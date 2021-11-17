Полиция вмешалась в драку боснийцев и украинцев на матче отбора к ЧМ-2022

Поклонники сборной Украины по ходу заключительного матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре против Боснии и Герцеговины вывесили на стадионе перевернутый флаг сборной России, чем спровоцировали местных фанатов, перепутавших российский триколор с сербским флагом. Серьезную потасовку удалось прекратить с помощью сил правопорядка. В 2021 году это уже не первый случай, когда украинские фанаты участвуют в стычках, где фигурируют атрибуты сборной России.

Матч между сборными Боснии и Герцеговины и Украины подарил желто-синим не только победу в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, но и второе место в группе, которое дает право подопечным Александра Петракова побороться за место на мундиале в стыковых матчах.

Однако гостевым болельщикам на трибунах стадиона «Билино Поле» в Зенице удалось не только отпраздновать успех в решающей игре квалификации к мировому первенству, но и поучаствовать в потасовке.

Украинские болельщики вывесили на трибуне перевернутый флаг сборной России, который был отобран у болельщиков команды под руководством Валерия Карпина в Сплите, где национальная команда проводила игру с Хорватией. Подобный жест традиционно считается в фанатской среде демонстрацией силы и превосходства над принципиальным соперником.

Ukrainians with Russian flag upside down. pic.twitter.com/15KSaj4qyP — HooligansTV (@HooligansTV_eu) November 17, 2021

Фанаты боснийцев расценили данный жест как провокацию, посчитав, что на гостевой трибуне был вывешен сербский флаг, после чего направились к сектору с украинскими болельщиками, где произошла ожесточенная драка.

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021

Чтобы погасить конфликт, органы правопорядка были вынуждены применить силу. О пострадавших болельщиках на данный момент информации нет.

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на данный инцидент. Кто-то выражал недовольство поведением украинских болельщиков.

А кто-то высказывался оскорбительно по отношению к прорвавшимся на поле фанатам команды хозяев.

Bosnian animals — вычислен по айпи (@dima_vertsinsky) November 16, 2021

После десяти туров Украина набрала 12 очков и заняла второе место в группе D. Команда будет несеянной при жеребьевке стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Италия, Швеция, Шотландия и Уэльс.

Отметим, что в текущем году уже случались стычки на футбольных стадионах, связанные с отношениями между Россией и Украиной. Так, на июньском матче чемпионата Европы в Глазго между сборными Шотландии и Украины, на трибунах «Хэмпден Парка» пострадал россиянин Денис Смоленский.

Украинские болельщики избили Дениса, порвали его футболку сборной России, а также отобрали флаг. При этом находившиеся рядом болельщики команды Украины попытались защитить россиянина. После инцидента посольство России в Великобритании заявило, что сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался.

«Из-за пары людей ничего не изменится. Все были нормальными, все фоткались, все хорошо. Однако жалко, что все так случилось. Собираюсь ли обращаться в полицию ? Я не знаю. Все случилось так быстро... Меня ударили. Перелома нет, но разбита бровь. Оказали медицинскую помощь, я сидел с медиками», — сказал Смоленский «Спорт-Экспрессу».

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин в июльской беседе с «Газетой.Ru» призвал не обобщать всех граждан одной страны, заявив, что негодяи присутствуют везде.

«Уроды и неадекватные люди есть везде, почему чесать всех под одну гребенку? Попались на трибунах, какие-то идиоты, такое сделали — ну, негодяи. А так, у нас за Украину болеют, почему нет? Команда играет, у многих на Украине родственники. На трибунах столько идиотов. Понятно, что это следствие политической истерии — наслушаются чего-то и будут выплескивать на трибунах, хотя столько информации неправдивой», — сказал Терехин.

В октябре нынешнего года один российский болельщик получил травмы после игры отборочного турнира ЧМ-2022 в Мариборе против сборной Словении. Местные фанаты набросились на группу россиян, один из которых впоследствии был вынужден провести ночь в медицинском центре города.

После матча был прыжок со спины от местных.

Все время после матча и почти до утра провели в Maribor University Medical Centre.

У одного из наших серьезные повреждения с переломами и прочим. pic.twitter.com/07eYIQeD0i — Угодник (@UgodnikOnTour) October 12, 2021

По информации РИА «Новости», полученной от одного из болельщиков российской сборной, нападение произошло в темноте, причем никто из пострадавших в тот момент не был экипирован в атрибутику своей команды. Также агентство сообщило, что неназванный фанат сборной России отправился домой с переломами различной степени тяжести.

Добавим, что стыковые игры за право принять участие в мировом первенстве предстоящего года пройдут с 24 по 29 марта 2022 года. Жеребьевка этих поединков состоится 26 ноября. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах Катара.