видеонаблюдения, как фанаты пронесли столько пиротехники мимо стюардов и полиции и не было ли с их стороны закладки на стадионе с вечера, а если была, кто им помогал.

Спортивный юрист Евгений Морозов отметил, что санкции после инцидента могут ввести как против болельщиков, так и против клуба.

«Клубу может грозить закрытие трибун, дисквалификация стадиона с перенесением матчей на нейтральную арену. А болельщикам могут грозить разные санкции в зависимости от того, смогут их найти или не смогут, с учетом того, что было объявлено о неработающих камерах. Им может грозить как административный арест, штрафы, запрет на посещение матчей», — уточнил Морозов.

Юрист добавил, что фанаты могут подать заявления правоохранительные органы в связи с тем, что их долго не выпускали с трибуны после матча.

«Безусловно, если они считают, что их права были нарушены, они могут подать соответствующие жалобы в прокуратуру или вышестоящие инстанции о неправомерном задержании, о неправомерном удержании. Здесь тоже можно подумать, если они будут обращаться к юристам: ограничение свободы, там дети и женщины были», — рассказал он.

В связи с этим Морозов заявил, что если жалобы или заявления будут поданы, то клуб также может быть привлечен к ответу. Санкции в отношении руководства ЦСКА вряд ли последуют, а вот компенсации финансового характера могут иметь место.

«Имиджевый ущерб у клуба, насколько я понимаю, уже присутствует. Перед каждой игрой проводится предматчевое совещание с представителями клуба, Лиги, судейского корпуса, на котором решаются разные организационные вопросы. Было ли согласовано на совещании, что если болельщики себя будут плохо вести, будет пиротехника, то какие действия будут предприняты. Если все решили, что так и будет, то клуб может откреститься и сказать, что правоохранительные органы действовали в рамках законах. Так что вряд ли можно будет что-то подтянуть.

Но в любом случае, если будет массовое обращение болельщиков в вышестоящие инстанции или судебные органы, то, мне кажется, было бы логично привлекать клуб либо в качестве третьего лица, либо соответчика.

Сложно сказать, какие требования будут фанаты предъявлять. Кто-то может требовать компенсации морального вреда, кому-то может быть достаточно извинений», — заключил юрист.

Известный пародист и юморист, давний болельщик ЦСКА Михаил Грушевский отметил, что санкции в виде штрафов для фанатов, позволяющих себе такое, недостаточны, поскольку люди осознанно нарушают правила и подвергают опасности других болельщиков. Также он предложил оригинальный выход для людей, любящих устраивать пиротехнические шоу.

«Люди осознано идут на нарушение правил поведения на аренах, значит, им футбол не нужен. За подобные правонарушения надо просто отлучать болельщиков от посещения стадионов. Если для них важнее устроить вонючие пиршества – это в прямом смысле слова, не в переносном, реально воняет от этой пиротехники. Если для них это важнее всего на свете, то, мне кажется, им надо собираться на каких-то специально отведенных пустырях и устраивать такой турнир.

Пусть те же представители всех 16 российских клубов Премьер-лиги собираются и по очереди устраивают пиротехнические баттлы, выявляют чемпиона России по этому мастерству.

Но делать на стадионах им нечего, к футболу это не имеет никакого отношения. Поэтому, что касается тех людей, которые это устроили, они не футбольные болельщики, они мастера проноса в самых интимных, деликатных частях своего тела необходимого инвентаря и вот такого красочного и очень вонючего зрелища», — заявил Грушевский.

Он отметил, что в особых случаях можно понять такое поведение фанатов – когда команда выигрывает значимый матч или становится чемпионом России, однако в этой истории, по его мнению, подобное было прискорбно и не имело никакого отношения к футболу, поскольку было сделано в первую очередь ради самоутверждения.

«Урон нанесен клубу финансовый, потому что за это штрафуют достаточно существенно. Конечно, нанесен моральный урон, потому что давно не было таких пиротехнических безумств», — сказал Грушевский.

При этом пародист раскритиковал не только проступки фанатов, но и действия правоохранительных органов, которые привели к задержанию сотен невиновных людей, до этого несколько часов стоявших на холоде.

«Я считаю, что ответные действия полиции были абсолютно избыточными и неадекватными. Конечно, можно порассуждать о коллективной ответственности всей фанатской трибуны, но это неправильно. Неправильно задерживать 400 человек из-за действий десяти псевдо-героев. На мой взгляд, имело место достаточно грубое нарушение формы ответственности и степени применения силы и задержания со стороны полиции и ОМОНа, которые действовали уже по завершению матча. Понимаю желание найти виновных, но работать полиция должна была именно с теми самыми лидерами фанатского движения, я думаю, они бы помогли указать на зачинщиков и организаторов всего безумия. Наказывать нужно их, а не людей, которые к этому не имели никакого отношения. Держать на морозе фанатов только потому, что они территориально находились в зоне вонючего безумства, абсолютно неправильно. С тем же успехом можно было задержать жителей окрестных домов и также их привлечь к ответственности за действия десятка ненормальных болельщиков. Вот это самое прискорбное.

Очень печально, что из-за этих действий страдает клуб, страдает бюджет, стадион. Могут закрыть фанатский сектор, и это худшее, поскольку фанатская трибуна – важная часть эмоций на стадионе. Эти люди не думают о поддержке своей родной команды, я считаю, что они даже футбол не смотрят. Они ждали минут 80, чтобы взорвать то, что они пронесли.

Но меры воздействия должны быть очень четкими и очень точечными, а не повальными и масштабными. Надо вести речь о неадекватной реакции со стороны правоохранительных органов», — заключил Грушевский.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин осудил проведение подобных пиро-шоу и подчеркнул, что смотреть и поддерживать футбол можно и нужно цивилизованно, чтобы было комфортно всем и никто не подвергался опасности. Также экс-игрок объяснил, почему так долго не выступали с заявлениями ЦСКА и РПЛ.

«Все пытались разобраться. Акция реально была опасна не только для тех, кто был на той трибуне, но и для других зрителей. Правоохранительные органы делали все, чтобы выяснить, кто подверг опасности людей. Лучше спросить у них, почему они задержали столько человек, но я привык доверять нашей полиции, которая делает все, чтобы граждане в Москве на каких-то спортивных мероприятиях чувствовали себя в безопасности. Это шоу не было согласовано, многие люди подверглись опасности из-за таких действий», — отметил Булыкин.