Александр Овечкин оформил ассистентский хет-трик в матче с «Монреалем»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» отдал три голевые передачи и установил личный рекорд их по среднему количеству в сезоне. Ассистентский хет-трик форварда принес «столичным» победу со счетом 6:3.

«Вашингтон» — «Монреаль» — 6:3

Перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на фоне травм Александра Овечкина ходили разговоры, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» «уже не тот». Однако с началом нового сезона Александр Великий не словом, а делом доказывает, что его рано списывать со счетов. Форвард уже побил множество рекордов, но одним из самых важных достижений стало то, что он обошел Бретта Халла в списке лучших снайперов лиги и вышел на чистое четвертое место по этому показателю.

В очередном матче регулярного чемпионата Овечкин заброшенными шайбами не отметился, однако оформил ассистентский хет-трик.

Поединок против «Монреаль Канадиенс» завершился победой «столичных» со счетом 6:3. Первую шайбу «Вашингтон» забросил уже на четвертой минуте игры не без помощи защитника Дмитрия Орлова, а вот второй гол помог организовать уже Овечкин. В середине первого периода он пасом нашел своего соотечественника Евгения Кузнецова, точным броском отправившего шайбу на Джона Карлсона, который воспользовался моментом. К 10-й минуте игры «Кэпс» повели со счетом 2:0.

Вскоре эта троица создала еще один гол. В середине второго периода, когда счет на табло горел 3:1 в пользу «Вашингтона», Овечкин отпасовал на Карлсона, а тот уже отдал голевую передачу на Кузнецова, замкнувшего шайбу на дальней штанге. А третья передача форварда в этом матче и вовсе стала своего рода шедевром. Овечкин вместе с Томом Уилсоном организовали атаку два в одного, и россиянин, принявший шайбу, всем своим видом показал, что именно он будет бить по воротам. Голкипер соперника на это купился, и капитану «Кэпиталз» оставалось только отдать шайбу на партнера, чтобы тот поразил пустые ворота. Так Овечкин и сделал.

Такой результат в поединке позволил Александру установить очередной личный рекорд. В 20 сыгранных матчах этого регулярного чемпионата форвард отдал уже 18 результативных передач. Получается, что в среднем он отдает 0,9 паса за игру, что является лучшим результатом в карьере 36-летнего хоккеиста. Здесь интересно то, что в прошлом сезоне для того, чтобы набрать такое количество голевых пасов, Ови потребовалось в два раза больше игр – 45.

Ассистентский хет-трик не остался незамеченным. Овечкин был признан второй звездой дня НХЛ.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт, говоря о прошедшем матче команды, высоко оценил игру Овечкина, отметив, в первую очередь, его бескорыстность.

«Основываясь на том, что шайба находится на клюшке Овечкина, легко можно было предположить, что он забросит шайбу. Так что со стороны Александра мы увидели действительно хорошую, бескорыстную, правильную игру. Он отдал передачу на Тома (Уилсона), который был открыт.

Он набирает очки. Он по-прежнему много бросает. Не то, чтобы Ови не мог забить сегодня. Он стреляет. Но я всегда думаю, что в хоккее бывают моменты, когда нужно принять правильное решение и лучше отдать пас.

Не всегда ведь нужно однозначно бросать, и сам Овечкин это хорошо понимает», — цитирует Лавиолетт официальный сайт НХЛ.

Из российских хоккеистов в матче феерил не только Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов набрал два очка, отдав голевую передачу и самолично забросив шайбу. Все это произошло при помощи Ника Дауда, которому россиянин сначала ассистировал, а следом от него принял голевой пас. Евгений Кузнецов в поединке также отличился дважды – на его счету тоже голевая передача и заброшенная шайба.

Другие матчи дня

«Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Филадельфии Флайерз» благодаря голкиперу Сергею Бобровскому, который сумел отразить 32 из 33 бросков по своим воротам. Встреча завершилась со счетом 2:1, а в единственной шайбе «Флайерз» принял участие Иван Проворов, который вместе с Трэвисом Конечны ассистировал Джоэлю Фараби.

«Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:1 переиграл соседей из «Айлендерс». Российский форвард победителей Артемий Панарин очков не набрал, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 20 из 21 броска. Вратарь проигравшей команды Семен Варламов справился с 17 выстрелами из 21-го.

Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» обыграть «Анахайм Дакс». Встреча завершилась со счетом 5:2, а в составе победителей голами также отметились Кейл Макар, Назем Кадри, Алекс Ньюхук, Николя Обе-Кюбель.